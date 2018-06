Jazz in the Park prezintă 100 ani de muzică românească prin 4 concerte în parc, la miezul nopții

Articol webPR

Pianistul Bogdan Vaida îl va omagia în 28 iunie pe George Enescu în cadrul concertului Enescu: Manifest pentru România în care piesele compozitorului român vor fi puse în contextul universal al muzicii clasice alături de Liszt, Brahms și Schubert. Va fi practic o trecere prin istoria de 100 de ani a muzicii universale.Concertul NOD - New Old Doina aduce în 29 iunie în prim-plan străvechea doină românească. Temeiul fundamental al acestui proiect muzical sunt cele două calități pregnante, de-a dreptul vitale ale Doinei, și anume ritmul liber și caracterul ei puternic improvizatoric adus de Maria Casandra Hausi, ambasadoarea doinei româneşti și Sorin Romanescu, unul dintre cei mai importanți chitariști de jazz de la ora actuală.Nicolas Simion - Sorin Romanescu Duo îi aduc un omagiu marelui jazzman Johnny Răducanu în cadrul concertului Tribute to Johnny, în 30 iunie, iar piesele lui Johnny Răducanu vor fi reinterpretate de cei doi mari muzicieni.Al patrulea concert din seria de la miezul nopții, Sentimente românești, e despre jazz contemporan cu una dintre cele mai active și iubite trupe de jazz din România. JazzyBIT încheie festivalul Jazz in the Park cu un concert concept dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1918. Bazat în mod special pe compozițiile mai melodioase și lirice din repertoriul lor, JazzyBIT propune o selecție de piese ce reflectă sentimentele specifice acelor vremuri. Piese precum “Poate De Ce”, “Equilibrium” sau “Dream River” transmit bucurie, speranță, unitate și se contopesc cu spiritul liber al jazz-ului.Scena România 100 este prezentată de Alexandrion și va fi amplasată în fața clădirii Casino din Parcul Central. Scena va fi activă la miezul nopții în cele patru zile în care festivalului se va desfășura în parc: 28 iunie-1 iulie.Accesul la concertele din parc e liber, pe bază de bilet neobligatoriu pe care-l pot cumpăra cei care doresc să susțină Fondul Jazz in the Park și proiectele artistice și creative selectate.Festivalul Jazz in the Park (21 iunie-1 iulie) va începe peste exact două săptămâni. Deschiderea oficială va avea loc la Opera Maghiară din Cluj cu concertul Juan de Marcos Afro Cuban All Stars, iar timp de 11 zile vor avea loc concerte și activități în mai multe locuri din oraș. Concursul Internațional Jazz in the Park va avea loc pe malul Someșului, șase dintre cele mai spectaculoase concerte au loc la Muzeul de Artă, activități vor avea loc și în stradă, iar în ultimele patru zile festivalul se va desfășura pe cele patru scene din Parcul Central.Pentru concertul de deschidere și pentru cele de la Muzeul de Artă sunt puse în vânzare bilete și abonamente, iar la concertele din parc și de pe mal participarea e liberă, cu bilet neobligatoriu pe care îl pot cumpăra cei care vor să susțină Fondul Jazz in the Park.Detalii găsiți pe www.jazzinthepark.ro