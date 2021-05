De ce ai lăsa un apartament la bloc pentru a locui într-o autorulotă? 5 povești, cu bune și rele, despre viața trăită pe drumuri

Living Outside The Box

Dana și Claudiu, pe drumuri din 2020

La drum, în plină pandemie

Traiul în rulotă

Din ce trăiesc + cheltuieli

Raluca și Eugen

Start, ready, go

„Cele mai mari provocări au fost de ordin psihic”

Din ce trăiesc + cheltuieli

Sorina și Andrei

Cum a început totul

Cea mai lungă călătorie

Vacanțele cu autorulota și un copil mic la bord

Hanna și Marc

Viața în van cu doi copii

Oprirea în România

Raluca și Andrei

„Este foarte ieftin să călătorești cu duba”

Avantaje și dezavantaje ale acestui lifestyle via cele cinci cupluri intervievate

„Living outside the box” este o serie HotNews.ro despre oamenii care au ales un alt stil de viață decât cel convențional. De la orășenii care s-au mutat în autorulote, la cei care au lăsat orașele pentru viața la țară sau cei care trăiesc în așa-numitele „tiny house”, de doar câțiva metri pătrați, vom prezenta perspective diferite de viață altfel.Când mergi la mare sau la munte, poți să vezi comunitățile de rulotiști care-și au propriul loc pe plajă sau la baza muntelui, unde se bucură de aer liber, în propria lor lume, având toate cele necesare la îndemână. Însă există și cei care au ales să ducă aceste vacanțe la un alt nivel, adică să-și mute casa cu totul într-o mașină și să exploreze lumea cu ajutorul ei.Am încercat să înțeleg ce înseamnă să locuiești într-o autorulotă, așa că am stat de vorbă cu oameni care fac asta, atât despre avantajele acestui stil de viață neconvențional, cât și despre dezavantaje.Am descoperit, prin ochii lor, o viață liberă, cu multe experiențe inedite, locuri superbe și povești de viață care merită date mai departe. Dar și cu multe provocări, pentru că nimic nu este ușor atunci când vrei să fii „outside the box”.Dana și Claudiu: Instagram: The slow travel experience În iunie 2020, Dana (45 de ani) și Claudiu (35 de ani) au hotărât să renunțe la job-urile în vânzări și să plece în Grecia cu noua lor casă pe roți. Ideea unui camper van a apărut în viața lor după ce au experimentat excursiile cu cortul în Sithonia, unde se bucurau de liniște și de mare, două-trei săptămâni legate.Le-a luat ceva timp să-și găsească mașina potrivită, dar 4000 de euro mai târziu, Giovanni a apărut în viața lor. Claudiu s-a documentat pe YouTube despre cum să o transforme, iar după un an și șase luni, plus încă 4000 de euro, proiectul a fost finalizat conform așteptărilor lor.Au tot ceea ce-și doresc, de la spațiu generos de locuit (4,5 m lungime/2 m lățime), bucătărie complet echipată, pat fix cu saltea cu spumă și până la panou fotovoltaic și multe spații de depozitare.Claudiu și Dana sunt și posesorii unui scuter, pe numele lui „picollo Giovanni”; îi ajută să se descurce în aglomerația din orașe sau pe drumurile de macadam.Cuplul a început călătoria în Grecia, iar prima insulă în care au poposit a fost Lemnos, locul unde și-au petrecut luna de miere; ei sunt căsătoriți de șapte ani și au o relație de 15 ani. A urmat Ikaria, Kos, Rodos, Karpathos și Creta, locul unde sunt în prezent, de aproape două luni și jumătate.Și-au postat toate experiențele pe canalul lor de YouTube, așa că poți fi părtaș la aventurile lor.„A fost nevoie de un pic de curaj să plecăm în plină pandemie. Ne-am propus de la început să mergem în Grecia, pentru că e aproape de casă și pentru că țara a gestionat foarte bine primul val de COVID din februarie-martie 2020.Ne-am gândit că n-ar fi rău să ne prindă un alt lockdown pe o insulă, undeva pe mijlocul mării. Și așa a fost”, spune Dana.Dana și Claudiu spun că și-ar dori ca această aventură să nu se termine niciodată și că le-ar fi foarte greu dacă ar reveni la viața dinainte. Vor face totuși o oprire în țară, deoarece Giovanni are nevoie de ITP și câteva modificări.Se vor întoarce tot în Grecia, să vadă Peloponezul și insulele de la Marea Ionică. „Apoi am vrea să vedem Turcia și Iran, Portugalia, Maroc, Mauritania, America de Sud. Lumea întreagă, dacă va fi posibil”, mărturisesc ei.Cuplul își gătește 90% din timp în van, în propria lor bucătărie, iar din când în când merg și la o tavernă. În ceea ce privește parcarea, fac free camping.„Teoretic e ilegal, ar trebui să folosim campingurile special amenajate, dar nouă ne place să fim în mijlocul naturii. Atâta timp cât respecți niște reguli de bun-simt: nu lași gunoi, nu îi deranjezi pe localnici, nu le iei cele mai bune locuri de parcare, le vorbești frumos, nu ar trebui să ai nicio problemă. Nu ni s-a întâmplat niciodată să fim alungați. În general, oamenii te tratează așa cum îi tratezi și tu pe ei.”Dana și Claudiu n-au fost nevoiți să lucreze până acum, deoarece au plecat la drum cu economii, dar și după ce și-au închiriat apartamentul din Craiova. Atunci când se vor termina banii, vor căuta ceva de lucru remote sau orice li se potrivește.Ei cred că traiul într-un camper nu este foarte costisitor, deoarece „atunci când locuiești în 9 metri pătrați nu poți acumula prea multe lucruri. Încet, încet îți dai seama că nu ai nevoie de toate lucrurile pe care le cumpărai înainte.”Bugetul lunar diferă de la lună la lună, în funcție de cât de mult călătoresc, câte ferry-uri iau sau dacă apare o cheltuială neprevăzută sau nu, cum a fost, în cazul lor, o reparație la scuter. Au făcut o medie lunară a cheltuielilor și le-a ieșit - 589 de euro.Odată cu schimbarea asta, cei doi povestesc că viața lor s-a schimbat total. Au devenit mai creativi, mai flexibili, mai relaxați și mult mai deschiși la noi.„Ne felicităm pentru că am avut curajul să gândim altfel și să începem o viață așa cum ar trebui să o aibă fiecare: liber”, concluzionează ei.Raluca și Eugen. Instagram: 2hearts4wheels În vara lui 2018, Raluca Nicolae (30 de ani) și Eugen Petcu (40 de ani) au avut ideea de a-și duce viața într-o rulotă. Au petrecut zeci de ore pe YouTube și s-au documentat luni de zile despre ce înseamnă acest stil de viață, iar în iarna aceluiași an, tânăra nu și-a mai prelungit contractul la corporație, iar în martie 2019 și-au cumpărat-o pe Shooby, o dubă normală de marfă.Mașina a fost transformată după poftele inimilor lor, începând cu ideea - „cum o să o folosim și ce avem nevoie.” După o lună de muncă non-stop, rezultatul a fost așa cum și-au proiectat.Prima plecare a fost din București, iar prima noapte în afara țării au petrecut-o la Novi Sad, în Serbia. Au urmat multe locuri superbe și experiențe de pus în ramă: Italia, unde au stat trei luni, cât timp au colindat-o în lung și-n lat, Portugalia cu oceanul ei superb, unde au văzut „cele mai mari valuri din lume la Nazare și nebunii care fac surf pe ele”, dar și Gibraltar, cu muntele său de unde vezi Africa cu ochiul liber, plin de maimuțe, „pregătite să îți fure orice bucățică de mâncare.”În prezent sunt în România, deoarece au avut de rezolvat câteva lucruri administrative, și pregătesc următoarea plecare. Sunt flexibili și le place să facă ceea ce simt, fără să se deranjeze dacă ceva nu este „conform planului.”În viitorul apropiat, mărturisesc că și-ar dori să se stabilească undeva și să-și facă o fermă, un hub creativ unde să poată găzdui și alți călători. „O combinație de agroturism cu un stil de viață cât de sănătos posibil și în conexiune cu natura. Probabil se va întâmpla în Portugalia sau Italia, rămâne de văzut”, completează ei.Raluca și Eugen povestesc că cele mai mari provocări întâlnite pe drum au fost cele de ordin psihic. Chiar dacă stilul de viață este unul asumat, atunci când îți schimbi rutina și perspectivele devine dificil pentru mintea și ființa ta.Ei mai spun că după primele trei luni au început niște trăiri puternice. „Pe Raluca au luat-o mici depresii, temeri de ordin financiar și utilitate (omul simte nevoia să se simtă util) și i-au apărut niste eczeme destul de urâțele pe corp pe bază de stres. Eu nu îmi mai găseam locul, nu înțelegeam rolul și sensul acestei noi vieți”, mărturisește Eugen.Acum se simt grozav, după ce au realizat că acele gânduri erau montate doar de minte, căreia nu-i place absolut deloc să iasă din parametrii săi.Pentru ei, noul trai în rulotă este unul mai puțin costisitor decât atunci când erau acasă. La început de drum, au trăit 100% din economii, după ce și-au vândut mașinile, motorul și au avut câte trei job-uri.Apoi au primit și donații, dar au avut și mici proiecte de sezon - Eugen este fotograf și programator IT și spune că a mai făcut site-uri, dar și poze la surferi, iar Raluca lucrează la un site de suflet - naturawl.ro , unde împărtășește rețete de făcut în casă, cu ingrediente la îndemână, care nu poluează.Își gătesc în van, deoarece „nimic nu se compară cu un popas la o poartă în care localnicul își vinde ce are prin curte și cumperi proaspăt.”Ajung cam o dată pe lună la supermarket, în rest profită de piețele locale, târguri sau ce mai găsesc pe drum. În ceea ce privește bugetul pe o lună, sunt perioade în care cheltuie 300 de euro sau altele în care cheltuie 750. O medie ar fi de 550 euro pe lună, două persoane, dar și Shooby, care „mănâncă” mai mult ca ei.Întreg acest lifestyle i-a făcut mai conștienți că nu au nevoie de multe pentru a fi armonioși și fericiți, de la haine, la obiecte de consum. „Natura ne dă tot ceea ce avem nevoie și cu toate astea nu o respectăm”, concluzionează ei.Sorina și Gruia. Instagram: Outsider România Sorina și Andrei (38 de ani) călătoresc alături de băiețelul lor, Gruia (5 ani). Nu locuiesc în autorulotă, dar profită de ea cu orice ocazie și în orice moment. Pasiunea lor pentru acest stil de a călători a început odată cu venirea pe lume a copilului lor, când au realizat că vor fi nevoiți să plece cu tot „cu casă” după ei, dacă vor dori să-și păstreze același ritm de plecări.Bebelușul Gruia avea nevoie de un program și de o rutină zilnică, plus un bagaj foarte mare cu toate cele necesare, așa că părinții și-au luat inițial o rulotă trasă de mașină.La început, Sorina, care lucrează în publicitate, era în concediu de maternitate, iar Andrei freelancer (are un studio foto specializat pe fotografie de food), așa că plecau des și își doreau mai mult.S-au îndrăgostit de acest stil de viață și visau la o autorulotă, care venea cu multe avantaje. „Ești foarte mobil. Te oprești unde vrei, dormi, te trezești, pleci mai departe.Ai bazin de apă gri (apa murdară de la spălat vase, duș etc), așa că te poți opri liniștit în orașe, pentru că apa nu curge pe jos, ci o eliberezi în locurile amenajate. Pot să mă laud că am făcut duș în centrul Vaticanului datorită acestui bazin”, spune Sorina.În viața lor a apărut Aki, un Hymer vechi de 30 de ani, cu alcov, pe care Andrei l-a adus tocmai din Finlanda după multe luni de căutări.„Avea un pat dublu pentru noi, în alcov (deasupra zonei pentru șofer), și un pat de o persoană, în spate, pentru Gruia, care acum nu mai era bebeluș”, povestește tânăra.Au călătorit cu ea din cel mai sudic punct din Peloponez, Grecia, până în Italia, pe serpentinele și drumurile înguste de pe coasta Amalfi, cât și în toate colțurile României.În plină pandemie, Sorina și Andrei au vândut-o pe Aki, pentru că și-au dorit un model mai nou, și i-au urat bun venit lui Blu, o Laika din 2019, care are „cam tot ce ți-ai dori la o casă.”Au luat-o în leasing, iar vara o închiriază pentru a o putea plăti. Nu are farmecul bătrânesc și cochet emanat de Aki, dar este mai spațioasă, mai bine utilată și merge bine pe șosea.La finalul concediului de maternitate, Sorina și Andrei au stat peste o lună în Grecia. Își făceau planurile spontan și nu mai țineau cont de ele dacă pe drum descopereau un loc care le plăcea.„Am campat pe plaje sălbatice, în orașe, în porturi, pe câmpuri, și, din când în când, și în campinguri”, spun ei. Visează la tururi mai lungi, prin Norvegia sau Islanda, dar mereu s-au împiedicat de lipsa timpului.S-au gândit să-și mute casa cu totul în mașină, dar joburile, bagajele, cât și grădinița lui Gruia, i-au ținut pe loc. „Mereu am considerat că e important ca Gruia să socializeze cu alți copii”, completează Sorina.Compensează și pleacă cât de des pot, aproape în fiecare weekend, inclusiv iarna.Sorina este de părere că vacanțele cu autorulota nu sunt neapărat mai ieftine decât cele convenționale, dar treaba asta depinde de alegerile fiecăruia. Dacă călătorești doar în camping, atunci sumele pot fi foarte mari.„Noi ne ținem costurile destul de jos de obicei. Campam mai mult off-camping sau în parcări cu plată, gătim în mașină (mai ales pentru Gruia), ne facem cumpărăturile de acasă atunci când mergem în țări unde alimentele sunt mai scumpe”, explică tânăra.Cât despre vacanțele cu un copil mic la bord, ea mărturisește că problematice sunt uneori drumurile, deoarece pot deveni plictisitoare pentru pitic, mai ales că petrece mult timp în autorulotă.„Dar dincolo de asta, cred că pentru ei, acest stil de viață e cel mai important. Stau în natură de dimineață până seara. Descoperă lucruri, explorează păduri, munți, insecte, animale”, completează ea.Părinții lui Gruia au început să funcționeze mai bine în formula de trei când au realizat că trebuie să țină cont și de dorințele lor și de cele ale piticului.Spre exemplu, dacă el se simțea cel mai fericit pe plajă sau într-o pădure, iar ei voiau să viziteze și orașe sau muzee, alternau aceste activități, astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Andrei și Sorina au început să călătorească extrem de rar cu avionul și au realizat de cât de puține au nevoie.„Bagajele noastre când plecăm cu autorulota sunt formate în mare din unele haine (mai ales pentru Gruia) și mâncarea din frigiderul de acasă, pe care o luăm mereu cu noi, ca să nu se strice”, concluzionează ei.Hanna și Marc. Instagram: Vagabunden auf Weltreise În vara lui 2019, Hanna și Marc (35 de ani), originari din Germania, au lăsat (aproape) totul în urmă și au adoptat traiul într-un van, alături de cei doi copii ai lor. Între timp, gașca s-a mărit cu încă un suflet - câinele Marley, pe care l-au „cules” dintr-o călătorie în Spania.Autorulota lor, pe nume Wendy, i-a purtat până acum prin Cehia, Olanda, Belgia, Franța, Spania, Portugalia, Danemarca, Austria, Italia, Grecia, Bulgaria, iar în prezent sunt în România.Nu dețin nicio proprietate nicăieri în lume, așa că, în timpul pandemiei, au avut momente în care n-au știut unde să se ducă și nici unde existența lor va fi acceptată, dar s-au obișnuit repede cu situația și au descoperit țări unde au fost întâmpinați cu brațele deschise, iar a noastră e pe listă.Hanna și Marc spun că nu au planuri și vor să se bucure de această experiență atâta timp cât viața le permite. În ceea ce privește călătoritul cu doi copii, ei spun că sunt o familie destul de normală, care-și dorește să aibă copii educați și împliniți.„Ăsta este unul dintre motivele pentru care am ales această viață. Vrem ca cei mici să vadă lumea și să nu dezvolte niciodată prejudecăți legate de naționalitate sau stiluri de viață. Credem că autoeducarea și călătoriile reprezintă cheia pentru a dobândi asta”, mărturisește tânăra.Ambii părinți lucrează remote. Marc este web designer, iar Hanna abia ce a scris și a lansat o carte în care explică altor familii despre cum acest stil de viață poate fi posibil și pentru ei.În același timp, amândoi sunt implicați la site-ul lor, vagabundenliebe.de . În ceea ce privește costurile lunare, Hanna spune că li s-au redus cheltuielile între 30 și 60%, față de vremea în care locuiau într-un apartament.Însă totul depinde de cât de mult călătoresc într-o lună (cât și de locul în care ajung), iar asta include mâncarea, benzina, asigurările de sănătate, asigurarea de mașină, uneori un camping, intrările la muzee, o înghețată extra sau un suvenir.Cei doi au ajuns în România prin granița de la Marea Neagră. Au fost întâmpinați de vameși prietenoși, care au avut grijă să le dea sfaturi despre ce să viziteze aici. După câteva zile petrecute la malul mării, ei au fost în București, unde cei mici s-au distrat în orășelul copiilor, dar și la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa.S-au pus din nou pe drum și au vizitat Vulcanii Noroioși, dar și Castelul Bran, loc de care fiica lor a fost profund impresionată, mai ales că este fană Dracula. Fiul lor s-a distrat la Dino Parc în Râșnov, iar părinții s-au bucurat de Muzeul Astra și de Castelul de Lut Valea Zânelor.Cei doi îi încurajează și pe alții să adopte acest stil de viață.„Sentimentul de libertate pe care-l ai atunci când îți reduci lucrurile la minimum merită. Vei deveni mai flexibil, te vei bucura de oameni noi, vei reuși să rezolvi tot felul de probleme, în timp ce stai calm, și vei fi mereu fascinat de view-urile acestei planete care-ți vor tăia respirația”, concluzionează ei.Raluca și Andrei. Instagram: The Nomads|Van Life|Adventures Raluca (30 de ani) și Andrei (29 de ani) sunt doi tineri care locuiesc în Timișoara și care, în urmă cu trei ani, au început procesul căutării dubei perfecte. Până în clipa în care și-au găsit van-ul potrivit, au experimentat plecările cu propria mașină, unde dormeau și-și găteau.În 2020, au devenit proprietarii unei căsuțe pe roți și de atunci sunt profund îndrăgostiți de ea. Momentan nu a primit un nume, dar au hotărât că este băiat. Tinerii nu locuiesc în dubă, dar profită de ea în orice weekend și vacanță.Din cauza pandemiei, ei au călătorit doar în țară, iar vara trecută au făcut un tur al României. Au descoperit locuri incredibile, iar cel mai mult le-a plăcut Capul Dolosman, în zona cetății Argamum, Tulcea. „Avem și locul nostru preferat pe timp de iarnă, Câmpușel din județul Hunedoara.”Raluca deține un salon de coafură, Andrei lucrează în vânzări, iar în timpul liber, ambii sunt salvatori montani voluntari. Job-urile îi țin blocați în Timișoara, dar caută variante remote, pentru a călători full-time.Ei cred că odată ce descoperi acest stil de călătorit, nu mai iei în calcul să renunți la el. În viitorul apropiat vor să termine de echipat duba cu panouri solare, iar apoi să plece spre Alpi sau spre Nordkapp, în Norvegia.În ceea ce privește vacanțele, tinerii spun că este foarte ieftin să călătorești așa: „imaginează-ți că într-o plecare, trebuie să dai banii doar pe combustibil și mâncare, restul ai asigurat.”Spre exemplu, ei cel mai mult au stat plecați în turul țării, în vara lui 2020, timp de patru săptămâni, și au reușit să cheltuiască 1500 RON. „În acest buget, am plătit doar de 2 ori taxa să dormim în camping și o singură masă la restaurant, restul banilor au fost cheltuiți doar pe combustibil și mâncare.”De când au luat decizia asta, viața lor s-a schimbat în bine, au învățat să călătorească simplu, dar și multe lucruri noi, cum ar fi: tâmplărie, electricitate sau mecanică auto.Toți rulotiștii cu care am stat de vorbă au amintit despre sentimentul fantastic de libertate, posibilitatea de a te trezi în natură, în peisaje de vis și de a trăi minimalist.Un alt avantaj comun a fost șansa de a cunoaște oameni noi și implicit povești de viață interesante.Lista continuă: Poți călători unde vrei, când vrei, cât vrei, poți dormi în cele mai scumpe zone urbane sau în cele mai sălbatice locuri (Raluca & Eugen)Adormi ascultând valurile mării și te trezești să vezi răsăritul direct din pat (Sorina & Andrei)Oferă acces în locații unde mulți turiști nu pot ajungeDe multe ori rămâi fără semnal și asta-ți oferă timp de citit Salvezi bani (Raluca și Andrei)Guști mâncăruri noi și înveți multă geografie și istorie, doar explorând o zonă anume (Hanna & Marc)Dorul de prieteni/familieLipsa intimității (Dana & Claudiu)Te poți trezi că-ți bate poliția în geam la două noaptea să vadă care-i treabaAi parte de zile ploioase și trebuie să stai înauntru zile la rând, într-un spațiu mic (Eugen și Raluca)Stau înăuntru zile la rând, în 10 metri pătrați, cu partenerul, doi copii și un câine (Hanna & Marc)Poți pleca la drum cu speranța să găsești locuri frumoase și să te trezești pe drumuri grele, care-ți distrug mașina și nu duc nicăieriTaxele de autostradă, considerabil mai mari pentru autorulote, în alte țări (Sorina & Andrei)Cumpărarea și configurarea unei dube nu este ieftină, iar dacă ai buget restrâns la început, este posibil să nu ajungi departe, mai ales dacă banii i-ai investit în noua mașinăDacă nu plătești cazare într-un camping organizat, vei petrece mult timp off-camping, lucru care poate însemna lipsa dușului sau a toaletelor pentru câteva zile.Spațiul restrâns poate fi un impediment (Andrei & Raluca)