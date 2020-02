Bancul zilei: Pisica intră în cafenea, comandă o cafea și o felie de tort

Pisica intră în cafenea, comandă o cafea și o felie de tort.Chelnerul rămâne stupefiat și pisica observând asta îl întreabă:- S-a întâmplat ceva?- Păi, sunteți o pisică!- Da, și?- Vorbiți!- Mi se pare normal și adu-mi comanda, te rog!- Bine, desigur, imediat, nu vă supărați, dar nu am mai văzut niciodată așa ceva!- Nici eu nu am mai fost aici până acum. Îmi caut de lucru, am fost la un interviu și aveam chef să beau o cafea.Chelnerul se întoarce cu comanda, și o vede pe mâță butonând laptop-ul!- Poftiți cafeaua. Cautați un loc muncă, nu? Vă întreb fiindcă unchiul meu este directorul circului și v-ar angaja imediat!- Circ din ăla cu arenă, cupolă, orchestră?- Da!- Clovni, acrobați, elefanți?- Da!- Vată pe băț, popcorn, acadele?- Da, da, da!- Sună tentant, dar nu văd de ce ar avea nevoie de un programator...