VIDEO Atunci când izolarea te surprinde într-unul din cele mai frumoase locuri din lume

Nu pentru toți izolarea este o perioadă greu de trecut și repede de uitat, există și cazuri fericite. Unul dintre ele este cel al lui Matt Damon. Personaj cunoscut și respectat la Hollywood, actorul are parte de o perioadă de vis după cum chiar el a mărturisit recent.



Se afla la Dublin, acolo unde filma "The Last Duel" - în regia lui Ridley Scott, iar șederea în Irlanda s-a prelungit pe neașteptate.



Aflat alături de aproape toată familia, lipsește doar fiica cea mare (Alexia se află la New York, acolo unde a fost diagnosticată cu Covid-19, iar momentan se simte bine), Matt Damon s-a aflat în imposibilitatea de a mai părăsi Irlanda.



Acest lucru a fost însă până la urmă o întâmplare fericită, actorul precizând că se simte foarte bine într-unul din cele mai frumoase locuri pe care le-a văzut vreodată.



Alături de soția Luciana Barroso și de trei din cei patru copii (Alexia este doar fiica Lucianei), Damon se află în Dalkey, suburbie a Dublinului unde are casă și Bono de la U2.



Cum se simte izolarea în Dublin

"Este incredibil, unul dintre cele mai frumoase locuri unde am fost vreodată. Sigur, ceea ce se întâmplă în lume este oribil, însă eu sunt cu familia, am copiii alături. Avem profesori alături de noi pentru copii, oricum era planificat să fie departe de școală pentru aproximativ opt săptămâni (n.r.. cât ar fi filmat).





În izolare, s-a spus că nu ai voie la o distanță mai mare de doi kilometri de casă. Aici, pe raza a doi kilometri ai copaci, pădure, mult verde și oceanul. Nu mă pot gândi că există un alt loc unde ți-ai dori să te afli în această perioadă pe o distanță de doi kilometri. Se simte, știi tu, de parcă te-ai afla într-un loc de poveste", a încheiat Matt Damon.



Câștigător al premiului Oscar, Matt Damon a spus că el și familia lui se vor întoarce în Los Angeles la finalul perioadei restricțiilor, acolo unde se vor reîntâlni și cu Alexis, fiica cea mare a familiei.

Câteva imagini surprinse cu drona din zona respectivă:









I want the lockdown to end but I also don't want Matt Damon's lockdown adventures in Dalkey to end. pic.twitter.com/dNTjON2RV9

Looks like Matt Damon is really here. Is this a movie we are in. Help \uD83E\uDD2F\uD83E\uDD2F\uD83E\uDD2F pic.twitter.com/EAv36fRqPe