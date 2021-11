VIDEO Tom Hanks a dezvăluit în stilul său inconfundabil de ce n-a vrut să meargă în spațiu cu Jeff Bezos, deși i s-a oferit un bilet

Cine a mers până la urmă în spațiu cu Jeff Bezos și Blue Origin

Dassault Systèmes, și Audrey Powers, vicepreședinte al Blue Origin.

Hanks a făcut dezvăluirea în timpul unei apariții în emisiunea lui Jimmy Kimmel, prezentatorul întrebându-l dacă zvonurile potrivit cărora i s-a oferit un loc la bordul navei New Shepard înaintea actorului veteran William Shatner, imortalizat de interpretarea căpitanului Kirk în seria Star Trek. Shatner a decolat în spațiu la jumătatea lui octombrie în al doilea zbor în spațiu al companiei lui Bezos.„Păi da, cu condiția să plătesc”, i-a răspuns Hanks lui Kimmel. „Știi, costă cam 28 de milioane de dolari sau ceva de genul”, a continuat actorul.„Și îmi merge bine Jimmy, îmi merge bine, dar n-am de gând să plătesc 28 [de milioane] de dolari!”, a spus Tom Hanks.Acesta a explicat apoi că nu era interesat să cheltuie atât de mulți bani pentru un zbor de 12 minute care va fi în mare parte alcătuit dintr-o lansare inconfortabilă și o aterizare la fel de neplăcută.„Știi ce, am putea simula experiența de a merge în spațiu chiar acum”, a spus Hanks, înainte de a mima turbulențele și zguduielile pe care le implică lansarea unei rachete în propriul său stil inconfundabil.„N-am nevoie să cheltui 28 de milioane de dolari pentru a face asta”, a adăugat el.Deși ca regulă Blue Origin nu dezvăluie prețul biletelor pentru un loc la bordul rachetei sale New Shepard, ea a dezvăluit că un licitator anonim a plătit 28 de milioane de dolari pentru a merge în spațiu în primul zbor al companiei aerospațiale, alături de Jeff Bezos, fratele său Mark și Wally Funk, o aviatoare căreia i s-a refuzat șansa de a ajunge în spațiu în anii 1960 fiindcă era femeie Însă câștigătorul anonim s-a retras ulterior din cauza unui „conflict de program” și urmează să meargă în spațiu cu Blue Origin la o dată ulterioară. El a fost înlocuit de Oliver Daemen, un adolescent în vârstă de 18 ani care a devenit cel mai tânăr astronaut din istorie Al doilea zbor în spațiu al Blue Origin, cel la care a fost invitat și „căpitanul Kirk”, a avut loc pe 13 octombrie. Lui William Shatner i s-au mai alăturat Chris Boshuizen, cofondator al companiei de imagistică a Pământului Planet Labs, Glen de Vries, vicepreședinte alBlue Origin intenționează să mai efectueze un zbor anul acesta și a planificat mai multe pentru 2022.Poți vedea integral interviul acordat de Tom Hanks lui Jimmy Kimmel mai jos: