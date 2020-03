Mari artiști ce vor cânta în România în 2020 pe care poți să-i asculți în concert și pe internet (în timp ce stai în casă)

The Chemical Brothers – Electric Castle 2020

Industria concertelor din România a fost grav afectată de măsurile de siguranță luate în vederea stopării coronavirusului. Multe evenimente au fost amânate sau chiar anulate, cluburile și-au închis porțile, companiile de e-ticketing au luat o pauză nedorită, fanii s-au baricadat în case sub un fort de provizii.Impactul financiar e greu de estimat. Cert este că va trebui să așteptăm multă vreme până o să mai vedem un concert în persoană. Nu știm exact cât. Două săptămâni sau patru. Sau chiar mai mult. Oricum, după ce președintele Klaus Iohannis a decretat stare de urgență pe tot teritoriul României, nici vorbă de distracție cu muzică live pentru următoarele săptămâni.Pe lângă valoarea lor de divertisment, concertele și party-urile sunt și o parte importantă din viața noastră socială. Mulți merg la show-uri să scape de stres sau să găsească oameni cu aceleași gusturi.În contextul de față, când lumea e îngrijorată, avem nevoie de concerte să ne calmăm. Nu avem șanse de așa ceva, dar există o alternativă. Să ne uităm la ele pe YouTube. Poate așa ne va crește doza de optimism pentru viitor.Pentru asta am ales niște concerte de la artiști care vor cânta în România anul ăsta. Poți să le asculți pe internet, cât timp stai în casă, și să te gândești că-i vei vedea live pe artiștii respectivi peste câteva luni.Electric Castle a anunțat un nou val de artiști care vor cânta în iulie la Bonțida. Din fericire, organizatorii festivalului ne-au asigurat că nu se va anula ediția din 2020.Dintre toate trupele și artiștii anunțați, care acoperă o gamă largă de stiluri muzicale, The Chemical Brothers e un „must-see” pentru toți care merg la festival. Da, e o trupă de muzică electronică, dar notorietatea lor le-a adus fani și în rândul ascultătorilor de rând. Ăia care se rup pe „Hey Boy Hey Girl” dar nu știu altă piesă.În fine, înainte să-i vezi pe The Chemical Brothers la EC8, dă-i play la concertul lor de anul trecut de la Glastonbury. Publicația britanică NME, printre cele mai importante reviste de profil, a fost la fața locului și i-a distins pe The Chemical Brothers cu titulatura de „cea mai faină trupă live de dance din lume”. Americanii de la Slipknot se pregătesc să vină pentru prima oară în România . Concertul lor de la Romexpo e unul dintre cele mai importante evenimente din 2020 pentru orice fan de metal sau rock.Când te uiți la ce fac la Resurrection Fest îți dai seama de ce. Energia pe care o au pe scenă e molipsitoare. Da, ajută și butaforia, flăcările și măștile la imaginea de ansamblu. Dar cu un setlist care conține hit-urile „Duality”, „Before I Forget”, „Psychosocial”, „Spit it Out” și bucăți de pe noul material, foarte bine primit de critici, ar putea cânta și fără lumini pe scenă.Mai mult, genul ăsta de muzică e perfect când stai izolat în casă și îți vine să dai cu pumnii de toți pereții. Te calmează. Recomand și la cei care nu-s cu rock-ul. Apropo de asta:În perioada asta de frustrare, teamă și incertitudine, ai nevoie de cât mai multe metale în viața ta. Și dintre toate trupele care vor veni anul ăsta la Rockstadt Extreme Festival, gen Rotting Christ, Mayhem, Cradle of Filth, Cattle Decapitation sau As I Lay Dying, Anthrax e aia pe care trebuie să o asculți în fiecare zi.Când vine vorba de thrash metal, americanii fac parte din „The Big Four”, alături de Metallica, Slayer și Megadeth. E o selecție decentă. Poți să te pregătești de apariția lor la Râșnov cu înregistrarea asta de la Rock Hard Festival din 2019.Are toate piesele bune: „Caught In a Mosh”, „I Am The Law” sau „Madhouse”. Concertul e de anul trecut. Probabil nu-și vor schimba mult setlistul când vor veni în România.Line-up-ul de anul acesta de la Untold nu e foarte diferit de edițiile anterioare. Avem câteva nume noi, în special din zona pop, gen Iggy Azalea sau Pussycat Dolls, dar la DJ stăm cam la fel ca-n anii precedenți.O diferență notabilă e Eric Prydz, care-și face debutul la festivalul clujean. E un set pe care-l așteaptă foarte multă lume. Suedezul e printre cei mai apreciați DJ din zona de house și progressive house. Ca să te antrenezi pentru show, recomand să te uiți la setul lui de la Tomorrowland din 2018. Neapărat la căști. Vecinii sunt pe muchie de cuțit cu nervii zilele astea și trebuie să-i înțelegi că poate nu au chef.Herbie Hancock e o legendă în lumea jazz-ului. A cântat împreună cu Miles Davis în cel de-al doilea mare cvintet din cariera trompetistului, pe niște albume care au rezistat extraordinar de bine în timp: „Miles Smiles”, „Nefertiti” sau „In A Silent Way”. A avut și o carieră solo impresionantă, în special în jazz fusion. A câștigat 14 premii Grammy și un Oscar.Acum, la vârsta de 79 de ani, va cânta la Timișoara, în cadrul evenimentului JazzTM. Ai putea să bagi concerte Herbie Hancock de acum și până în trei iulie, când va debuta festivalul din capitala Banatului. Am ales un concert din 2006, dar orice găsești e aur.David August e un muzician german care combină instrumentele clasice cu muzica electronică. Are o abordare diferită de restul producătorilor. El nu e interesat să te vadă dansând. El vrea să-ți dea o epifanie, un moment de „out-of-body experience”, o revelație.Show-urile lui sunt mai mult o experiență muzicală decât un party. O să poți să trăiești pe pielea ta muzica lui David August la Form Days, un festival nou în Gilău, aproape de Cluj-Napoca, care va avea loc în perioada 2-5 iulie. Dă-i play și la setul lui de la Melt Festival. O să uiți de tot ce se întâmplă timp de oră. Chiar și de coronavirus.Mai intră niște metale? Normal că mai intră. Ai nevoie de toată muzica violentă ca să nu-ți pierzi mințile. Uite niște viking metal, adică un fel de death metal mai pop cu versuri despre vikingi. De ce nu? Amon Amarth e trupa emblematică pentru genul ăsta.Suedezii au mai fost pe la noi și se pregătesc să se întoarcă la Artmania în Sibiu. Uită-te la concertul lor din Oberhausen să vezi ce te așteaptă. Ascultă „The Pursuit of Vikings”. O să te trezești cu păr pe piept și gata pentru orice carantină, un efort psihic mai greu decât pare la prima vedere.Băieții de la Disclosure vor urca pe scenă la prima ediție a festivalului Saga. Evenimentul va avea loc la București în 5-7 iunie și va aduna nume mari din scena muzicii electronice internaționale. O să poți să-i vezi pe Alan Walker, Marshmello, Tiesto sau Zara Larson. Disclosure se potrivește cel mai bine pentru statul în casă. Ei au un vibe mai romantic. Au făcut piese și cu Sam Smith. Ai nevoie de iubire în viața ta. Mai ales dacă stai acasă cu soția sau prietena. Acum urmează testul suprem. Când stai constant unul lângă celălalt sunt șanse mari de ceartă și război. Muzica celor de la Disclosure o să-ți reamintească să „make love, not war”.