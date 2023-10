CALATORII Marți, 31 Octombrie 2023, 15:19

Atalay Arslan, managerul general al Güral Premier Hotels din Antalya, a declarat pentru News.ro că în 2024 prețurile vor creşte cu 5-10% faţă de anul acesta în populara regiune turistică a Turciei.

Hotel din Antalya Foto: K. Kreder / ImageBROKER / Profimedia Images

„Preţurile vor creşte anul viitor cu 5-10%, dacă facem comparaţie cu anul acesta. Pachetele de vacanţă vor costa în funcţie de perioada din an. Toate costurile au crescut, cheltuielile cu personalul au crescut nu doar în Turcia, ci şi în Europa. Nu e uşor de la un an la altul, şi noi trebuie să majorăm preţurile, însă încercăm să o facem într-un mod constant, nu doar de sărbători”, a declarat Arslan.

Întrebat dacă se teme că va pierde turişti din cauza faptului că va scumpi oferta, acesta a precizat că, într-adevăr, există pericolul ca unii turiști să se reorienteze spre alte destinații, dacă prețurile vor crește prea mult.

„Desigur că dacă vei majora prea mult preţurile, turiştii s-ar putea uita către alte destinaţii. Toată lumea ştie că avem aici în Turcia servicii foarte bune şi ne temem de probleme, de aceea vom încerca să nu majorăm prea mult preţul serviciilor”, a adăugat acesta.

El estimează că anul acesta cele două hoteluri Güral Premier, din Belek şi Tekirova, au primit în total circa 50.000 de turişti, din care 2.600 de turişti din România.

Cutremurele din Turcia le-au afectat planurile hotelierilor din Antalya

„În acest an, am primit 2.600 de turişti doar din România, cifre foarte bune pentru acest an, deoarece am avut şi momente dificile. Sezonul nu a început foarte bine, din cauza cutremurului (din 6 februarie, n.r.), un dezastru care ne-a afectat foarte mult”, a declarat Atalay Arslan.

Potrivit acestuia, numărul turiştilor români a crescut cu 30% faţă de 2022.

Arslan a afirmat de asemenea că, deși anul acesta nu a început bine pentru hotelierii din Antalya, după luna august lucrurile „au mers foarte bine”.