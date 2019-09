Un album postum al lui Leonard Cohen va fi lansat în noiembrie

Fiul său Adam Cohen este la originea acestui proiect postum, la care mai participă artiștii Beck, Damien Rice și Feist.











Pentru a promova lansarea, prevăzută în 22 noiembrie, Sony a publicat un extras, "The Goal".Decedat în noiembrie 2016 la 82 de ani, Leonard Cohen lansase cu câteva săptămâni înainte cel de-al 14-lea album al său, "You want It Darker".