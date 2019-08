​Bancul zilei: Ce face partidul din om. Mereu actual

​Sedinta de excludere a tovarasului Codrin... aaaaa Bula din Partid. Ia cuvantul tovarasul prim-secretar si spune:– Tovarasul Bulă este un lenes, nu munceste, este recalcitrant, se cearta cu toti colegii, isi terorizeaza familia, isi terorizeaza vecinii, bea, fura, deci propun excluderea din Partid a tovarasului Bula.– Tovarasul Bulă, daca aveti ceva de spus, luati va rog cuvantul. Se ridica tovarasul Bula si spune:– Tovarase prim-secretar, cititi va rog caracterizarea mea la primirea in partid. Sigur, i se indeplineste dorinta. Tovarasul Bulă este un bun meserias, foarte harnic, foarte bun coleg de munca, exemplu de comportament in familie, in comunitate, cinstit, corect, vertical etc.Dupa terminarea caracterizarii, spune Bulă:– Ei, vedeti, tovarasi, ce a facut Partidul din mine?