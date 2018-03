Bancul zilei: In Rai

3 barbati mor in acelasi timp si ajung la poarta Raiului, unde, din pacate, mai este un singur loc liber.Sf. Petre hotaraste sa intre cel care are cea mai interesanta poveste.Primul incepe sa povesteasca:- Sfinte, eram convins ca sotia mea are pe altcineva. Am venit mai devreme acasa, ea era in pat, dezbracata, am auzit zgomote pe balcon, unde era un tip gol, atarnat de marginea balustradei. Am luat un ciocan si i-am dat peste degete. A cazut, dar a continuat sa se tarasca. Am aruncat frigiderul peste el. Din cauza greutatii am facut infarct. Asa am ajuns aici.Sf. Petre ramane putin pe ganduri, apoi spune:- Am inteles. Sa intre urmatorul.Al doilea intra si incepe sa povesteasca:- Sfinte, mie imi place sa fac plaja pe balcon. M-am ridicat sa imi iau un prosop, am alunecat si am cazut. Din fericire am reusit sa ma prind de balustrada unui balcon doua etaje mai jos. A aparut un tip nervos, mi-a dat cu un ciocan peste maini, am cazut, dar, desi nu murisem, a aruncat un frigider peste mine.Sf. Petre, ingandurat:- Am inteles. Hai, sa intre si al treilea.Al treilea:- Sf. Petre, la mine e mai simplu. Imagineaza-ti: iti e frig, esti speriat, esti intr-un frigider...