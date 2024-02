CALATORII Duminică, 04 Februarie 2024, 17:07

Dacă occidentalii au reînceput demult munca și sunt deja cu motoarele turate, vietnamezii așteaptă acum vacanța, pentru că pe 10 februarie va fi Tet, adică Anul Nou Vietnamez. În fotoreportajul de mai jos puteți vedea câteva imagini pe care le-am surprins zilele trecute într-o călătorie prin Vietnam, de la nord la sud, prin câteva locuri cunoscute din această țară.

Femei din Saigon care pozează, îmbrăcate în haine tradiționale vietnameze Foto: Hotnews

Despre Vietnam s-ar putea spune că sunt trei țări într-una singură. De la nord la sud, trecând prin centru, diferențele sunt mari, fie că vorbim de climă, tradiții, mâncare sau stilul de viață al celor aproape 100 de milioane de locuitori, cât numără în total această țară din Asia de Sud-Est.

Când am plecat din nord, la începutul lui ianuarie, temperatura era de 17- 20 de grade, aproape bună de ieșit afară în tricou. Când am ajuns în sud, aceasta trecea de 30 de grade, pentru ca la sfârșitul lunii, să mă întorc din nou în nord, unde am găsit 7-8 grade și localnici zgribuliți.

Cu istorii și tradiții diferite, cele trei părți ale Vietnamului merită vizitate separat. Orice agent de turism local care își face meseria cu seriozitate îți va recomanda locuri ce merită văzute, atât din nordul țării, cât și din centru și sud.

Imaginile de mai jos oferă câteva locuri turistice dar și perspective ale vieții în Vietnam, într-o perioadă când localnicii se pregătesc de Anul Nou (Tet), care în 2024 este celebrat pe 10 februarie.

Hanoi

Restaurante cu vedere la calea ferată. Trenul trece prin multe cartiere din capitala Hanoi, dar zona denumită „Hanoi Train Track Cafe” s-a transformat în atracție turistică. Aici sunt foarte multe restaurante unde poți să mănânci sau să bei bere, amplasate de o parte și de alta a căii ferate.

Probabil că localnicii nici nu ar fi sesizat potențialul turistic dacă nu ar fi apărut filmulețele de pe Youtube ale unor vloggeri ce s-au filmat în timp ce trenul le scula părul din cap. Tot mai mulți turiști au vrut să trăiască periculos la fața locului, așa că vietnamezii au zis că de ce să nu scoată și un ban de pe urma acestora?

Zona este totuși un pic periculoasă, deși trenul trece cu viteză mică, iar clienții barurilor sunt avertizați în prealabil de un angajat al căilor ferate.

Fostul președinte al Vietnamului, conducătorul mișcării de independență și liderul Vietnamului de Nord în războiul cu Vietnamul de Sud și armata SUA, este o figură emblematică a acestei țări socialiste.

Am asistat la petreceri locale prilejuite de anul nou vietnamez care se terminau cu scandarea „Vietnam - Ho Chi Minh”. Deci nu e deloc deplasat să regăsim portretul liderului comunist într-un bar din Hanoi.

Saloanele de masaj, promovate ca „centre SPA”, sunt foarte răspândite în marile orașe vietnameze.

Ninh Binh

Provincia Ninh Binh, aflată cam la două ore cu mașina distanță de Hanoi, este una dintre cele mai pitorești din nordul Vietnamului.

Supranumit și „Halong Bay pe pământ”, complexul natural Trang An este inclus în patrimoniul UNESCO și este format din peisaje carstice, peșteri spectaculoase, vegetație bogată și ape navigabile.

Pentru că se apropie vacanța, copiii petrec mai multe ore în aer liber. În imaginea de mai sus, un grup de școlari a venit în vizită la un templu din Hoa Lu, capitala străveche a Vietnamului de Nord.

Istoric, Vietnamul este format din trei părți: cea de nord care a fost sub dominație chineză peste 1000 de ani, partea centrală care s-a aflat sub influența populației Champa și partea de sud care a făcut parte din Imperiul Khmer (Cambodgia).

Pescari din Ninh Binh.

Ha Long Bay

Ha Long Bay face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO este unul dintre cele mai cunoscute locuri din Vietnam. Golful are peste 1600 de insule din calcar, acoperite cu vegetație. Vara, vasele de croazieră dar și localnicii organizează plimbări de minim o zi în acest peisaj extrem de pitoresc.

Vietnamezii pescuiesc din toate pozițiile. Peștele și fructele de mare fac parte din dieta de bază a localnicilor.

Una din așa-numitele „piețe umede” din Ha Long Bay. Aceste piețe, care se bazează pe prospețimea produselor (multe din animalele de aici sunt vândute vii), sunt foarte răspândite în Vietnam.

Mai Chau

Minoritatea Hmong din Vietnam. Această etnie este răspândită în Asia de Sud-Est în țări precum Vietnam, Laos, Thailanda, Myanmar. I-am întâlnit pe oamenii Hmong în provincia Mai Chau, în apropiere de granița cu Laos. Aceștia vindeau pe marginea drumului găini vii, porumb copt și cartofi dulci.

Regiunea Mai Chau este aflată cam la trei ore și jumătate de Hanoi, în direcția sud-vest. Este formată din câteva văi înconjurate de munți și păduri.

Mai Chau este locuită, în principal, de etnici thailandezi și, într-o măsură mai mică, de Hmong. Localnicii trăiesc din cultivarea orezului, cu două recolte pe an, creșterea vitelor, și din exploatarea lemnului și bambusului din pădurile din jur.

Spre deosebire de regiunile din sud ale Vietnamului, în Mai Chau există doar două recolte de orez pe an. În ianuarie-februarie se pregătește terenul pentru plantarea primei culturi pe acest an, care va fi recoltată în iunie. A doua cultură va fi plantată în iulie și va fi recoltată în octombrie- noiembrie.

O mică fabrică de prelucrare a bambusului în Mai Chau. Bucățile tăiate mărunt aici pleacă spre o fabrică de hârtie din Hanoi.

Saigon

Saigon sau Ho Chi Minh este cel mai mare oraș din Vietnam, cu 9,3 milioane de locuitori. Fosta capitală a Vietnamului de sud este, totodată, și centrul afacerilor din Vietnam.

Saigonul este totodată și un oraș plin de contraste, unde blocurile zgârâie-nori se ițesc printre maghernițe.

Spectacolul străzii în Saigon, un oraș unde probabil sunt mai multe scutere decât oameni, este unic.

O imagine foarte obișnuită în acest oraș. Un grup de fete dansează în timp ce sunt filmate. Imaginile vor ajunge pe Youtube / TokTok/ Instagram.

Multe femei se îmbracă în haine tradiționale vietnameze, ao dai, și pozează pentru a posta imaginile pe rețelele sociale.

Este duminică și tinerii ies în parcuri pentru a petrece timpul împreună. Preferă să stea pe bordură, nu pentru că nu ar avea voie pe iarbă, ci pentru că aceasta ar putea fi plină de…excremente de câine.

Vedere din fostul palat prezidențial din Saigon, astăzi transformat în muzeu. Nguyen Van Thieu a fost ultimul președinte al Vietnamului de sud, până în 1975 când a trebuit să fugă din țară după ce forțele nord- vietnameze au intrat în oraș.