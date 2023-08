CALATORII Sâmbătă, 19 August 2023, 09:01

0

​Dacă te-ai săturat de scandalurile și aglomerația de pe litoral, Transilvania poate fi o variantă de vacanță aflată exact la polul opus. În cele ce urmează prezentăm opt sate unde poți să găsești condiții de cazare de 4-5 stele, având parte în același timp și de o experiență rustică veritabilă.

Munții Piatra Craiului Foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Transilvania este o regiune care a atras turiști străini tocmai datorită peisajelor sale încântătoare, istoriei foarte bogată și amestecului captivant de culturi. Iar în ultimii ani au început să fie și din ce în ce mai mulți români care redescoperă farmecul de a face o vacanță la sat, cât mai aproape de natură.

Ca experiență proprie, anul acesta l-am început cu un mic concediu de câteva zile în luna martie în satul Peștera, unde am descoperit un wellness resort minunat, cu sesiuni de yoga dimineața și seara, mese pregătite cu produse locale și o priveliște de care nu ne mai săturam: crestele înzăpezite ale Munților Piatra Craiului.

La început de august, am explorat o altă zonă din Transilvania, care, din nou, ne-a surprins extrem de plăcut: Țara Ovăzului, aflată în plină sărbătoare a culturii săsești (Festivalul Săptămâna Haferland).

Și aici am descoperit mai multe cazări deosebite, care oferă un sejur memorabil. Iată, așadar, o listă cu câteva exemple de sate minunate din Transilvania care dețin și spații de cazare confortabile.

Peștera

Aflat la 10 minute de condus de Bran și la 1000 de metri altitudine, satul Peștera a mai fost denumit și „Raiul dintre munți” sau „satul tablou”, pentru peisajele superbe pe care le oferă.

Odată ce părăsești drumul care face legătura între Bran și Moieciu și începi să urci cu mașina spre Peștera, vei avea tendința de mai multe ori de a te opri pentru a face poze.

Ajuns aici, vei vedea că este un sat încremenit în timp, cu multe case vechi tradiționale, cu ogrăzi pline de turme de oi sau de vaci, dar și din ce în ce mai multe oferte de cazare. În afară de o plimbare prin sat, aici mai poți vizita și Peștera Liliecilor sau să pornești într-o drumeție spre un alt sat de vis, Măgura.

Există și multe trasee pentru cei care vor să exploreze zona pe bicicletă, spre satul Dâmbovicioara, Prăpăstiile Zărneștilor sau chiar spre Cabana Curmătura.

Akasha Resort este wellness retreat-ul pe care-l menționam la început și este cazarea cea mai interesantă și confortabilă pe care o poți avea în Peștera.

Prețul pe noapte poate părea destul de mare, dar vine la pachet cu o ofertă în care intră și mic dejun, cină, sesiuni de yoga, acces la jacuzzi și saună.

În plus, în 2018 The Guardian a inclus Akasha în topul celor mai bune 20 de destinații din lume pentru pasionații de yoga. Probabil ăsta a fost și motivul pentru care în cele trei zile petrecute acolo am fost singurii vorbitori de limba română.

Camera dublă / noapte: 750 lei

Veseud

Veseud 11. FOTO: Gruia Dragomir/ HotNews.ro

Veseud este o mică localitate săsească, amplasată pe Podişul Hârtibaciului, despre care, cel mai probabil, n-ai auzit. Pe vremuri, acest loc era unul prosper, datorită sașilor care locuiau aici, dar după Revoluție localnicii au ajuns să trăiască la limita sărăciei, ocupându-se în mare parte de agricultură şi creşterea animalelor.

De câțiva ani, locul a renăscut, iar acum, pe lângă casele dărăpănate de la intrarea din sat, poți să vezi și multe case colorate renovate. Ce a ridicat întregul sat este o cazare agroturistică care a devenit punct de atracție în zonă, fiind dată și ca exemplu și de Direcţia Judeţeană de Cultură pentru transformarea satului în destinaţie turistică.

Este vorba de Veseud 11, o veritabilă construcţie săsească din 1893 recondiționată și convertită în unitate de cazare. De exemplu, grajdurile au fost transformate şi ele în apartamente, iar șura este acum un restaurant cu o terasă generoasă ce dă spre pădure.

De aici poți vizita foarte ușor și alte sate sau orașe mai renumite din regiune: Agnita, Biertan, Mediaș, iar Sibiul e la doar o oră de condus.

Camera dublă / noapte: 350 lei

Bunești

Bunești. FOTO: Gruia Dragomir/ HotNews.ro

Pe perioada Festivalului Săptămâna Haferland (3-6 august) am fost cazați în Bunești, un mic sat din comuna cu același nume, cu o frumoasă biserică fortificată în mijloc și care a devenit una dintre cele mai apreciate de pe traseul ciclist ce leagă satele săsești din Țara Ovăzului.

Acest lucru se datorează celor de la Bike Check Inn, o cazare dintr-o veche casă săsească, care oferă turiștilor ce le calcă pragul biciclete și biciclete electrice pentru explorarea zonei. O poți face și pe cai, pentru că există un grajd, care dispune și de o cameră de cazare în interior.

Priveliștea pe care o oferă, ambianța și ospitalitatea gazdelor îți oferă imediat sentimentul de relaxare. În spatele curții generoase, există și un iaz-piscină, cu apă curățată, în care te poți scălda. Cei de la Bike Check Inn organizează și pop-up brunches pentru turiștii care explorează zona pe biciclete și doresc să facă un popas în sălbăticie pentru a lua masa.

De asemenea, înapoi la cazare există și o zonă în care poți să lucrezi remote în timp ce în cuptorul cu lemne arde focul.

Camera dublă / noapte: 350 lei - mic dejun inclus

Viscri

Din Bunești ajungi ușor în Viscri, indiferent că optezi pentru bicicletă sau mașina personală. Acesta este cel mai renumit sat din zonă, pentru că aici se află casa deținută de Regele Charles, numită în continuare Casa Prințului de Wales din Viscri, și care poate fi vizitată de turiști.

Proprietatea tradițională săsească din satul Viscri, parte din Patrimoniul Mondial UNESCO, găzduiește frecvent și expoziții speciale. Doar în anul 2022, casa a atras peste 14.000 de turiști.

Un alt punct de atracție este și biserica fortificată din Viscri, construită de sașii transilvăneni într-un moment în care zona aparținea Regatul Ungariei (1000-1301).

Inițial romano-catolică, biserica fortificată a devenit luterană după Reforma protestantă.

În interiorul zidurilor de apărare funcționează un muzeu, unde se pot admira costume tradiționale ale sașilor, piese de mobilier, articole țesute sau de olărit folosite în viața de zi cu zi a sașilor. De asemenea, un alt punct de atracție în acest sat a devenit și restaurantul Viscri 32, foarte apreciat și cu o bucătărie bazată pe preparate și specialități locale.

Tot aici te poți și caza într-o veche casă restaurată cu grijă de meșteri locali folosind tehnici și materiale tradiționale. Cele două camere orientate spre soare păstrează grinzile originale ale casei, cu semnături sculptate și pictate și sunt mobilate cu mobilier pictat vechi și câteva piese moderne, pentru un plus de confort.

În afară de cele două camere, oaspeții au acces și la o mică bucătărie și o zonă de luat masa împodobită cu plăci de sobă ardelene pictate, pereți de cărămidă cu finisare din lut și mobilier restaurat.

Camera dublă / noapte: 650 lei - mic dejun inclus

Criț

Criț- Casa Kraus. FOTO: Gruia Dragomir/ HotNews.ro

Tot la o aruncătură de băț de Bunești, la un drum de șase minute cu mașina, se află satul Criț, cu mult mai multe opțiuni de cazare la pensiuni agroturistice. Iubitorii de natură au aici mai multe pajiști și pădurea din jur pentru explorare, iar distanțele pot fi străbătute pe jos sau cu bicicleta.

Sunt cam 80 de kilometri de trasee de bicicleta care leagă satele din zonă. Odată ce te cazezi aici, pe o rază de 50 km poți vizita un vulcan (Racoș, unde a fost filmat și serialul „Django”) și un lac de carieră (Lacul de Smarald), un stejar multisecular (Stejarul lui Crulici de la Saschiz) sau un sanctuar ornitologic (Complexul piscicol Dumbrăviţa cunoscut și drept Delta din Carpați).

Tot aici, lângă biserica fortificată din Criț, se află și Casa Kraus, o unitate de cazare și restaurant care funcționează în fosta casă parohială a fostului preot evanghelic al satului, Johannes Traugott Kraus.

Aceasta a fost reconstruită după planurile originale, iar încăperile păstrează atmosfera autentic săsească. Priveliștea de aici este din nou una de poveste, o întindere de coline verzi și care la început de august sunt pline de baloți de fân.

Chiar dacă mai scumpă, este o cazare potrivită pentru ocazii speciale.

Camera dublă / noapte: 700 lei

Meșendorf

FOTO: Meșendorf Gasthaus/ pagina de Facebook

Ca multe alte sate din zonă, Meșendorf a rămas tăcut până în urmă cu câțiva ani când a început să renască, în mare parte datorită brânzeturilor care au început să-i poarte numele prin diverse locații din orașe mai turistice.

Acum, lumea vine la Meșendorf nu doar pentru a vizita biserica fortificată, dar și pentru Meșendorf 65, punct gastronomic local, pentru a lua masa într-o șură și pentru a încerca brânzeturile artizanale alpine maturate, preparate de doi foști corporatiști, Oana și Adrian Udrea, care au dat Bucureștiul pe viața la sat - primele roți de brânză au fost produse spre sfârșitul lui 2018.

Cea mai renumită cazare din Meșendorf este Meșendorf Gasthaus, o casă mare cu tavane înalte de lemn, diverse anexe și o largă curte interioară și o livadă alcătuiesc proprietatea, ce a fost restaurată cu grijă pentru a conserva moștenirea săsească.

Șura veche de 100 de ani, similară cu cea expusă la Muzeul Satului din București, a fost și ea transformată în restaurant.

Camera dublă / noapte: 485 lei - mic dejun inclus.

Cloașterf

Cloașterf este un alt sat din Haferland, dar de această dată din comuna Saschiz, județul Mureș. Ca toate satele de până acum și aici poate fi vizitată o biserică fortificată, construită între 1521 şi 1524.

Atât biserica, cât şi zidul poligonal de incintă cu turnuri de apărare la fiecare dintre cele patru colţuri s-a păstrat în stare destul de bună până astăzi.

Saschiz este la doar opt minute de condus, iar aici poți vizita rămășițele Cetății Țărănești din Saschiz, o cetate ridicată de sași începând cu anul 1347, pe un deal, denumit în dialectul săsesc Burchreech (Dealul cetății), care servea drept refugiu pentru localnici în caz de invazii.

Apropo de acest cetăți și castele, în jurul satului Cloașterf există și multe legende, una dintre ele spunând că în apropierea satului se află ruinele unui castel cunoscut de localnici sub numele de „Castelul maimuțelor”. O comoară de mare valoare ar fi ascunsă în spatele unei uși de fier invizibile de pe dealul castelului, iar din când în când ușa apare de nicăieri, însă nu poate fi deschisă decât cu mătrăgună.

Ca opțiune de cazare, aici există Cloașterf Haus- o poveste de familie care-și invită oaspeții să petreacă câteva zile tihnite, să se bucure de liniște și introspecție, cu mâncare delicioasă, cu oameni prietenoși, totul într-un ritm lent, ardelenesc. Un lucru bine de știut e că aici se organizează și tabere de vară la țară.

Camera dublă / noapte: 380 lei

Cobor

Satul Cobor este locul ideal pentru o vacanță cu familia, mai ales pentru cei care-și doresc să descopere animalele și viața la fermă.

Asta pentru că aici găsești Ferma de biodiversitate Cobor, un loc unde poți gusta legumele din grădină ecologică, poți admiră caii găzduiți în grajdurile de aici, dar și câinii ciobănești românești carpatini care fac parte dintr-un program de creștere și sunt oferiți gratuit proprietarilor de ovine din zona Munților Făgăraș pentru păstrarea efectivelor de animale, prevenind astfel pierderile cauzate de carnivorele mari.

Mai mult, aici există și o cireadă de peste 100 de sure de stepă, pe care la poți admira într-un tur de fermă. Poți lua parte la tururi botanice, plimbări cu căruța, trasee de bicicletă în urma cărora poți descoperi barajul castorilor, poți încearcă slackline sau tir cu arcul, înălțare de zmee, plimbări cu ponei etc.

La Ferma Cobor te poți caza în două dintre casele din sat, abandonate și care au fost transformate în urmă cu câțiva ani în case de oaspeți confortabile și moderne.

Anul acesta, în satul Cobor a fost organizat și festivalul „Cobor între stejari” (3-4 iunie), o invitație de a descoperi valorile naturale din zonă prin drumeții în ariile cu stejari seculari, tururi prin vechiul sat transilvănean, tururi la Ferma de Biodiversitate Cobor și la pajiștile unde prind rădăcini noii puieți de stejari.

La finalul fiecărei zile au cântat Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase și Mădălina Pavăl și orchestra.

Camera dublă / noapte: 460 lei - cu mic dejun inclus.