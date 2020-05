Ce reguli anti-COVID-19 va trebui să respectăm când mergem cu avionul. Limitele verificării temperaturii

Reguli de călătorie anti-COVID-19 ÎNAINTE de a ajunge la aeroport

Reguli de călătorie anti-COVID-19 ÎN AEROPORTURI

Multe persoane simptomatice nu au febră și un procent mare de transmitere a COVID-19 apare prin cazuri asimptomatice sau pre-simptomatice;

Febra poate fi ușor tratată cu medicamente;

Poate da o impresie falsă de siguranță, cu efect negativ asupra respectării altor măsuri.

Imaginează-ți că ești într-un avion, adormi și-ți alunecă masca de pe față. Și, mai grav, te apucă o tuse seacă, de-l faci pe pasagerul de lângă tine să sară de pe scaun, speriat că tocmai l-ai infectat cu coronavirus. În avion se iscă un mic scandal, iar echipajul va trebui să intervină și să aplaneze conflictul dintre tine și colegul de scaun.În același timp va trebui să-i liniștească și pe ceilalți pasageri. „Stați liniștiți, toată lumea e ok, nu are nimeni COVID-19, ne pregătim să aterizăm pe aeroportul de destinație”.Scenariul de mai sus este foarte plauzibil în lumea care ne așteptă după ridicarea restricțiilor de călătorie. Atât de plauzibil încât companiile aeriene sunt avertizate de instituțiile europene să-l ia în calcul și să organizeze traininguri speciale cu angajații. Operatorii trebuie de acum înainte să aibă protocoale clare de intervenție în cazul în care pasagerii se acuză unii pe alții că nu respectă măsurile de protecție anti-COVID-19 sau în cazul în care panica se răspândește printre aceștia.Pe 21 mai 2020, Agenția Europeană de Siguranță în Aviație (EASA) și Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) au emis un ghid, „ COVID-19 Aviation Health Safety Protocol” , adică un set de reguli privind călătoriile cu avionul în timpul pandemiei COVID-19.Ghidul este valabil pentru țările din UE dar, cu siguranță, vom avea parte de reglementări similare în toată lumea. E de ajuns să răsfoiești documentul ca să înțelegi că intrăm într-o nouă eră a călătoriilor cu avionul. Așa cum s-au schimbat multe după atentatele din 11 septembrie 2001, la fel de multe se vor schimba și acum.Partea bună este că cele două instituții, EASA și ECDC, încearcă să răspundă pericolului COVID-19 prin „măsuri proporționale și eficiente”. Ce înseamnă asta?Înseamnă că se face apel la bun simț. De pildă, nu se impune companiilor aeriene să vândă mai puține bilete, astfel încât zborurile să nu mai poată fi rentabile, dar se recomandă ca distanțarea fizică să fie respectată acolo unde este posibil.Un alt exemplu: cele două instituții europene recunosc limitele termoscanării pasagerilor în aeroporturi. Dacă, să zicem, pasagerul are peste 38 de grade nu este poftit pe ușă afară, se mai face o dată verificarea temperaturii, apoi omul este îndrumat către un control de specialitate, tot în aeroport. Nu se pleacă din start de la premiza că pasagerul cu temperatura ridicată este bolnav de COVID-19.În fine, sunt multe reglementări în acest ghid, le-am selectat pe cele pe care va trebui să le știm cu toții înainte să călătorim cu avionul. Ca să nu fim luați prin surprindere.Principiul de bază este că persoanele cu simptome de COVID-19 trebuie descurajate să ajungă la aeroport. Cum se face aceste lucru?Una din recomandările făcute de EASA/ECDC companiilor aeriene este să ramburseze contravaloarea biletului pasagerului care dovedește, pe baza unui certificat medical, că este confirmat cu COVID-19. Rambursarea se face cu până la 6 ore înainte de zbor.De asemenea, companiile aeriene trebuie să-și informeze pasagerii în legătură cu simptomele COVID-19, înainte ca aceștia să se prezinte la aeroport: când își fac check-in-ul online, prin SMS etc. Dar nu cu mai mult de 24 de ore înainte de zbor., înainte de a primi boarding pass-ul (biletul de avion). Preferabil este ca această declarație să poată fi completată atunci când își fac check-in-ul. Pasagerii își vor asuma faptul că, dacă mint în această declarație, există posibilitatea să nu fie lăsați să urce în avion.Termoscanare în aeroport. FOTO via Profimedia ImagesFiecare aeroport va avea o persoană anume desemnată pentru a coordona activitățile și implementarea măsurilor de siguranță anti-COVID-19.Accesul în aeroporturi va fi permis doar pasagerilor, personalului navigant și personalului aeroportului. Nu și persoanelor care însoțesc pasagerii. Prin excepție, va fi permisă intrarea în aeroporturi a persoanelor care însoțesc pasageri cu dizabilități, minori etc.Pasagerii sunt îndemnați să-și facă check-in online pentru a evita cât mai mult formalitățile de pe aeroport.Pasagerii vor purta mască de la intrarea în aeroportul de decolare și până la ieșirea din aeroportul de destinație. Excepții: la controlul de securitate („security checks”) și la controlul de la frontieră („border control”). De asemenea, sunt exceptate persoanele cu probleme de sănătate dovedibile și copiii sub 6 ani.Măsurarea temperaturii se va face, potrivit protocolului EASA/ECDC, doar pe aeroporturile unde există legislație națională în acest sens. Deci este posibil să nu ne întâlnim cu această procedură peste tot în lume, e bine să știm și de ce.Termoscanarea este recomandat să se facă chiar la intrarea în aeroport (sau foarte aproape de intrare), în baza unui protocol încheiat între aeroporturi și autoritățile sanitare din țara respectivă. Controlul temperaturii trebuie să identifice pasagerii cu temperatura corpului mai mare de 38 grade.În cazul în care se descoperă un pasager aflat într-o astfel de situație, procedura se repetă cel puțin o dată pentru a avea o confirmare. Pasul următor: pasagerul nu este trimis acasă, ci va fi consultat de personal medical de specialitate. Acest interviu/ consult trebui făcute în locuri special amenajate în interiorul aeroporturilor, atât pentru a păstra confidențialitatea, cât și pentru a preveni răspândirii virusului (în caz că persoana respectivă chiar e infectată).Cu alte cuvinte, temperatura ridicată nu poate fi decât un indiciu, nicidecun un motiv suficient pentru a refuza urcarea în avion a unui pasager.