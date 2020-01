- Iubito, plec la sală, ai vrea să vii cu mine?- Îți par grasă?- Dacă nu vrei să mergi, nu mergi.- Acum sunt și leneșă?- Calmează-te dragă, nu am insinuat nimic.- Acum sunt și isterică, nu?!- Nu am spus asta!!- Ok, sunt și mincinoasă... -- Ok. Nu mergi!- Stai puțin. Dar de ce vrei să te duci singur?!