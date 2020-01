webPR: Starurile jazzului mondial concertează la noul sezon Jazz Nouveau

Sezonul debutează pe 27 ianuarie cu show-ul israelienilor de la Liquid Salloon, adică Amir Bresler-tobe (Avishai Cohen, Kutiman Orchestra), Sefi Zisling-trompetă (Funk’n’stein, The Ramirez Brothers) Nomo-clape, Elyasaf Bashari-bass, Roi Avivi-chitară. Cu o prezență scenică plină de energie molipsitoare și o insolită combinație de muzică africană, jazz psihedelic și muzică electronica, Liquid Salloon promite un show memorabil în deschiderea noului sezon Jazz Nouveau.Pe 10 februarie concertează, probabil unul dintre cei mai iubiți și respectați trompetiști europeni.Comparat adeseori cu Miles Davis, numele lui Erik Truffaz a devenit sinonim cu nu jazzul.Jazz, rock’n’roll, hip-hop, drum’n’bass își găsesc locul în compozițiile hipnotice ale lui Erik Truffaz, artistul care nu se uită niciodată înapoi, așa cum o demonstrează albumele sale editate de Blue Note Records și EMI. Aflat în turneu european, trompetistul își va prezenta în București cel mai recent disc, Lune Rouge.Pe 12 februarie este rândul grupului italiansă viziteze Control Club. Turneul pisicii negre s-a apropiat atât de tare de București încât Jazz Nouveau nu a rezistat tentației de a-i invita să cânte și în București, chiar dacă nu într-o zi de luni, cum ne-am obișuit.Chat Noir a debutat ca un Trio de pian puternic inspirat de EST sau The Bad Plus, dar ADN- ul lor muzical a suferit câteva mutații pe parcursul celor șapte albume. Metamorfoza într- un grup ce explorează sound-ul electronic si colaborarea cu trompetistul norvegian Nils Petter Molvaer, (care cantă pe 4 piese de pe cel mai recent disc al italienilor, Hyperuranion) se pare că a fost o alegere înțeleaptă, Chat Noir fiind din ce în ce mai apreciați de public și critici.Și dacă tot am pomenit mai sus de EST, pe 17 februarie pe scena din Control va urca, grupul basistului suedez Dan Berglund, fost membru al Esbjörn Svenson Trio.Alături de Johan Lindström – chitară, pedal steel, Martin Hederos – clape, vioară Andreas Werliin – tobe, Dan Berglund a câștigat 4 premii Grammy (varianta suedeză) la categoria Jazz. Între noi fie vorba, muzica Tonbruket nu prea respectă canoanele, suedezii parcurgând firesc distanța dintre rock, folk sau jazz, până la electronică sau world music și înapoi.Luna martie nu se lasă mai prejos, deschiderea fiind făcută pe 16 martie de chitaristul de origine argentiniană,, celebru pentru colaborarea sa cu Sting, cu care cântă din 1991.Instrumentist prolific, Dominic Miller poate fi auzit pe mai mult de 70 de discuri alături de marii artiști ai lumii, Tina Turner, Phil Collins, Vinnie Colaiuta, Katie Melua, Manu Katche, The Pretenders numărându-se printre aceștia.Pe 23 martie un alt chitarist, de data aceasta emblematic pentru jazzul european,revine în Control Club cu un nou proiect, alături de italienii(tobe) și(trombon).Colaborările lui Eivind Aarset cu Ray Charles, Dee Dee Bridgewater, Morten Harket ( AHA), Nils Petter Molvaer, David Sylvian, Bill Laswell, Jan Garbarek, Paolo Fresu, Tigran Hamasyan, Stefano Battaglia, Dhafer Youssef sau Andy Sheppard i-au adus reputația de cel mai apreciat și căutat chitarist norvegian.Pe 6 aprilie este rândul trio-ului anglo-scandinavsă urce pe scena din Control.Descriși de publicația Jazzwise drept ‘’The most exciting and imaginative piano trio since Esbjorn Svensson Trio’’, Jasper Hoibi (contrabas-Danemarca), Ivo Neame (clape-Marea Britanie) și Anton Eger (tobe-Suedia) au reputația unor muzicieni al căror show-uri seduc chiar și cele mai exigente audiențe.Verificăm această curajoasă afirmație cu ocazia primului show al trupei în București, când își vor prezenta cel mai nou disc, ‘’We Are All’’.Concertele încep la ora 20’00.Accesul publicului se face de la ora 19’30.Biletele se pot cumpăra online pe www.eventbook.ro și www.iabilet.ro pe paginile de Facebook Control Club și Jazz Nouveau.este o serie de concerte organizate de Control Club în colaborare cu Twin Arts, care își propune să aducă în atenția publicului bucureștean artiști locali și internaționali aflați din punct de vedere stilistic la confluența dintre jazz și alte genuri muzicale.