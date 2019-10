webPR Mathias Eick Quintet în această seară la Control Club

Concertul este programat la ora 20’00. Accesul publicului se face de la ora 19’30. Biletele costă 50 de lei și se pot cumpăra online pe www.iabilet.ro și pe www.eventbook.ro Mathias Eick este unul dintre cei mai apreciați trompetiști din noul val de instrumentiști europeni, palmaresul său fiind deja impresionant.În 2007 a câștigat prestigiosul premiu International Jazz Talent acordat de Jazz Festivals Organization din New York, iar în 2009 o bursă Statoil, cea mai râvnită din Norvegia. Inspirat muzical de Miles Davis, Chet Baker sau Enrico Rava, Mathias Eick (n.1979) este membru în Orchestra de Jazz din Trondheim.Multi instrumentist, Mathias Eick cântă la trompetă, contrabas, vibrafon, pian, și chitară, semnătura sa sonoră fiind prezentă pe nu mai puțin de o sută de înregistrări.Citiți în continuare un interviu cu Mathias Eick:Muzica de pe Ravensburg e despre relațiile apropriate din viață, despre familie, prieteni, copii. A început cu poemul Grandmother’s Hair de Lars Saabye Christensen (poate cel mai cunoscut poet modern norvegian) pentru care a trebuit să compun muzică, și treptat s-a transformat în prima piesă scrisă pentru album, For my Grandmother.Una dintre bunicile mele a trait mulți ani în Ravensburg, sudul Germaniei, de aici și numele discului. După acel cântec am început să compun muzică dintr-o perspectivă emoțională, ’’acasă’’devenind cumva tema albumului. După o perioadă în care îmi tot cântam ideile in telefon, am intrat în studio și timp de jumătate de an am înregistrat demo-uri cântând la toate instrumentele.Evident, pasul următor a fost să le arăt trupei cu care cânt de zece ani. Sunt unii dintre muzicienii mei favoriți și mă simt foarte norocos să pornesc din nou la drum cu ei. Comunicarea dintre noi este fără cusur, astfel că muzica pur si simplu curge în modul cel mai firesc.A însemnat foarte mult, ECM mi-a deschis atât de multe uși, nu aș fi aici fără ei, și mai ales fără Manfred Eicher, legendarul producător.De fapt nu ascultasem prea atent Ulver, dar știam că au foarte mulți fani. Sunt niște oameni foarte drăguți, m-am dus la studioul lor din Oslo de câteva ori ca să înregistrez părțile de trompetă.Sincer să fiu, prietena mea este cea care explorează și găsește muzica, așa că în ultimul timp am ascultat o grămadă de Bon Iver.Îmi vine minte concertul de la Gărâna din 2011 când am avut un drum îngrozitor de la aeroport în care aproape am murit. Într-un final am ajuns în acel loc incredibil, în pădure, în fața unui public numeros care a avut parte de unul dintre cele mai dinamice concerte pe care le-am susținut vreodată.Am început trompeta la șase ani și am învățat rapid, cu un profesor care locuia la noi pe perioada vacanțelor, special pentru asta. Pur și simplu mă distram de minune, probabil acesta e motivul.Norvegianul Arve Heriksen este fabulos.Comunicarea cu publicul, energia de pe scenă, plus o tonă de experiențe grozave alături de oameni.