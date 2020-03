Bancul zilei: Tare-n tenis

Se uită Ion peste gard și îl vede pe Vasile jucând tenis cu Agassi. Bătea Vasile la Agassi de nu-i venea să creadă.- Bă Vasile domnu ăla nu-i Agassi?- Ba da măi Ioane.- Și tu știi tenis, mă?- Știu mă Ioane, mai bine n-aș ști. No ia că iară l-am batut.- Apoi cum sa face mă, că nu te-am vazut niciodată.- Du-te în fundu' grădinii, acolo-i un broscoi, ăla-ți îndeplineste orice dorință, numa vezi de vorbește mai tare cu el că-i cam surd.Se duce Ion la broască și îi spune că vrea mult aur.Când ajunge acasă constată că în bătătură avea un taur.Se plange la Vasile:- Surdă tare broscuța ta, am vrut mult aur și mi-a dat un taur.- Și tu crezi că eu am vrut sa fiu tare-n tenis?