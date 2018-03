Bancul zilei: Prioritatile se schimba odata cu varsta

O doamna de 83 de ani statea langa marginea unui vas de croaziera. In acea zi era un vant foarte puternic, iar femeia isi tinea bine palaria, pentru a nu fi luata de vant. Un domn mai in varsta, din Marea Britanie, s-a apropiat de ea si i-a zis:- Ma scuzati, doamna. Nu vreau sa fiu nepoliticos si prea direct, dar stiati ca rochia va este ridicata de vantul puternic?- Da, stiu, a spus femeia, dar am nevoie de ambele maini pentru a-mi tine palaria.Batranul domn a rosit, a incercat sa isi schimbe directia privirii, apoi a exclamat:- Dar, doamna, partile intime va sunt la vedere!Femeia s-a uitat in jos, apoi s-a uitat la barbat. A zambit larg si i-a raspuns:- Domnule, orice puteti vedea acolo jos are 83 de ani vechime, dar palaria asta am cumparat-o abia ieri.