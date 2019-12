Galerie FOTO. Fotografii care te ajută să înțelegi cum este Africa dincolo de mituri și prejudecăți

Zanzibar

În general, tot ce ajunge la noi despre Africa este de rău: sărăcie, boli, lipsuri de tot felul, războaie, terorism. Și, din când în când, mai auzim de mitul „salvatorului alb” care se duce acolo, cu niște bani la el, cu care să rezolve problemele pe care africanii nu știu să și le rezolve singuri.De ce asociem Africa sau alte locuri îndepărtate doar cu știrile negative?Scriitorul Alain de Botton încearcă o explicație în cartea „ The News. A User’s Manual” : mass media scrie despre aceste țări doar atunci când se întâmplă nenorociri, astfel încât „cititorii nu au de unde să știe cum arată o zi normală în Republica Democrată Congo, cum este să mergi la şcoală în Bolivia, viaţa de birou în Turkmenistan sau ce fac oamenii în week-end în Algeria. Ştirile ne paraşutează doar în aşa-numitele evenimente importante- cutremure, violuri, distrugeri şi asasinate în masă făcute de grupări teroriste- şi se presupune că ar trebui să fim impresionaţi de ceea ce se întâmplă.”Cu alte cuvinte, poate fi justificată percepția occidentalului obișnuit despre țările exotice.Și mai există un mit acela al voluntarului occidental de bună-credință care se urcă într-un autocar turistic și se duce într-o astfel de țară, petrece două săptămâni acolo, după care se întoarce acasă cu sentimentul că a făcut ceva util. Dar nu mai urmărește deloc ce se întâmplă în urma lui.Dar dincolo de toate nenorocirile pe care le aflăm din presă, viața oamenilor din Africa seamănă foarte mult cu viața noastră.Acest lucru își propune să demonstreze evenimentul organizat de EduCab, „Demitizarea Africii. Exerciții de colaborare”, în cadrul căruia fotografii Ioana Epure, Lucian Muntean, Adrian Câtu, Tudor Vintiloiu, Andrada Bursuc & Ion Cojocaru (In Between Flights) vor expune fotografii care arată Africa de zi cu zi, din spatele peisajelor idilice, a safariurilor sau, dimpotrivă, a sărăciei.„În orice țară africană, cocoșul cântă în zori la fel ca în Europa, iar ceaunul fierbe la fel pe pirostrii, în timp ce mamele își pregătesc copiii pentru școală. Lumea acolo se mișcă după mecanisme surprinzător de asemănătoare - dar, în același timp, ascunse călătorului naiv în căutarea exoticului”, scrie pe pagina de Facebook a evenimentului.Toate fotografiile care vor fi expuse în cadrul evenimentului ce va avea loc joi, 5 decembrie, la Gallery, de la ora 19, pot fi cumpărate cu prețuri începând cu 100 de lei. Discuția despre Africa va fi moderată de Răzvan Exarhu. Expoziția va fi deschisă până pe 12 decembrie.Fondurile strânse din cumpărarea tablourilor vor fi investite în construcția Campusului Școlii din Ugera, Ludewa District, Tanzania (despre acest proiect găsești mai multe detalii aici EduCab este un proiect educațional dezvoltat de un grup de prieteni, concentrat pe zone marginalizate – din România sau din țări în curs de dezvoltare – care nu au acces la resurse educaționale. Nu e un program de donații, ci e o rețea informală menită să sprijine aceste comunități pe termen lung, atât prin investiţii materiale, cât și prin expunere la cunoștințe și experiențe greu de accesat în mod independent.Mai jos, câteva fotografii din cadrul expoziției (fotografii de Ioana Epure).Șef de trib din GhanaFamilie din Lugarawa, TanzaniaZanzibarPescari din Zanzibar