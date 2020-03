webPR: Muzica ne eliberează când ne simțim captivi: festivalul și concursul internațional George Enescu, la tine acasă

ARTEXIM, organizatorul Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, este în discuții în aceste zile pentru a obține acordul de difuzare online a concertelor și a recitalurilor înregistrate în cadrul edițiilor din 2018 și, respectiv, 2019, ale celor două evenimente. Programul va fi asemenea unui program de sală, cu diferența că fiecare concert va rămâne postat pe site timp de patru zile. Maratonul muzical va dura pe o perioadă nedeterminată, urmând ca programul să fie actualizat continuu. Informațiile vor fi disponibile pe www.festivalenescu.ro În semn de omagiu și de compasiune pentru Italia, pentru oamenii și artiștii săi, deschiderea Festivalului Enescu online, care va avea loc miercuri, 18 martie, la ora 9.00 am, va fi cu Recviemul de Verdi, interpretat de ORCHESTRA ȘI CORUL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO, dirijor FABIO LUISI; soprană HIBLA GERZMAVA; mezzosoprană VERONICA SIMEONI; tenor PIERO PRETTI; bas RICCARDO ZANELLATO.În timpul Primului Război Mondial, maestrul George Enescu a fost sanitar la spitalul militar condus de profesorul Ion Moscu și a înființat o orchestră simfonică menită să aducă alinare răniților. Luni întregi a cărat răniții între sala de operație și saloane. Apoi le cânta la vioară. Pentru George Enescu, muzica era „limba care vorbește tuturor inimilor”, „o forță” care vindecă. „Omenirea trebuie să învețe să fie fericită. Artistul dezvăluie omenirii calea spre armonie, care e fericire și pace”, spunea compozitorul George Enescu într-un interviu. El susținea că un artist nu trebuie să fie preocupat numai de arta sa, ci și de destinul omenirii.După modelul lui George Enescu, Festivalul Enescu nu numai că dăruiește publicului muzica sa, dar transmite și un mesaj de responsabilitate socială: este vital ca oamenii să asculte recomandările autorităților și să stea la distanță fizică unii de alții în această perioadă, păstrând însă apropierea sufletească, bunătatea și respectul reciproc; este esențial ca fiecare să contribuie după puterile sale la rezolvarea crizei, inclusiv prin donații.„Plecând de la exemplul lui George Enescu din primul război mondial, putem spune că în lupta împotriva COVID-19, linia frontului este în viața fiecăruia dintre noi, în casele noastre. Dar în prima linie sunt în acest moment medicii, asistentele și spitalele. De aceea, recomandăm publicului să contribuie în acest război: să respecte regulile transmise de autorități pentru a preveni răspândirea rapidă a virusului, să se informeze din surse sigure și oficiale și să doneze pentru organizațiile neguvernamentale credibile și cu experiență care strâng bani pentru a achiziționa echipamente și materiale pentru medici, asistente și spitale. În acest moment, riscul cel mai mare acolo este. Donațiile se pot face de acasă, prin sms sau online. Tema Concursului Enescu din acest an este . Generozitatea, solidaritatea umană și muzica aduc frumusețe în viața noastră, chiar și în vremuri atât de grele”, a declarat Oana Marinescu, directorul de comunicare al Festivalului Enescu.18-21 martie: Orchestra și Corul Maggio Musicale Fiorentino, avându-l la pupitrul dirijoral, într-o ultimă reprezentație a sa cu ansamblul, special pentru Festivalul Enescu, pe Fabio Luisi, cu lucrarea vocal-simfonică Recviem, de Giuseppe Verdi. Cei patru soliști sunt: soprana Hibla Gerzmava, mezzosoprana Veronica Simeoni, tenorul Piero Pretti și basul Riccardo Zanellato.22-25 martie: Orchestra și Corul Maggio Musicale Fiorentino, sub bagheta dirijorului Fabio Luisi. Solistul invitat este violonistul rus Sergei Krylov. În program: Concertul nr. 1 pentru vioară și orchestră op. 6 – de Niccolo Paganini și Simfonia a III-a în do major op. 21 de George Enescu.26-29 martie: Orchestra Națională Simfonică a Radiodifuziunii Poloneze, sub bagheta maestrul Lawrence Foster și avându-l ca solist pe pianistul Szymon Nehring (laureat al Concursului Internațional „Arthur Rubinstein” 2017). În program: Adrian Pop „Solstice” pentru orchestră; Chopin - Concertul nr. 1 în mi minor pentru pian și orchestră op. 11 și Lutosławski - Concert pentru orchestră.30 martie-2 aprilie: Orchestra Națională a Franței, sub bagheta maestrului Ion Marin. Solistă este pianista de origine română Alexandra Dariescu. În program: Suita nr. 1 pentru orchestră în do major op. 9 de George Enescu, Concertul în sol major pentru pian și orchestră de Maurice Ravel, Suita „Imagini” pentru orchestră de Claude Debussy.3-6 aprilie: Orchestra Filarmonicii Regale din Liège dirijată de Tiberiu Soare. Soliști sunt doi muzicieni de calibru internațional: soprana Anna Caterina Antonacci și pianistul Denis Kozhukhin. În program: Variațiuni pe o temă de Paganini pentru pian și orchestră de Lutosławski, Rapsodia pe o temă de Paganini pentru pian și orchestră de Rahmaninov, „La Voix Humaine” – Operă pentru soprană și orchestră de Poulenc.7-10 aprilie: Orchestra Filarmonicii Regale din Liège, avându-l la pupitru pe dirijorul Gergely Madaras, iar solistul concertului este violonistul Renaud Capuçon. În program: Suita a II-a pentru orchestră în do major – de George Enescu, Concertul nr. 2 pentru vioară și orchestră de Bella Bartók și Simfonia a V-a în si bemol major de Serghei Prokofiev.11-14 aprilie: „Peter Grimes”, a compozitorului britanic Benjamin Britten. Opera a fost interpretată de Orchestra Națională a Radiofuziunii Române și de Corul Academic Radio sub bagheta dirijorului Paul Daniel. Ciprian Țuțu a fost dirijorul corului, iar artista vizuală Carmen Lidia Vidu a semnat viziunea și regia multimedia a spectacolului. În distribuție: tenorul Ian Storey – Peter Grimes, soprana Lise Davidsen – Ellen Orford, contralto Catherine Wyn- Rogers – Auntie, baritonul Christopher Purves – Balstrode, mezzosoprana Diana Montague – Mrs. Sedley, basul Joshua Bloom – Swallow, baritonul Huw Montague Rendall – Ned Keene, tenorul Michael Colvin – Bob Boles, tenorul Bonaventura Bottone – Reverendul Horace Adams, basul Barnaby Rea – Hobson, soprana Solomia Lukyanets – nepoata 1, soprana Rhian Lois – nepoata 2.15-18 aprilie: Orchestra Filarmonice din St. Petersburg, sub bagheta dirijorului român Christian Badea, alături de Corul Academic al Radiofuziunii Române, dirijat de Ciprian Țuțu. Solistul concertului este violonistul Vadim Repin. În program: Poemul simfonic „Isis” de George Enescu (finalizat postum de Pascal Bentoiu, după schițele autorului), Concertul nr. 1 în la minor pentru vioară și orchestră de Dimitri Șostakovici și Simfonia a IX-a în mi minor, „Din lumea nouă” de Antonin Dvořák.19-22 aprilie: Recitalul violonistei Midori și a pianistului Jean-Yves Thibaudet. În program: Sonata pentru vioară și pian în la minor de Schumann, Sonata nr. 1 pentru vioară și pian în la major de Fauré, Sonata pentru vioară și pian în sol minor de Claude Debussy și Sonata a III-a în la minor pentru pian și vioară „în caracter popular românesc” de George Enescu.