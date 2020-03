Ghid muzical animat pentru spalatul corect pe maini

Artistii si producatorii HaHaHa Production isi doresc ca „Spala-te pe maini” sa reprezinte un indemn pentru toti cei care stau acasa zilele acestea sa repete pe piesa spalatul corect pe maini, sa se filmeze si sa trimita video cat mai multor persoane: „Pana ne intra in reflex spalatul corect pe maini, putem sa facem ca actiunea asta sa fie distractiva, asa ca va invit sa va distrati facand filmulete cu voi pe piesa noastra in timp ce respectati toti pasii obligatorii din acest proces.”, adauga Smiley care, intors recent din America, a ales sa ramana acasa timp de doua saptamani pentru a se proteja pe el si pe cei din jurul lui si sa faca pe conturile sale de Instagram, YouTube, Tik-Tok si Facebook un jurnal de autoizolare cu toate activitatile care ii compun zilele petrecute acasa.



Oricine isi doreste, il poatre suna sau ii poate trimite mesaje foto, video sau text lui Smiley, pentru ca acesta si-a ascuns numarul de telefon, cifra cu cifra, in videoclipul de la „Ce mai faci, straine?” ( https://www.youtube.com/watch?v=ZOdYsBA8w9M ), cea mai recenta piesa a sa, aflata de la lansare pe primele locuri in topul celor mai urmarite clipuri de pe YouTube. Aproape 5000 de persoane i-au scris mesaje si au comunicat cu el prin intermediul numarului sau de telefon: „Acum ca tot stau in casa, ma bucur de toate semnele de viata de la voi si incerc sa raspund fiecaruia. Si dupa, ma spal pe maini. Corect. Sper ca si voi.”, spune Smiley care incearca sa-si foloseasca muzica si toate resursele creative de la HaHaHa Production pentru a aduce, pe cat posibil, un plus de bine in jurul sau.