webPR: Concertele Classic Unlimited încep o nouă călătorie prin țară la sfârșitul lunii octombrie

​Oradea, Turda, Iași, Cluj-Napoca, Petrila, Brașov și Râmnicu Vâlcea sunt cele șapte orașe prin care va călători în această toamnă turneul Classic Unlimited, cel mai tânăr proiect românesc dedicat muzicii clasice. Concertele susținute de pianistul Bogdan Vaida în această a treia ediție a turneului vor avea loc în opt spații culturale alternative din aceste orașe, după cum urmează:





• 24 octombrie - Studio Act - Oradea



• 25 octombrie - Fabrica de Timp Liber - Turda



• 29 octombrie – Palatul Culturii - Iași



• 31 octombrie – Centrul de Interes - Cluj-Napoca



• 2 noiembrie – Mina Petrila - Petrila



• 7 noiembrie – Centrul multicultural al Universității Transilvania - Brașov



• 8 noiembrie – Galeria Cozia - Râmnicu Vâlcea



• 12 noiembrie – Reactor de creație și experiment - Cluj-Napoca







’’Deja ne-am obișnuit să ne încheiem anul cu un turneu de muzică clasică și, sincer, abia aștept să văd pe cine vom cunoaște și cum o să fim primiți în locurile în care mergem. Avem opt concerte anul acesta, dintre care șase sunt în locuri noi și două sunt în locuri în care am mai fost, iar mixul de sentimente pe care aceste locuri îl generează e interesant. Pe de o parte, avem Palatul Culturii din Iași, poate una din cele mai frumoase clădiri din România, iar pe de altă parte avem din nou Mina Petrila, un loc în care am fost primiți anul trecut cu multă căldură și în care am simțit că oamenii au fost mișcați de concert. Abia așteptăm! ’’, a declarat Alin Vaida, directorul executiv al Fapte, asociația care organizează turneul.













Dacă repertoriul ediției trecute a fost inspirat Sonata nr. 7 al lui Serghei Prokofiev, repertoriul din acest an este gândit în jurul Fanteziei ’’Călătorul’’ a lui Franz Schubert. În timpul concertelor, publicul va mai putea asculta Intermezzo de Johannes Brahms - bucată muzicală care deschide întotdeauna turneul Classic Unlimited, J-Rhapsody și Butterflies dance war de Ciprian Pop, Preludiile nr.4 și nr.5, op. 23 de Sergei Rachmaninov și 3 Moments musicaux op 94 de Franz Schubert.







’’Programul din acest an este construit în jurul Fanteziei in Do major de Franz Schubert (Wanderer-Fantaisie). Am ales aceasta piesa deoarece e una din marile opere din literatura clasică pentru pian. A jucat un rol foarte important și interesant în evoluția repertoriului pianistic. Este cea mai monumentală lucrare pentru pian a lui Schubert și, după părerea mea, atipică pentru el, ca și compozitor. De aceea am inclus în program și trei momente muzicale din op. 94, piese care sunt, practic, niște cântece fără cuvinte, reprezentative pentru stilul lui Schubert. Rahmaninov va fi, în cadrul turneului din acest an, reprezentantul secolului XX. Totodată, am vrut să am în programul concertelor unul dintre marii pianiști ai muzicii clasice. Preludiile nr 4 și 5 din op. 23 sunt mostre ale măiestriei compozitorului, atât în ce privește tehnica pianistică, cât și expresivitatea , cum a fost deseori denumit Rahmaninov. Colaborarea mea cu Ciprian Gabriel Pop a început anul trecut și a fost pentru mine foarte interesantă. Am ținut să îl am alături și la concertele din anul acesta, pentru care a compus piesa ’’, a spus pianistul Bogdan Vaida.







Accesul la concerte e gratuit și se face pe bază de rezervare a locului pe site-ul turneului: classicunlimited.ro/concerts2019/.











În cadrul primelor două ediții Classic Unlimited concertele ținute de Bogdan Vaida au avut loc în Cluj-Napoca, București, Bistrița, Iași, Alba Iulia, Timișoara, Reghin, Brașov, Petrila, Târgu-Mureș, Oradea, în spații precum o fabrică de mobilă, o mină, o librărie, un service de reparații auto, o tipografie, un magazin de biciclete, un salon de kinetoterapie, o tipografie și multe altele. Peste 2.000 de persoane au luat parte, în timpul celor două turnee, la aceste concerte.







Classic Unlimited a debutat în 2015 într-un atelier de motociclete din Germania, când pianistul Bogdan Vaida a avut ideea de a scoate muzica clasică din sălile de concert, din dorința de a o face mai accesibilă publicului larg. Doi ani mai târziu, odată cu implicarea Asociației Fapte, proiectul a ajuns în România.







Născut în Cluj-Napoca, pianistul Bogdan Vaida (37 ani) a absolvit Liceul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj, iar mai apoi și-a continuat studiile la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, sub îndrumarea profesoarei Ninuca Oșanu Pop. În 2002, a plecat cu o bursă Erasmus la „Musikhochschule” în Freiburg (Germania), unde s-a și stabilit ulterior. Pianistul a susținut numeroase concerte în mai multe țări din Europa, în prezent fiind solistul turneului Klassik Mittendrin, proiect care a debutat în octombrie 2015 în Germania și care a inspirat Classic Unlimited.















Fondată la Cluj în 2012, Fapte organizează evenimente culturale cu impact în comunitate. Fidelă crezului său că „oamenii și orașele pot fi ce doresc să fie, iar evenimentele le pot da energii nebănuite’’, asociația promovează muzica și arta, sprijină artiștii, imaginează noi folosiri ale spațiului public și dezvoltă spiritul civic al comunității. Printre proiectele Fapte se numără festivalul Jazz in the Park și Art in the Street.