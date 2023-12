SOUND ON! Hear a #SantaTracker answering in Japanese for #Santa's location! #NORADTracksSanta❤️'s to answer calls from worldwide! Fun Fact: NORAD Tracks Santa website is offered in 9 languages! https://t.co/7afKWWcryj#NORAD #NORADSanta #santaclaus #Christmas #merrychristmas pic.twitter.com/5AtjhxtDy6