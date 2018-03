Tudor Chirila spunea: "foarte faine glumele tale, dar nu-i momentul." Despre provocarile, inspiratia si cultura Vocii Romaniei, Cristina Balan, VIDEOinterviu, partea a II-a

Material sustinut de Julius Meinl

Inspiratia?Avand experienta deja, poti scrie si in functie de dead-line. Gandind sa iasa frumos. Ce inseamna frumos? Pai sa fie de dragoste, sa nu fie de ura. Eu asa sunt. Sinceritatea e “defectul” meu. E prea multa energie consumata ca sa minti. Eu am fost sincera chiar in compromisul meu. Am stiut ca Impact este o faza. Pop-ul este plaja cea mare. Care poate veni cu influente de peste tot: jazz, folclor, rock, clasic.ABCD. Eurovision.Da, mama și-a dorit să fiu. Și la Mamaia și la Eurovision. Am crezut că e un moment oportun, dar soarta a făcut să rămân însărcinată cu cei doi copiii și m-am retras. La sarcina mea gemelară nu puteam merge mai departe. Este o sarcină atipică. Eurovisionul este încă un moment în care m-am luat după instinct. Așa sunt eu. Când simt că-i momentul, mă bag sub val.Final de război?Da, m-am gândit la ce i-ar spune un bărbat unei femei. Treceam printr-o relație. Nu era ce-mi doream. Era un tip pe care-l prinsesem cu minciuna. În câteva rânduri, clar. Era penibil. M-a inspirat. Îi spuneam: măi, omule, mă prind că mă minți! Lași urme, tot. De ce nu încetezi? Nu se putea abține. Situatia aceea m-a inspirat sa scriu o piesa.Te pui în pielea celuilalt?Vezi, da. S-a intamplat atunci. Dar eu nu cred în separația asta femeie-bărbat. Nu cred ca barbatul este o tabara adversa. Avem multe lucruri, psihic, emotional, prin care simt că suntem la fel. Ne intrepatrundem. Fizic suntem diferiti, da, dar in rest nu. Trasaturile noastre se intrepatrund. Si barbatii plang, simt.Copiii. Ce le compuneai, le compui?Oh, de toate, dar incet. Pentru ca nu puteam canta. In cantat, se foloseste diafragma, diafragma e in abdomen si mi se parea ca daca imi incordez abdomenul sa cant, stresez copilasii. Fix cu doua zile inainte de semifinala Eurovision aflasem de sarcina. Si-mi spuneam ca ma incordez si le fac rau. Asta a fost perceptia mea.De ce Vocea Romaniei?Depresia. Pierdusem pofta de a canta. Orice interes pentru orice subiect, in afara, bineinteles, de cresterea copiilor. Am spus: daca nu ma urnesc acum, daca nu fac ceva fortat, e clar ca raman aici. Era The Final Frontier. Nu mai cantam, doar pictam. Pictam obiecte, reconstituiam obiecte in casa. Vocea Romaniei m-a eliberat de frici mari, nu mai credeam in mine, in felul in care cant. Vine un moment in viata unui om, cand are alegeri dificile de facut. Am reusit sa ma urnesc. Arta m-a tinut pe linia de plutire.Si ai castigat Vocea cu doua modele: Chirilă și Queen.Inainte sa ma înscriu m-am uitat la toate cele patru sezoane. Am văzut cum lucreaza fiecare antrenor. Genul de piese pe care le da concurentilor. Tudor era in filmul meu. Niciun antrenor nu este universal. De asta l-am ales pe Tudor. Mie imi place music hall-ul. Uite, acum am reluat Jesus Christ Superstar.Tudor e foarte serios cand e vorba de lucru. Eu faceam glume la niste repetitii, ca eram obosita si na. Si Tudor spune: foarte faine glumele tale, dar nu-i momentul. Si a ramas asta in familie, cand trebuie sa ne concentram pe ceva ne spunem replica asta. Mi-a scos peri albi Tudor, e foarte serios. E o provocare.Cand scrii stai ascunsa?Nu, intru intr-o stare. La fel ca scriitorii, banuiesc.Ce te-a ajutat sa-ti dezvolti vocabularul poetic?Aveam cu mama un ritual. Citeam carti si-mi notam cuvintele pe care nu le stiam. Si ce nu stiam, citeam in DEX. Asa invatam sensuri, cuvinte noi.Scriitori favoriti care te-am inspirat in scris?Nichita Stanescu. Are o suferinta acolo… Rebreanu cu Adam si Eva. E cartea mea preferata. Fantastica idee in sine. E povestea de dragoste absoluta.Ce poezii de dragoste te-au facut om?Eminescu, mi-a placut mult. Magda Isanos… Plangeam la fiecare poezie a ei. “Copilul meu, sa nu ma cauti”. Labis, “Moartea Caprioarei”. Plangeam efectiv la poezia aia. Parintii mei m-au influentat. Citeam de la Stendhal la Dostoievsky. M-am zvârcolit citind. A fost teribil pentru mine Dostoievsky.La ce filme ai plans?Chiar si la Titanic. "Pianistul" e un alt storcator de lacrimi.Slăbiciuni?Animale și copii. Salvez orice animal abandonat, ranit, amarat. Pentru copii mei cu sindrom Down sunt in stare sa fac orice-orice. Sunt hipersensibila. Plâng si la versuri, cantece… Sunt extrem de optimistă, ador sa rad si sunt o fire vesela, dar in arta caut suferința, tumultul, pasiunea, drama. Este un paradox. Toate fac parte din universul meu. cred ca e dualitatea clasica inger-demon. Incerc sa hranesc lupul cel bun, cum se spune. Chiar, sa stii ca lupul nu e rau.La Romeo si Julieta esti sensibila?Nu, nu, nu m-a prins. Mi s-au parut fraieri. Si nu-nteleg ura, stii?Ana Karenina?M-a rupt pe genunchi. Am citit-o in adolescenta, nu era timpul ei. Am urat-o pe Ana ca s-a aruncat in fata unui tren. Avea un copil… Cum sa te sinucizi? Nu pricepusem eu mare lucru, nu traisem experiente de viata. Vezi, cartile ar trebui citite la varsta potrivita.Si seria de VIDEOinterviuri cu Florin Dumitrescu, textierul de la Sarmalele reci si Directia a V-a.