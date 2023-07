ACASA Joi, 13 Iulie 2023, 12:49

Aproape toată România se topește în aceste zile. ​Joi este cea mai caldă zi din an, cu maxime care vor atinge +41 C în Oltenia, +40 C în Muntenia și +39 C în Moldova și Dobrogea. Iar canicula se menține și în zilele următoare, maximele urmând să treacă de 35 de grade, potrivit meteorologilor.

Ventilatorul este folosit des în timpul caniculei Foto: Shutterstock

Dacă din diverse motive nu aveți aer condiționat sau nu îl puteți folosi, portalul House Beuatiful a alcătuit un mic ghid pentru cei cărora căldura excesivă le produce un disconfort accentuat.

Dacă sunteți în căutarea unui mod de a menține răcoarea pe timp de caniculă, publicația enumeră trei trucuri despre care experții spun că sunt eficiente.

Briză încrucișată

Primul truc este să creați o briză încrucișată cu ajutorul a două ventilatoare pentru a răci rapid o cameră.

Experții de la Good Housekeeping Institute recomandă crearea acestui vânt transversal, care, în esență, elimină aerul cald și introduce unul rece.

„În primul rând, țineți ferestrele, ușile și jaluzelele închise în timpul zilei pentru a evita ca soarele să bată în casă”, recomandă experții.

Beatrice Flores, expert în îngrijirea locuinței de la Living Pristine, recomandă să plasați cele două ventilatoare în locuri opuse pentru a crea acest curent de aer încrucișat.

Astfel, să plasați un ventilator la fereastră și pe al doilea la ușă pentru a trage aerul rece în cameră și a împinge aerul cald în exterior. „De asemenea, va ajuta la reducerea nivelului de umiditate din cameră”, spune expertul, citat de Homes and Gardens.

Găleata cu gheață

Dar precizează că este important să aveți grijă ca ventilatoarele să nu fie plasate prea aproape unul de celălalt, deoarece efectul poate fi anulat în acest fel.

Specialiștii recomandă și să aflați cât consumă funcționarea ventilatoarelor ca sa nu aveți o surpriză la factura de energie electrică.

Potrivit Good Housekeeping Institute, plasarea unei găleți de gheață în fața unui ventilator este o metodă la fel de eficientă. „Pe măsură ce aerul trece peste gheață, acesta va fi răcit și va circula aerul rece și răcoritor prin cameră”, afirmă experții.

Sticla înghețată

A treia metodă prin care puteți să răcoriți camera este să congelați o sticlă de plastic goală de un litru, să o așezați pe o tavă și să o acoperiți cu o cârpă umedă.

Poziționați-o în fața ventilatorului, astfel încât briza să fie răcită de sticla înghețată, iar camera să beneficieze de o temperatură mai scăzută.