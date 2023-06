CALATORII Sâmbătă, 03 Iunie 2023, 08:51

Florin Barbuta • HotNews.ro

Insula Creta are multe de oferit, iar dacă folosești inteligența artificială (GPT-4), te scutește de mult timp de căutări. Dacă îți plac drumețiile ai canioane extraordinare, dacă-ți place plaja, atunci nu trebuie să o ratezi pe cea cu nisip roz: Elafonissi.

Elafonissi - Creta Foto: Hotnews / Florin Barbuta

Spre deosebire de alți ani, în această vacanță am folosit inteligența artificială pentru chestiuni ce țin de locurile de distracție seara, locații, programul autobuzelor etc. A cam dat-o în bară la prețuri (nu le are actualizate), ceea ce e normal.

Cât costă autocarul până în Chania

Ideal este să-ți iei cazare în Chania, cunoscută drept perla Cretei. Orașul este extraordinar, are multe de oferit.

(Dacă nu, chiar și Rethymno este plăcut: ceva mai mic, dar frumos. Are un farmec aparte)

Drumul până în Chania este de maxim 30 minute. Nu prea am prins trafic la dus și a durat puțin peste 20 minute. Un bilet costă 2,3 euro.

Îl puteți lua chiar din fața aeroportului și se cumpără de la o gheretă din stație.

Aveți câteva plaje apropiate de centru: Nea Chora, Kladissos. Golden Beach e ceva mai departe, dar se poate ajunge pe jos. Depinde unde stai în Chania, pentru că o altă plajă drăguță ar mai fi Koum Kapi.

Plaja cu nisip roz (Elafonissi): cât e drumul și cât durează

Una dintre atracțiile Cretei este plaja cu nisip roz. Drumul e lung, dar merită.

Biletele pot fi cumpărate din stația de unde v-a lăsat autobuzul. În mai, când am mers, circula unul pe zi.

Pleacă dimineața la ora 9:00.

E bine să fiți acolo cu cel puțin 15 minute înainte ca să mai prindeți bilet. În plus, poate pleca mai devreme cu 4-5 minute de ora programată.

IMPORTANT: Să nu vă luați cafea sau frappe din stație pentru că nu vă lasă înăuntru cu ele. De asemenea, este interzis consumul de mâncare, inclusiv produse de patiserie.

ATENȚIE: Cumpărați-vă și bilet pentru întoarcere, ca să nu vă aflați în situația de a rămâne acolo ori să chemați un taxi.

Drumul durează circa 2 ore. Dacă ai noroc și nu e trafic, poate 1:45.

După ce ajungeți acolo mai aveți de mers puțin pe jos: maxim 10 minute. E un mic supermaket în stație din care vă puteți cumpăra diverse răcoritoare, ori ceva de ronțăit.

*Sunt și câteva taverne: prețuri între 10-12 euro la mâncare. Nu este extraordinară, dar priveliștea este cea care atrage. Până la urmă dai banii pe experiență.

Vedeți că autobuzul pleacă la ora 16:00 înapoi spre Chania.

Prețul unui bilet până la Elafonissi este de 10 euro (20 euro dus-întors).

*Pozele, fiind făcute cu telefonul, nu arată nisipul roz (care se găsește chiar lângă apă). La un moment dat, în clipul VIDEO de mai sus poate fi observat.

Dacă optați pentru Balos, trebuie să luați autobuzul până la Kissamos (6,2 euro biletul), iar apoi vasul (29 euro). Seamănă mult cu Elafonissi, doar că nu are nisip roz.

*Localnicii recomandă, dacă mergeți în august, să evitați Balos pentru că apa miroase foarte urât.

O recomandare culinară din Chania: bougatsa de la Iordanis

Multă lume merge pentru a gusta preparatele locale. Prețurile în Chania diferă cu câțiva euro de la o zonă la alta.

Înainte de toate, dacă ai ajuns acolo trebuie să mănânci Bougatsa de la Iordanis. Este în centrul vechi, dar mergeți dimineața, altfel veți găsi închis.

Așadar, acolo vă puteți începe ziua cu o cafea și bougatsa. O porție de 150 grame este 3,6 euro. E de-ajuns pentru două persoane. Nu mergeți zilnic, ca să nu vă îngrășați. O dată e de-ajuns.

O puteți cere cu zahăr deasupra, iar ca să-i dați un plus de gust: scorțișoară.

Cât costă mâncarea și băutura la restaurante

În centrul vechi, chiar și în fața farului, preparatele din pește și souvlaki (carne în general) sunt în jur de 12 euro.

Dacă ești vegetarian, salatele (ei stau destul de prost pe partea de preparate vegetariene) costă în jur de 8 euro. Am văzut și cu 10 euro în unele locuri.

În schimb, la plaja Nea Chora (foarte aproape de centru), prețurile sunt mai mici la mâncare. Preparatele din carne au în jur de 10-11 euro, iar salata pe la 7,5 euro.

Omleta este 8 euro, dacă iei micul dejun acolo.

O salată foarte bună am mâncat la restaurantul „Me Nou & Krasi”. La final, după ce veți cere nota, o să vi se aducă înghețată și raki din partea casei, lucru comun în multe (nu toate) dintre locațiile în care am mâncat.

Dacă aveți un buget mai mic, ori nu vă place mâncarea grecească, mergeți la Alladin *arabic street food* chiar în centrul vechi. Mai toate preparatele costă 4,5 euro. Salatele sunt extraordinare, falafel și humusul la fel. Dacă ești vegetarian și nu ai găsit nimic interesant la restaurante, încearcă salatele lor. Probabil n-ai mâncat ceva mai bun.

Berea la restaurante este 2,5-3 euro mai peste tot. Sunt și unele localuri cu 3,5 euro.

Cât costă drumul până la Rethymno

Dacă vrei „să schimbi peisajul”, să încerci și o altă plajă, poți lua autobuzul către Rethymno. Orașul este relativ aproape. Drumul este de circa o oră (maxim 1:15).

ATENȚIE: Ar fi bine să vă cumpărați bilet dus-întors, dar vedeți că la întoarcere, când ajungeți în stație, trebuie să mergeți la ghișeu să vă dea o ștampilă prin care vi se alocă scaunul în autobuz. Altfel, îl puteți pierde.

Un bilet costă 6,2 euro.

După ce vă lasă în stația din Retymno mai aveți de mers pe jos până la plaja Rethymnon Beach încă vreo 20 minute. Depinde cât de repede mergeți (poate chiar 15).

În același timp, puteți vizita centrul vechi și nu ratați Grădina Municipală: plante pe care, probabil, nu le-ați mai văzut.

Două șezlonguri pe plaja Rethymnon costă 12 euro (cu umbrelă). Aveți bar și o toaletă.

*Sper ca informațiile să vă fie de folos. Am încercat să evit informațiile pe care le găsiți în mod normal pe internet: diverse obiective turistice, descrieri etc. Pentru astea puteți folosi și inteligența artificială (puteți încerca Bing – GPT-4: este gratuit).

Vacanță plăcută!