Mary Halvorson, cea mai curajoasa chitarista americana in premiera in Romania

Articol sustinut de Twin Arts

Surprizele placute nu se opresc insa aici. Quintetul instrumentistei mai are un membru deja celebru, trompetistul american Ambrose Akinmusire. Cooptat de Steve Coleman intr-un turneu european pe cand avea doar 19 ani, castigator al Thelonius Monk International Jazz Competition, Akinmusire este un intrumentist a carui prezenta in grupul lui Mary Halvorson constituie un eveniment in sine.Mary Halvorson si-a castigat notorietatea cu trio-ul sau din care fac parte basistul John Hebert si bateristul Ches Smith, dar si cu proiectul solo Meltframe. Artista are o activitate prodigioasa in numeroase alte formule: quintet, septet, octet, fiind activa si in grupuri conduse de Anthony Braxton, Trevor Dunn, Tomas Fujiwara, MarcRibot, Mike Reed sau Tom Rainey.Pentru discul Code Girl pe care il va prezenta in Romania, Mary Halvorson a apelat pentru prima data la o vocalista, Amirtha Kidambi. Compozitoare si improvizatoare, aceasta este membra a trupei de dark folk Seaven Teares. Pe scena clubului Control, lui Mary Halvorson, Ambrose Akinmusire si Amirtha Kidambi li se vor alatura basistul Michael Formanek si bateristul Tomas Fujiwara.Concertul Mary Halvorson's-Code Girl are loc la ora 20:00 in clubul Control. Accesul publicului se face de la ora 19:30.Biletele costa 50 de lei si se gasesc online pe www.eventbook.ro, dar si la club in seara concertului.Detalii pe paginile de Facebook Control Club si Jazz Nouveau.Jazz Nouveau este o serie de concerte organizate de Control Club in colaborare cu Twin Arts, care isi propune sa aduca in atentia publicului bucurestean artisti locali si internationali aflati din punct de vedere stilistic la confluenta dintre jazz si alte genuri muzicale.