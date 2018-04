DJ-ul suedez Avicii a murit la 28 de ani

"Cu profund regret, anunțăm decesul lui Tim Bergling, cunoscut și ca Avicii. A fost găsit mort în Muscat, Oman, vineri după-amiază, 20 aprilie", a precizat impresarul Diana Baron, într-o declarație citată de Reuters.Avicii, cunoscut pentru hituri precum "Wake Me Up" și "Hey Brother", anunțase în 2016 că va renunța la turnee. El a precizat ulterior revistei Billboard că a luat această decizie din motive de sănătate."Scena nu a fost pentru mine. Nu mă refer la concerte și nici la muzică, ci erau mereu celelalte lucruri ce veneau la pachet care nu mi s-au potrivit niciodată", a explicat el pentru Billboard."Sunt o persoană mai degrabă introvertită în general. Mi-a fost mereu foarte greu. Cred că am preluat prea multă energie negativă", a mai adăugat el atunci.DJ-ul suedez a câștigat mai multe premii în cadrul galelor American Music Awards, Billboard music awards și MTV Europe Music awards pentru muzica sa dance-electronică.Avicii a venit în România în 2015, la prima ediție a festivalului "Untold" din Cluj-Napoca.Vom reveni cu amănunte