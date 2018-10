​Mark Guiliana Jazz Quartet va concerta în premieră în România pe 15 octombrie la Jazz Nouveau, în Control Club

Material sustinut de Twin Arts

Citiți în continuare un interviu acordat de artist în exclusivitate pentru Hotnews.ro:Nu sunt sigur ce m-a îndreptat spre tobe, dar am început să iau lecții la vârsta de 15 ani cu un profesor în New Jersey, micul meu oraș natal. Nu a durat foarte până să-mi dau seama că am o legătură puternică cu acest instrument și că va deveni ceva serios. Am lăsat această pasiune să ma călăuzească, pur și simplu.Bineînțeles că înregistrările cu David Bowie în studio au fost incredibile, o experiență de viață unică pentru care îi sunt veșnic recunoscător. A fost un om foarte generos, amuzant, inteligent, nu pot spune destule cuvinte frumoase despre el.Da, e adevărat, sunt mulți tobari grozavi în zilele noastre. Primii care îmi vin în minte sunt Marcus Gilmore, Eric Harland, Dan Weiss, Justin Brown, și lista ar putea continua.În România mă vor însoți Jason Rigby-saxofon, Fabian Almazan la pian și Chris Morissey la contrabass. Cu ei am înregistrat albumul, toate piesele sunt compoziții proprii, excepție făcând un cover David Bowie cu care închidem discul. Sunt fericit să-i am alături, am cântat mult împreună și e o plăcere să vedem cum evoluează muzica pe care o facem, pe parcursul anilor.În muzica pe care o cânt este multă libertate, cu siguranță. Dar pentru că vorbim de un domeniu atât de vast, fiecare are perspectiva proprie asupra acestui lucru. Personal, sunt recunoscător că pot fi muzician și că am acest mijloc de a mă exprima alături de unii dintre muzicienii mei favoriți.Ador să merg la concerte, o fac cât pot de des. Cel mai recent a fost show-ul Pearl Jam din Boston. De câțiva ani sunt prieten cu bateristul lor, Matt Cameron. El m-a invitat la acest concert, unde am fost nu doar spectator, ci și participant, pentru că am avut ocazia să folosesc un clopoțel la una dintre piese, spre amuzamentul meu. Pot să spun, deci că acest show va rămâne cu mine mereu.Cu siguranță ar fi Meshuggah, iubesc trupa asta! Tobarul lor, Tomas Haake este un om pe care îmi face plăcere să-l numesc prieten, am avut de învățat de la el.Să vedem, nu sunt neapărat noi, dar îmi plac LCD Soundsystem din Brooklyn. S-au reunit după un hiatus și au scos un disc incredibil anul trecut, numit American Dream.Dacă ar fi să folosesc un singur cuvânt, ar fi Bucurie. E minunat să cânt cu colegii mei muzica pe care am creat-o și am rafinat-o împreună!Mark Guiliana Jazz Quartet va concerta în premieră la Jazz Nouveau, în Control Club, luni 15 octombrie.Accesul publicului se face de la ora 19’30.Biletele costă 50 de lei și se pot cumpăra online pe www.eventbook.ro