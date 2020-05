VIDEO Expediție pentru recuperarea telegrafului de pe Titanic - A fost autorizată decuparea celebrei nave

Un judecător federal din statul Virginia a acceptat o cerere a companiei R.M.S. Titanic, care speră să aducă la suprafaţă în vara acestui an staţia radio de la care au fost transmise semnalele S.O.S. de pe această navă.Magistratul Rebecca Beach Smith a considerat că telegraful Marconi de la bordul Titanicului are "o mare valoare istorică, educativă, ştiinţifică şi culturală" şi că operaţiunea ar permite "întreţinerea amintirii" celor aproximativ 1.500 de persoane care au murit în naufragiul din 1912.Compania R.M.S. Titanic a realizat deja mai multe misiuni de recuperare după descoperirea epavei Titanicului în 1985, dar s-a mulţumit până acum cu colectarea unor obiecte de pe fundul oceanic, răspândite între cele două secţiuni ale epavei.În 2000, justiţia americană i-a interzis să taie epava pentru a recupera o colecţie de diamante. De această dată, judecătoarea americană a considerat că este posibilă o astfel de acţiune, "în regim minimal", pentru a tăia un culoar de trecere în corpul navei care să ducă până la aparatul căutat.Dar, potrivit cotidianului The New York Times, R.M.S. Titanic va încerca să evite această opţiune şi ar dori să ajungă la acel telegraf printr-o lucarnă.