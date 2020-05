Muzicianul Dave Greenfield, cel care a compus piesa „Golden Brown”, a murit din cauza Covid-19

Muzicianul britanic Dave Greenfield, membru al trupei The Stranglers pentru care a compus piesa „Golden Brown”, a murit la vârsta de 71 de ani din cauza Covid-19, scrie BBC.





Claviaturistul a contractat coronavirusul după ce a petrecut o perioadă îndelungată în spital, fiind internat cu probleme la inimă. El a murit în seara zilei de 3 mai.



Basistul Jean-Jacques „JJ” Burnel i-a adus un omagiu lui Greenfield, coleg şi prieten timp de 45 de ani, pe care l-a descris ca „un geniu muzical”.



Toboşarul Jet Black a adăugat: „Tocmai am pierdut un drag prieten şi un geniu muzical şi asta s-a întâmplat şi lumii întregi”.



Trupa The Stranglers, asociată perioadei punk, a fost înfiinţată în 1974, în Guildford (Surrey). Dave Greenfield, originar din Brighton, s-a alăturat grupului în primul an de existenţă.



Deseori comparat cu Ray Manzarek de la The Doors, pentru sound-ul deosebit, Greenfield a cântat atât la orgă electrică, dar şi la clavecin.



Într-un interviu, el mărturisea că a fost influenţat de Jon Lord (Deep Purple) şi de Rick Wakeman (Yes), mai puţin de Manzarek. „Singurele piese pe care le ştiam de la Doors sunt «Light My Fire» şi «Riders on the Storm»”.



În acelaşi interviu, publicat pe site-ul trupei, el spunea că The Stranglers era „mai mult new wave decât punk”, informează News.ro.