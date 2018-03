Jazz in the Park anunță 13 nume de top din jazz-ul contemporan. Trei dintre trupe au câștigat premii Grammy

Articol webPR

Organizatorii festivalului vor activa timp de șase seri un nou spațiu: e vorba despre curtea Muzeului de Artă din Cluj, unde vor avea loc șase concerte cu acces pe bilet sau abonament cu unele dintre cele mai bune nume ale muzicii de azi.Primele patru trupe confirmate pentru concertele de la muzeu sunt Alfa Mist, Richard Bona, Soweto Kinch și Nik Bartsch’s Ronin.După gala de deschidere de la Opera Maghiară, în 22 iunie va concerta în premieră națională la Muzeul de Artă, din Marea Britanie, considerat un rising star al jazz-ului londonez. Grupul vine în formula de cvartet, combină în mod senzațional muzica jazz cu hip-hop, soul și reprezintă perfect ceea ce înseamnă noul val al muzicii jazz. În adolescență a cochetat cu producția de muzică hip-hop, lucru care se simte și în compozițiile sale jazz de azi.Duminică seară, în 24 iunie, concertează câștigătorul premiului Grammy, camerunezul stabilit în Statele Unite, recunoscut ca una dintre cele mai mari 5 revelații muzicale din ultimii 10 ani și unul dintre cei mai buni basiști ai tuturor timpurilor. El va concerta, împreună cu band-ul Mandekan Cubano, tot în curtea muzeului într-un concert de neratat.Talentatul saxofonist, câștigător a numeroase premii, va concerta împreună cu formația lui la Muzeul de Artă în 26 iunie. Ziarul The Guardian scrie despre Soweto Kinch că aduce împreună jazz pur și hip-hop autentic într-un mod curajos. A fost distins până acum cu MOBO awards, două premii Urban Music, BBC Rising Star Award, BBC Best Jazz Instrumentalist, BBC Best Jazz Band, Montreux Jazz Festival Award, Peter Whittingham Award for Jazz innovation, câștigător White Foundation World Sax Competition și a fost nominalizat la râvnitul Mercury Award.Un alt nume de senzație confirmat pentru ediția 2018 a festivalului este Nik Bartsch’s Ronin, una dintre cele mai iubite trupe străine în România. Nik este prezent la majoritatea festivalurilor de jazz din țară, iar celebrul pianist elvețian a fost distins cu numeroase premii. Concertul în premieră pentru Cluj din 27 iunie va avea loc în curtea Muzeului de Artă, împreună cu trupa Ronin.Pe lângă concertele din curtea Muzeului de Artă, organizatorii Jazz in the Park anunță noi nume de excepție și pentru scenele din Parcul Central, acolo unde intrarea va fi liberă, pe bază de bilet neobligatoriu.Astfel, pe scenele din parc îi vom asculta printre alții pe, Bill Laurance Quartet, The Herbaliser, Gallowstreet, Balako, Koffie, Superpoze, Essential Notes și Exit Oz.Cvartetul instrumental Forq aduce dinamismul într-o explorare sonică. Grupul, fondat de Henry Hey (David Bowie, Empire of the Sun, Jeff "Tain" Watts) și basistul Michael League (liderul trupei Snarky Puppy, câștigător al premiului Grammy), este compus din muzicieni care improvizează într-un mod memorabil. Forq a avut concerte în Statele Unite ale Americii și în Europa și a cântat la prestigioase festivaluri precum North Sea Jazz festival și GroundUP Festival în Miami Beach.Pianistul trupei Snarky Puppy, câștigător al Premiului Grammy, concertează la Jazz in the Park împreună cu grupul Quartet. Bill lucrează ca muzician profesionist de când avea 14 ani și a avut turnee internaționale ca pianist, compozitor și a cântat cu artiști precum David Crosby, Morcheeba, Salif Keita, Bobby McFerrin, Susana Baca, Lalah Hathaway, Laura Mvula, Jacob Collier.O altă noutate pentru acest an: după 18 ani de turneu muzical, grupul britanic, parte din casa de discuri Ninja Tunes, ajunge pe scena Jazz in the Park din Parcul Central cu ritmuri de hip-hop, jazz, groove și funk.La Jazz in the Park vine și brass band-ul olandez, care a crescut spectaculos de la un grup de paradă stradală până la o trupă dorită de festivaluri de renume mondial. Cei 12 membri ai grupului vin cu abordări care combină saxofonul cu percuția și ritmuri hop-hop cu dance.Muzicianul francez Gabriel Legeleux, cunoscut cae de asemenea confirmat la festival. El va completa, alături de Bill Laurance, scena alternativă din parc cu ritmuri electro.Alte trupe pe care le vom asculta în Parcul Central: olandeziivin cu ritmuri de afro-beat și groove, formațiapropune o călătorie printre diverse culturi și genuri, o combinație sclipitoare între ritmurile puternice de jazz, îmbogățite cu puternice influențe tradiționale din folclorul balcanic și sunetele latino.În plus,vine cu compoziții influențate de jazz-ul contemporan dar și de experiențele muzicale ale celor doi muzicieni. Influențele grupului vin de la Bugge Wesseltoft & Henrik Schwarz & Dan Berglund, Snarky Puppy, Hidden Orchestra și Portico.Trupaalternează de la melodic la zgomotos și înapoi cu influențe jazz până la post-jazz-ul cu influențe progressive, metal și pop. Muzica lor nu se încadrează în rigorile unui gen prestabilit, așadar și-au denumit propriul gen muzical 'Mlazz' (jazz de mlaștină).Alte trupe confirmate până acum pentru Jazz in the Park 2018: legenda Juan de Marcos Afro-Cuban All Stars, pentru deschiderea din 21 iunie de la Opera Maghiară, iar pentru parc - Fanfare Ciocârlia, Moonlight Breakfast, JazzyBIT, A-C Leonte, Antal Gabor Trio.Pentru concertele de la muzeu și de la Opera Maghiară sunt disponibile bilete și abonamente pe www.jazzinthepark.ro , iar pentru concertele din Parcul Central vor fi disponibile bilete nebobligatorii.Anul acesta, festivalul Jazz in the Park va avea loc timp de 11 zile, în perioada 21 iunie-1 iulie.Jazz in the Park este organizat de Fapte, susținut de Primăria Cluj-Napoca, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și Ministerul Culturii și Identității Naționale. Parteneri: Staropramen, BCR, Mega Image, British American Tobacco, Alexandrion Group, Daisler Print House și AVStore. Detalii găsiți pe www.jazzinthepark.ro