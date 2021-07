De ce mai mergem încă în Vama Veche? 7 perspective diferite (plus una personală) despre cea mai boemă stațiune de pe litoral

Seb, 36 de ani, Head of Social Media: „Muzică, oameni faini, locuri care uimesc prin simplitate și o minimă prezență a brandurilor, cred că asta a stat la baza formării ADN-ului Vămii”

Cosmina, 28 de ani, București: „Vama e noul Costinești”

Sorin, 33 de ani, web designer: „O stațiune ca un festival”

Andra, 32 de ani, price admin: „Se văd cu ochiul liber vamaioții mai vechi”

Silvia, 25 de ani, jurnalist: „Vama nu mai e acum Veche, este clar o Vamă Nouă”

Bob, 32 de ani, tattoo artist: „La Vama Veche, câinele are unde să stea liniștită sau să alerge”

Ada, 31 de ani, Group Account Director, agenție publicitate: În timpul săptămânii, Vama parcă arată mai mult a Vama de pe vremuri, mai goală și mai liniștită”

„Trenul accelerat București-Mangalia pleacă în cinci minute de la linia cinci”, „Vama veche”, Vama Veche.În fiecare 1 mai, de ani buni încoace, sezonul estival se deschide pe litoralul românesc, cu destinație principală: Vama Veche. Mii de oameni aleg să vină și să revină aici pentru a întâmpina soarele de pe plajă, în ciuda aglomerației și a tuturor știrilor din acea perioadă care prezintă, an de an, aceleași cadre cu cinci bețivi la colț de stradă.Satul de care atât de puțin oameni știau în urmă cu 20-25 de ani a devenit emblematic pentru Marea Neagră, dar și pentru sufletele noastre.„S-a stricat Vama” este poate o vorbă la fel de populară ca stațiunea în sine, dar uite cum nostalgicii încă aleg să vină aici, cot la cot cu „oamenii de Mamaia” sau „familiștii” sau chiar „cocalarii care n-au ce căuta aici.”Vama Veche adună amintiri vesele, experiențe memorabile și o libertate pe care o simți în foarte puține locuri din țara noastră. Se creează un sentiment de comunitate, unde nimeni nu mai judecă pe nimeni și toată lumea poate fi așa cum își dorește.Nu trebuie să-ți placă, dar am ales să vorbesc cu cei care au ales să revină aici, pentru a vedea de ce.„M-am săturat de patul meu de acasă, nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport, mi-e cald”, „Vara asta”, Vama Veche.Autoarea la Vama Veche. FOTO din arhiva personalăAm ajuns pentru prima oară în Vamă la 16 ani, când ai mei m-au lăsat singură la mare, cu o gașcă de prieteni. Prima oprire a fost în Costinești, la „White Horse”, apoi am cunoscut niște rockeri simpatici la un concert Iris din stațiune și am ajuns în Vamă.Nu era nici pe departe agitația de acum, ci un loc aproape pustiu, cu oameni relaxați și câteva bodegi cu muzică bună. Nu aș ști să spun ce m-a atras la locul ăsta, dar în mod cert pot spune că am avut chimie.De atunci și până acum, la aproape 35, am mers an de an, chit că au fost dăți în care mi-au spus că „nu mai vin niciodată.”Când Mircea Toma a lansat campania „Salvați Vama Veche” au venit atât de mulți oameni aici, încât mi-am dat seama că locurile pe care le vrei „doar pentru tine” trebuie să rămână așa.Să nu uităm nici de debate-ul - trupa Vama Veche a popularizat Vama Veche? Nici nu mai contează, pentru că odată cu trecerea anilor am realizat că nimeni și nimic nu rămâne la fel.Nu știu dacă ador Vama Veche din prezent, dar știu sigur că ador modul în care mă simt odată ce ajung aici. Multe s-au transformat în România lui 2021, dar tot nu suntem cea mai relaxată țară din lume, iar povestea cu „ce zice lumea” este încă înrădăcinată în venele poporului nostru.Ei bine, în Vama, nu-ți pasă sau nu-mi pasă. Umbli în slipi și ești fericit, iar seara poți dansa pe mese făra ca nimeni să se uite ciudat la tine. Aici am legat prietenii și iubiri, iar nisipul mi-e martor și pentru lacrimi și pentru râsete, așa că e ca și cum m-aș conecta uneori la Ana adolescentă sau Ana cea de 20 și ceva de ani, cât să nu uit că vârsta-i în suflet și nu în ani.Seb povestește cum s-a îndrăgostit de Vamă în urmă cu 20 de ani, „mult mai târziu decât mulți dintre vamaioții adevărați.” A fost dragoste la prima vedere și spune că i-a plăcut atât de mult tot ceea ce a trăit acolo, încât nu crede să fi ratat vreun an în care să nu revină.„Muzică, oameni faini, locuri care uimesc prin simplitate și o minimă prezență a brandurilor, cred că asta a stat la baza formării ADN-ului Vămii. Între timp, Vama a crescut, s-a adaptat vremurilor, a ajuns la maturitate.Însă, ca un copil care joacă acum Red Dead Redemption, nu uită cum se făceau cornetele. Simte în continuare, câștigă (nu pierde) nopți și adună nostalgii”, continuă el.Sebastian crede cu tărie că nu mai este un loc cu plajă în România care să aibă memoriile și nostalgiile Vămii Vechi. Odată cu asta, spune el, sătucul de la granița cu Bulgaria a atras multe simpatii, iar analogul a pierdut în fața digitalului.„Însă smulge instantanee reale și fericite, mai prețioase decât orice dublă 4k”, concluzionează tânărul.Cosmina crede că mulți dintre cei care încă aleg Vama Veche pentru o vacanță sau un weekend pe litoral fac asta de dragul amintirilor pe care le aveau în trecut - o Vamă care poate pentru unii părea murdară, un loc plin de rockeri care se spălau săptămâni în șir doar în mare, când pentru ei era locul unde puteai merge pe plajă fără să auzi constant „imnul porumbului sau copitele măgarului gata de poză.”Cei care vin aici în prezent, spune ea, încă mai speră să recreeze vibe-ul pe care l-au descoperit atunci, în primele ieșiri.„Vama reprezentă un loc boem, accesibil, sălbatic. Eu sunt oricum omul care se simte bine oriunde, atâta timp cât sunt înconjurată de oamenii mei și cred că mai există, pe ici-colo, un colț de Vama „veche” de care să te bucuri”, explică ea.Din experiențele sale în ultimii ani în stațiune, Cosmina are senzația că Vama s-a transformat în noul Costinești, „nici măcar Vamaia, așa cum a auzit că este poreclită.”Cel mai probabil, continuă tânăra, asta este din cauza multitudinii de beach bar-uri deschise în ultimii ani, a boemiei devenită la modă, dar și a diversității pe care înainte nu o oferea.Cosmina spune că Vama Veche obișnuia să fie nișată, cu opțiuni de cazare limitate, dar și locuri de luat masa, dar acum este un loc pentru absolut oricine, care oferă hoteluri cu piscină, restaurante scumpe, dar și muzică ce înainte nu își avea locul aici.Ca alternativă la Vama Veche, ea recomandă Vadu, Corbu, Tuzla sau Gura Portiței, locuri unde „încă te mai poți bucura de o atmosferă hippie.”Sorin consideră că Vama a rămas un loc unde poți să te deconectezi și să mai scapi de inhibiții, chiar dacă ne place cum s-a transformat sau nu în timp, în bine sau în rău. Nicio ieșire din București nu se compară cu sentimentele pe care le trăiește aici și mărturisește că „este o stațiune ca un festival.”„După un an de stat în casă e fix ce am nevoie. Garantat ajută mult și Expiratul și, dacă nu ar fi, probabil că nu aș mai merge”, spune el. Revine în stațiune cel puțin o dată pe an, din nostalgie și toate amintirile care-l leagă de acest loc.„Am crescut aici”, continuă el. O alternativă pe care o oferă și care i-a plăcut foarte mult este Vadu: „dar este o experiență complet diferită, acolo mergi să stai în natură, să dormi pe plajă.”Pentru Andra, Vama Veche este singurul loc de pe litoralul românesc cu care se identifică. Anul ăsta a revenit în stațiune cu soțul și copilul lor și povestește că s-au reîntors cu plăcere, deoarece încă există localuri care au reușit să-și păstreze farmecul peste ani.„Se văd cu ochiul liber vamaioții mai „vechi.” Sunt cei care se reîntorc an de an. Și se văd imediat și cei care doar sunt curioși, pe sistemul „hai să vedem cum e”. Poate că Vama și-a schimbat look-ul, dar e ceva absolut normal. Toți ne schimbăm într-un fel sau altul”, concluzionează ea.PS: Tânăra recomandă plaja Năvodari ca alternativă.„Deși sunt din Năvodari, un alt oraș turistic de la malul mării, Vama a fost mereu locul ăla boem, hippie și aspirațional, stațiunea spiritelor libere și distracției fără limite, unde am ajuns abia după majorat. Vama nu mai e acum Veche, este clar o Vamă Nouă, mult mai comercială, turistică și vizibil schimbată, dar în continuare nu are egal când vine vorba de petrecerile de pe plajele litoralului românesc”, spune Silvia.Tânăra mărturisește că stațiunea și-a păstrat, în unele colțuri timide, și o parte autentică, pe care nu o regăsești în nicio altă stațiune. Chiar dacă nostalgia sutelor de corturi înșirate pe nisip a rămas în amintirile de acum zece ani și chiar dacă muzica nu mai e aceeași și nici măcar atmosfera concertelor live de pe plajă, Silvia recunoaște că Vama Veche este unică pentru ea.„Mi-aș fi dorit să prind nopțile nebune din Vama Veche, de care tot aud de la generațiile veterane de vamaioți, pe care nu mai ai șansa să îi întâlnești acum nici măcar la Stuf.Dar mă bucur că tranziția pe care am prins-o nu a fost radicală, ci am crescut cumva odată cu schimbările astea. Încă reușesc să o privesc ca pe un loc special, în care mi-am petrecut verile din studenție și am văzut cele mai frumoase răsărituri alături de oameni dragi”, mai spune tânăra.În prezent, Silvia recunoaște că fiecare început de sezon o prinde aici, la răsărit, iar apoi conectează Vama cu tot felul de experiențe personale de-a lungul verii.„De 1 mai mă încarc cu energia locului, într-un weekend random de vară mă văd aici cu prietenii care vin anul în țară, iar în ultimul weekend inspir aerul răcoros dintre sezoane, la pachet cu nostalgia ultimilor petrecăreți. Veche sau nouă, Vama e în continuare mișto”, mai spune ea.Bob alege Vama Veche datorită prietenilor. „Majoritatea sunt barmani care lucrează acolo (Expirat sau Molotov). Cu ei aleg să mă înconjor cât îmi petrec timpul la mare și nu apuc să am prea mult contact cu oamenii care au schimbat locul”, spune el.Mai mult, îi place stațiunea pentru că aici există multe cazări pet friendly și poate merge cu câinele fără probleme. „Are unde să stea liniștită sau să alerge, dacă aleg să nu o iau cu mine când ies”, explică tânărul.Ada povestește că Vama nu mai este ce a fost, dar nici noi, cei care mergeam acolo la 16-18 ani, dar i se pare foarte drăguț faptul că am crescut cumva împreună.„Merg deci în Vamă din nostalgie, dar și pentru vibe. Din prisma omului trecut de 30, dacă îți dorești câteva zile haos în care să-ți lași stresul urban acasă, weekend-ul din Vamă funcționează garantat.Iar dacă vrei să lucrezi remote sau să stai chill câteva zile, poți merge în timpul săptămânii, când parcă se arată mai mult Vama de pe vremuri, mai goală și mai liniștită”, mărturisește ea.Ca alternative pentru Vama Veche, Ada recomandă 2 Mai, Vadu, Cochilia, plaja de la Tuzla sau plajă din Sf. Gheorghe, deși este mai greu de ajuns aici. „Iar o alternativă marfă, nu foarte locală, dar apropiată de Vamă, este cu siguranță Krapets, în Bulgaria”, adaugă tânăra.