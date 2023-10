CALATORII Duminică, 15 Octombrie 2023, 18:07

​HotNews.ro a vorbit cu șase călători urbani, cunoscuți în mediul online, pentru a afla ce recomandări de vacanțe inedite au pentru toamna lui 2023.

Ciocănești, Suceava Foto: Yvan Travert / akg-images / Profimedia

Anul 2023 a fost prielnic vacanțelor pentru români, iar datele companiei kiwi.com arată că în vara asta, numărul rezervărilor a crescut cu peste 39% față de anul trecut. În topul preferințelor s-au numărat țări precum Italia, Spania, Franța sau Marea Britanie, iar pentru lunile de toamnă, ei continuă să-și plănuiască plecări.

Interesant este că 34% dintre ei optează pentru vacanțe între patru și șase zile, în timp ce 30% aleg să stea plecați între una sau două săptămâni. Pentru perioada următoare am stat de vorbă cu șase călători urbani, oameni care au o pasiune din a vizita lumea largă, pe care i-am rugat să ne ofere câteva opțiuni inedite de travel.

Cipru, Tenerife sau Oradea

Andra (27 de ani) și Andrei (30 de ani) au împreună pagina de Instagram Aer de Vacanță și călătoresc de opt ani împreună și susțin că toamna este mereu potrivită pentru concedii, deoarece nu este atât de cald și nici foarte aglomerat.

Plus de asta, călătorii subliniază că biletele, dar și cazările sunt mai accesibile acum. În ceea ce privește recomandările pe care le au, tinerii pun pe listă Sicilia, Cipru, dar și Tenerife.

„Sicilia este o insulă care ne place mult, sunt multe obiective frumoase de vizitat, mâncarea este delicioasă, prețurile sunt asemănătoare cu cele din România (chiar și mai mici), iar vremea este ideală.

În Cipru am fost de multe ori, iar toamna este vreme bună de plajă, cu o medie a temperaturii de 22 de grade. Este țara cu 300 de zile de soare! Tenerife nu este foarte departe de România, așa că vom merge iarna asta. Aici temperatura medie este în jur de 20 de grade tot anul (vara ajunge și la 30)”, explică ei.

Și România rămâne întotdeauna o variantă optimă, mai ales pentru un city break:

„Iași, capitala istorică a României, Oradea, capitala Art Nouveau a României, Carei, orașul castel, sau Ținutul mănăstirilor din Bucovina care a câștigat Marele Premiu Destinația Anului 2023 în România, sunt doar câteva locuri pe care trebuie să le explorezi”, încheie Andra și Andrei.

Mallorca, Iordania sau Ciocănești

Aura Teslaru (30 de ani), care are pagina de Instagram Aura.călătorește, vizitează lumea de la 21 de ani, iar în urmă cu șase ani și-a lansat blogul dailytravelpill.com. Iată ce recomandă:

Mallorca , pentru cei care încă-și doresc puțină căldură. „Pe lângă plajele superbe, comparabile cu cele din Thailanda sau Filipine, insula are o istorie fascinantă care poate fi descoperită în capitala sa, Palma. Dacă iei orașul la pas, descoperi clădiri proiectate de Gaudi, catedrale impunătoare și străduțe desprinse parcă dintr-o poveste. Pentru a te bucura de tot ce are Mallorca de oferit, recomand o vacanță de minimum o săptămână pe insulă, numită și Perla Mediteranei.”





, pentru cei care încă-și doresc puțină căldură. „Pe lângă plajele superbe, comparabile cu cele din Thailanda sau Filipine, insula are o istorie fascinantă care poate fi descoperită în capitala sa, Palma. Dacă iei orașul la pas, descoperi clădiri proiectate de Gaudi, catedrale impunătoare și străduțe desprinse parcă dintr-o poveste. Pentru a te bucura de tot ce are Mallorca de oferit, recomand o vacanță de minimum o săptămână pe insulă, numită și Perla Mediteranei.” Iordania , o țară care îți surprinde fiecare simț, de la mâncare delicioasă, la comori arhitecturale, cum ar fi Petra, unde dintre destinațiile despre care Aura spune că ar trebui vizitată de orice călător, cel puțin o dată în viață. „Nicio vacanță în Iordania nu este completă fără o vizită la Marea Moartă, locul cu cea mai joasă altitudine de pe glob (430 de metri sub nivelul mării), dar nici Wadi Rum nu este de ratat. Aici poți închiria un jeep pentru câteva ore și vei avea parte de o experiență de neuitat - poți admira unul din cele mai spectaculoase deșerturi din lume, loc unde s-au filmat filme precum „The Martian” sau „Prometheus”. Dacă ajungi în Iordania, nu uita să te oprești la Habibah Sweets din Amman, pentru o delicioasă kunafa. Garantez, va fi cel mai bun desert pe care l-ai gustat vreodata!”





, o țară care îți surprinde fiecare simț, de la mâncare delicioasă, la comori arhitecturale, cum ar fi Petra, unde dintre destinațiile despre care Aura spune că ar trebui vizitată de orice călător, cel puțin o dată în viață. „Nicio vacanță în Iordania nu este completă fără o vizită la Marea Moartă, locul cu cea mai joasă altitudine de pe glob (430 de metri sub nivelul mării), dar nici Wadi Rum nu este de ratat. Aici poți închiria un jeep pentru câteva ore și vei avea parte de o experiență de neuitat - poți admira unul din cele mai spectaculoase deșerturi din lume, loc unde s-au filmat filme precum „The Martian” sau „Prometheus”. Dacă ajungi în Iordania, nu uita să te oprești la Habibah Sweets din Amman, pentru o delicioasă kunafa. Garantez, va fi cel mai bun desert pe care l-ai gustat vreodata!” Aura are și o recomandare locală, mai puțin cunoscută în mainstream, Ciocănești, România. „Comuna asta din Suceava este unică la noi, datorită caselor decorate precum ouăle de Paște, câteva sute la număr. Fiecare motiv tradițional are o anumită însemnătate, similar cu modelele de pe ouăle încondeiate. La câțiva kilometri de sat vei descoperi și Muzeul Oului din Vama, unde există mii de ouă încondeiate din întreaga lume”, încheie ea.

Tururi europene, Grecia, dar și Dubai

Dubai. FOTO: Beata/ Profimedia

Alexandra (28 de ani) a început să călătorească de prin 2017, iar între timp are peste 14.000 de urmăritori pe pagina ei de Instagram. Ea recomandă o vacanță exotică, în Bali, una dintre insulele ei preferate, unde nu-ți va lipsi nimic, de la cascade superbe și plaje cu apă turcoaz, la junglă sau peisaje uimitoare.

În același timp, recomandă și city break-urile din Europa și vorbește despre una dintre cele mai frumoase vacanțe ale sale pe continent, când a făcut un tur început din Viena și apoi la Nisa.

„Am legat apoi foarte frumos Monaco și Cannes, iar apoi ultima oprire a fost Roma și pe atunci cred că am făcut toate orașele astea cu doar 800 de lei, pentru că am zburat cu o companie aeriană low cost și am combinat biletele, încât să ies cel mai ieftin. Iar aceste trei orășele merită pe deplin, promit”, zice ea. Grecia nu lipsește de pe lista Alexandrei, mai ales când spune că este o destinație perfectă pentru toamnă și primăvară, când nu este aglomerat, iar prețurile scad.

„Spre exemplu, Santorini. Am fost aici în septembrie, acum câțiva ani, în pandemie, și am fost foarte norocoasă să găsesc insula destul de liberă, așa cum probabil o vei găsi și tu în octombrie, și cu siguranță o să fie mult mai ieftină, iar de frumusețe nu mai zic, este absolut superbă și merită vizitată, măcar o dată în viață.”

Călătoarea pune pe listă și Dubai. „Mă aflu chiar acum în Dubai, sunt pentru a doua oară, și mă declar fascinată de orașul ăsta. Vremea bună aici începe undeva de la jumătatea lui septembrie și ține chiar până la final de primăvară, așa că aveți tot timpul să îi dați o șansă”, adaugă ea.

În România, ea încurajează oamenii să profite de culorile anotimpului și să viziteze zona Bran, Moieciu.

„Am mers deseori la Amfiteatrul Transilvania, Moieciu de sus, unul dintre locurile mele preferate. Și, spre exemplu, puteți vizita și Poiana Mărului, dar și Brașov.”

Koh Samui, Thailanda și Emiratele Arabe Unite

Camelia Dragnea este consultant de travel și recomandă și ea Cipru, „destinația perfectă pentru cei care încă mai tânjesc după vară și vor un loc unde să facă plajă până la final de octombrie. E printre puținele destinații din Europa unde e posibil, și, cu puțin noroc, chiar și de sărbători poți printre câteva ore la prânz, la plajă. În Cipru vei găsi un mix cultural și istoric, o insulă cu peisaje care te vor lăsa fără cuvinte, unde nu e de mirare că atâtea imperii s-au luptat de-a lungul timpului pentru ea.”

Pentru doritorii de destinații exotice, Camelia vorbește despre Koh Samui, Thailanda: „Insula asta este mai puțin aglomerată și comercială decât Phuket, dar perfectă dacă vrei o destinație de iarnă unde să te simți ca-n paradis. Plaje cu nisip alb, apă turcoaz, vegetație luxuriantă, o bucătărie plină de preparate delicioase, picante sau pline de arome, dar și tarife la hoteluri de cinci stele, mult mai accesibile ca în Europa.”

Ras Al Khaimah, unul dintre cele șapte emirate care alcătuiesc Emiratele Arabe Unite, este mai puțin cunoscut decât Dubai și Abu Dhabi, dar poate fi o destinație perfectă pentru sezonul rece, unde temperaturile se mențin la 25 de grade. „Vei găsi multe hoteluri situate la malul mării, cu plajă privată, dar și regim all inclusive. Vei fi surprins și de o zonă muntoasă, unde găsești cea mai lungă tiroliană din lume, Jebel Jais Flight, la o altitudine de 1680 de metri, dar și Jais Swing, un leagăn deasupra unei prăpăstii.

Andaluzia, Islanda, dar și Puglia

Islanda. FOTO: Stuart Westmorland / ImageSource / Profimedia

Andra Frunză (33 de ani), care are pagina de Instagram traveler.footsteps, călătorește de la 18 ani, iar prima destinație pe care o recomandă este regiunea Andaluzia din Spania. Ea și-a petrecut o vară și a explorat întreaga zonă, despre care spune că este una dintre cele mai diverse din Europa.

„Influențe arabe, plaje minunate cu palmieri, sate cu case albe și oameni calzi și deschiși, care se bucură de viață și plăceri mărunte. Plus că e anotimpul perfect s-o vizitezi, deoarece vara temperaturile aici pot ajunge și la 50 de grade”, spune ea. Călătorea recomandă să pui pe listă și orașele mari și cunoscute, cu tot ceea ce au de oferit, de la cultură, delicii culinare sau flamenco, la cele mici + sate.

„Cele din urmă sunt autentice, bine îngrijite și întreținute, cu străduțe înguste, piatră cubică, magazinașe cu produse locale deosebite, sangria și tapas delicioase, dealuri și priveliști de neuitat. Pune pe listă - Frigiliana, Nerja, Casares, Ronda, Setenil de las Bodegas, un loc unic în lume, construit în stâncă, Mijas, unde principala atracție este dată de măgărușii numeroși.”

La capitolul plaje din regiune, Andra vorbește despre Marbella, cea mai populară, cu multe baruri și restaurante, dar și Puerto Banús, lux și opulență, Estepona, plină de flori, Bologna Beach, cu dune de nisip impresionante, dar și Tarifa Beach, pentru iubitorii de kitesurfing și windsurfing.

„În septembrie-noiembrie, temperaturile sunt, în medie, între 22 și 27 de grade pe timpul zilei, iar temperatura apei este între 19 și 22 grade cam tot anul. Nu rata nici Castelul Colomares, desprins parcă din adâncurile oceanului, și nici Caminito del Rey, unde dintre cele mai spectaculoase trasee din lume, suspendat pe stâncă.”

Regiuna Puglia, „tocul cizmei”, este o altă destinație pe care Andra o recomandă și pe care o consideră un muzeu în aer liber, unde vei găsi una dintre cele mai apreciate bucătării din lume. Ea îți sugerează să vizitezi orașele Monopoli, Bari, Polignano a Mare, Alberobello, Ostuni, Lecce și Matera (chiar dacă nu face parte propriu-zis din Puglia), un oraș sculptat în stâncă, considerat unul dintre cele mai vechi din lume, unde te vei simți ca-n epoca de piatră.

„Regiunea are de oferit de la castele, catedrale, domuri, peșteri, apeducte și situri arheologice, la plaje superbe, străduțe înguste vechi și oameni primitori.” Andra recomandă și Islanda, aflată în topul preferințelor sale. Tânăra descrie o țară cu peisaje fantastice, unde vei avea partea de experiențe unice:

„De exemplu, Fisura Silfra este singurul loc din lume în care poți atinge simultan două plăci tectonice. Să faci scufundări între două continente, în unele dintre cele mai limpezi ape de pe această planetă, este o senzație greu de descris în cuvinte.

Plus de asta, Islanda se mai laudă cu plaje cu nisip negru, coloane de bazalt, peste 130 de vulcani, mulți încă activi, peste 400 de lagune geotermale, peșteri de gheață, Aurora Boreală, aproximativ 10.000 de cascade impresionante, ghețari, spa-uri, parcuri naționale, lacuri, gheizere, localități inedite, unele și doar cu patru case. Știi că e și singura țară din lume unde nu există țânțari?”

Lepșa, Arieșeni și Cazanele Dunării

Cristina și Alex au pagina de Instagram Terapie prin călătorie, au ales să recomande câteva locuri speciale din România, unde să te bucuri pe deplin de culorile sezonului: Lepșa, Vrancea, pentru o drumeție și traseu de 7,5 kilometri pe Cheile Tișiței Arieșeni, un sat din Apuseni, unde munții se văd spectaculos toamna Cazanele Dunării, o zonă memorabilă, unde merită să faci o plimbare cu barca.