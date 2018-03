Bula, in pauza, a scris apasat pe tabla: "Eu sunt cel mai tare barbat. Bula."Invatatoarea, o femeie tanara si draguta, intra in clasa, se uita la tabla si citeste. Apoi ii spune lui Bula:- Dupa ora, sa ma astepti in fata cancelariei.In pauza, inainte de a se duce la cancelarie, Bula le spune colegilor:- Ati vazut, mai baieti, ce importanta este reclama?