Concert eveniment la Arcub: Abraham Burton si Lucian Ban / Blacksalt Duo

Pianistul newyorkez de origine romana Lucian Ban aduce la Bucuresti pe 24 Mai la Sala Arcub in premiera absoluta ultimul sau proiect, duetul BLACKSALT ce prezinta pe ”unul dintre cei mai mari saxofoniști tenori ai timpului nostru” (Todd Barkan, curator Lincoln Center NYC) - tenoristul american Abraham Burton.















Un duet unic ce amesteca jazz-ul si impovizatia cu influente de muzica traditionala din Transilvania si Belize intr-un concept si sound cu totul originale. Parteneriatul dintre cei doi muzicieni a inceput in 2006 la la New York in clubul de jazz Kavehazsi de atunci cei doi jazzmani au sustinut sute de concerte pe ambele parti ale Atlanticului, atat in duet cat si cu quartetul All Stars ELEVATION. Au editat impreuna 2 albume pentru prestigioasa casa de discuri Sunnyside Records din NYC, productii ce s-au bucurat de acolade extraordinare in presa internationala: primul album „Mystery”inregistrat in concert la New York a castigat o serie de BEST ALBUM OF 2013 din partea Jazz Journalists Association, iar in 2016 albumul lor „Songs from Afar” cu invitat special cantaretul de muzica traditionala transilvan Gavril Tarmure avea sa castige o recenzie de 5* (masterpiece) si sa fie numit ALBUM OF THE YEAR in cea mai prestigioasa publicatie de jazz din lume DOWNWBEAT Magazine, alaturi de marile nume ale jazz-uli contemporan.







O alta publicatie de renume international All About Jazz descrie colaborarea intre Ban & Burton drept „un triumf al comunicarii emotianale si muzicale” Abraham Burton spune despre colaborarea cu Lucian Ban: ”Muzica lui este printre cele mai creative pe care le-am cântat vreodată. Are multă emoție și trăire, are și un ritm propriu interior, curge foarte bine, este foarte lirică.” La rândul său, Lucian Ban consideră că: ”Între mine și Abraham există o chimie muzicală și umană cu totul particulară. El este unul dintre cei mai mari cunoscători ai tradiției jazz-ului american și posedă un simț al melodiei uluitor, cu totul unic între muzicienii de jazz”.







JAZZ INSIDE MAGAZINE „Cei doi creează o muzică ce reinventează idiomul, un flux sonor ce coboară din marea tradiție a jazz-ului, dar se îndreaptă creativ spre viitor. Ei reprezintă ”noul jazz” în forma sa cea mai spectaculoasă”







Duetul BLACKSALT a sustinut concerte de la Lincoln Center (Dizzy’s) in New York pana la Paris in Franta si a fost apreciat de ascultatori si critici pentru distilarea poetica a sound-ului de jazz cu inflexiuni din muzica traditonala a locurtilor de bastina a celor doi muzicieni. Pasiunea pentru groove si jazz ballads, pentru puritatea melodica si libertatea formala, pentru traditie si avantgarda fac din duetul BLAKSALT un ansamblu al noului mileniu in jazz.







Considerat unul dintre marii saxofonisti ai jazz-ului ultimelor decenii a colaborat în cariera sa de până acum cu legende precum Jackie Mclean, Art Taylor, Jimmie Smith, sau Winton Marsalis. A explodat pe scena jazz-ului la inceputul anilor 90’ cu o serie de albume sub nume propriu pentru cunoscutul label German Enja Records, albume care i-au adus rapid elogiile presei de jazz si nu numai ( New York Times, Jazz Times, DownBeat, etc) si o cariera concertistica la toate Festivalurile de prestigiu din lume din Europa, in America de Sud, din Japonia pana in Alaska. A aparut ca sideman pe mai mult de 40 de albume alaturi de muzicieni ca Joe Lovano, Dave Liebman, Antonio Hart, Jimmy Smith, Brandford Marsalis, Ron Carter, Mark Turner, Christian McBride. Unul dintre cele mai spectaculoase grupuri din ultimul timp constă în grupul pe care l-a alcătuit împreună cu celebrii bateriștii Nasheet Waits și Eric McPherson, împreună cu care a crescut, în Greenwich Village – un adevarat ”trio extravaganza”, cum a fost numit de presa de specialitate. Interesant este că atât Nasheet Waits cât și Eric McPherson au făcut parte de-a lungul timpului, în diferite formule, din grupul Elevation condus de pianistul Lucian Ban.







Unul dintre cei mai cunoscuți muzicieni români de jazz, pianistul Lucian Ban și-a câștigat renumele pe scena newyorkeză grație unei serii de proiecte și albume de primă mână, sound-ul pianului său aducându-i din partea criticilor comparații cu Vladimir Horrowitz și McCoy Tyner, Ban fiind considerat de criticul Bruce Lee Gallanter @ Downtown Music drept: ”unul din cei mai buni pianiști care s-au mutat la New York în ultima decadă” . Împreună cu renumitul contrabasist american John Hebert, Lucian Ban a initiat si condus Octetul Enesco Re-Imagined dedicat reinterpretării lucrărilor celebrului compozitor George Enescu, un proiect ce s-a bucurat de o excelentă primire în presa internațională, castigand o serie de premii BEST OF 2010 fiind aplaudat pe marile scene ale lumii: London Jazz Festival/Royal Elizabeth Hall, Barcelona Jazz Festival, Jazz dÓr din Strasbourg, Capitala Culturală Europeană de la Guimaraes, Portugalia, și altele. Considerat de cunoscutul ziar britanic The GUARDIAN drept „un nume de urmarit / a name to watch” pianistul, compozitorul și aranjorul Lucian Ban, originar din Cluj, activează la New York unde este liderul mai multor grupuri (Tuba Project, Elevation, Sam Newsome & Lucian Ban), toate implicând muzicieni de prim rang, recunoscuți în întreaga lume. A editat 8 albume sub nume propriu pentru case de discuri americane și europene iar in 2013 si-a facut debutul pentru celebra casa de disc uri ECM Records ( Keith Jarrett, Jan Garbarek, etc) cu „Transylvanian Concert” album ce-i va aduce consacrarea internationala. www.lucianban.com Criticul Terrell Holmes de la All About Jazz spunea in 2003 despre pianistul roman : "Pianistul Lucian Ban cântă cu o fluenţă şi o sensibilitate care amintesc atât de un Vladimir Horowitz cât și de un McCoy Tyner"