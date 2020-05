webPR: Program artistic nominalizat la International Opera Awards și o recunoaștere a curajului și competenței artiștilor care ne inspiră să trecem prin pandemie

​Program de excepție în cea de-a treia lună de #EnescuOnline, începând de sâmbătă 23 mai 2020: iubitorii muzicii vor putea să revadă pe www.festivalenescu.ro patru dintre spectacolele de operă din ediția 2019 care au dus la nominalizarea Festivalului Enescu de către 2020 International Opera Awards în top 5 evenimente de gen care promovează muzica de operă la nivel mondial.







The International Opera Awards este echivalentul premiilor OSCAR în industria cinematografică. Câștigătorii vor fi anunțați în septembrie 2020, în urma amânării ceremoniei, pe fondul pandemiei. Până atunci, #EnescuOnline le dă întâlnire iubitorilor operei pe site-ul său cu patru spectacole de înaltă clasă, cu distribuție de primă mână și cu proiecții multimedia:





• 31 mai-3 iunie: Mozart Don Giovanni K. 527, dramma giocoso în două acte, cu Orchestra de Cameră din Basel, Giovanni Antonini (dirijor).



• 8-11 iunie: Beethoven Missa Solemnis în re major op. 123, cu Orchestra Barocă din Freiburg și Zürcher Sing-Akademie, René Jacobs (dirijor), Anne Katharina Schreiber (concertmaestru), Florian Helgath (dirijorul corului). Acest concert a fost înregistrat și de Deutsche Grammophon.



• 16-19 iunie: Richard Strauss Die Frau ohne Schatten (Femeia fără umbră), cu Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din Berlin, Vladimir Jurowski (dirijor), Corul Radiodifuziunii din Berlin, Benjamin Goodson (dirijorul corului), Corul de Copii al Radiodifuziunii Române, Răzvan Rădos (dirijorul corului), Carmen Lidia Vidu (regizor multimedia).



• 20-23 iunie: Bartók Castelul Prințului Barbă-Albastră, cu Orchestra Națională Simfonică a Radiodifuziunii Poloneze, Cristian Mandeal (dirijor), Nona Ciobanu și Peter Košir (regizori multimedia).







"Inspirați de succesul pe care Festivalul George Enescu l-a avut în 2019 cu programul său de operă îndrăzneț, am decis să dedicăm cea de-a treia lună de #EnescuOnline curajului de încerca ceva nou și competenței, cu tot ce presupune ea: studiu, muncă asiduă, determinare. Festivalul Enescu transmite astfel un mesaj de încredere și speranță întregii lumi: putem să ne reconstruim, în ciuda pandemiei, prin curaj și competență, la fel cum artiștii urcă pe scenă și dăruiesc e mai bun din ei, pentru ca publicul să aibă mereu acces la o experiență nouă", a declarat presei Oana Marinescu, directorul de comunicare al Festivalului.





Pe lângă aceste spectacole, cea de-a treia lună de #EnescuOnline va aduce în casele iubitorilor muzicii din întreaga lume și alți artiști din ediția 2019 a Festivalului Enescu, precum: Joyce DiDonato, una dintre cele mai bine cotate mezzosoprane ale momentului, aflată pentru prima oară în România în 2019 și primită cu mult entuziasm de publicul festivalului; faimosul dirijor Vasily Petrenko, un promotor al lucrărilor lui George Enescu; pianistul Leif Ove Andsnes, aflat în acest moment în primii 10 la nivel mondial (conform publicației de specialitate Bachtrack); carismaticul bas-bariton Bryn Terfel, o vedetă cu un joc de scenă deosebit, și mulți alții.







Tot în această serie, vor fi trei dirijori români la pupitrul unor ansambluri europene de prestigiu: Horia Andreescu – ORF Vienna Radio Symphony Orchestra, Cristian Mandeal – Orchestra Națională Simfonică a Radiodifuziunii Poloneze și Cristian Măcelaru – Royal Concertgebouw Orchestra. Programul conține și Missa solemnis cu Orchestra Barocă din Freiburg pe care o dedicăm acum anului Beethoven – este un omagiu pe care îl aducem marelui compozitor la sărbătorirea celor 250 de ani de la nașterea sa.







Programul integral poate fi consultat în partea a doua a comunicatului de presă. Festivalul Enescu este singurul eveniment de profil din lume care oferă gratuit acces la arhiva sa, pe măsură ce primește acordul de difuzare online a concertelor și recitalurilor de la artiști.







Site-ul www.festivalenescu.ro a prezentat, începând cu data de 18 martie, un adevărat festival online de muzică clasică, cu înregistrări din edițiile anterioare ale celor două evenimente, pentru a oferi oamenilor din întreaga lume acces gratuit la muzică clasică de calitate. Este modalitatea prin care Festivalul Enescu își aduce contribuția în lupta pe care umanitatea o poartă împotriva COVID-19, urmând modelul lui George Enescu. Marele muzician s-a implicat, prin puterea vindecătoare a muzicii, în ajutorarea răniților din Primul Război Mondial.





Au fost difuzate gratuit 19 concerte în perioada stării de urgență în România. Peste 59.000 de vizitatori unici din toată lumea au urmărit concertele transmise de #EnescuOnline și s-au înregistrat aproximativ 154.000 de vizualizări pe site-ul Festivalului.







ARTEXIM, organizatorul Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, a obținut acordul de difuzare online a concertelor și a recitalurilor înregistrate în cadrul edițiilor din 2019 și, respectiv, 2018, ale celor două evenimente. Programul va fi similar celui din sala de concert, cu diferența că fiecare eveniment va rămâne postat pe site timp de patru zile. Informații despre concerte sunt disponibile pe www.festivalenescu.ro





Festivalul Enescu își îndeamnă publicul să respecte regulile de distanțare socială și, cu banii pe care i-ar aloca pentru bilete la concerte, să facă donații pentru organizațiile neguvernamentale credibile, care strâng bani pentru dotarea spitalelor cu echipamente și materiale necesare rezistenței în fața virusului.







Programul Festivalului Enescu Online (seria a III-a): 23 mai – 1 iulie 2020





• 23-26 mai: Joyce DiDonato (mezzosoprană), David Zobel (pian). În program: Haydn Arianna a Naxos; Mozart „Voi che sapete” și „Deh Vieni non tardar” din opera Nunta lui Figaro; Bellini „Dopo l’oscuro nembo” din opera Adelson și Salvini; Pablo Luna De España Vengo; Rossini „Assisa a pie d’un salice” din opera Otello; Berlioz „Le Roi de Thule” și „L’amour ardente flamme” din Damnațiunea lui Faust; Hahn „Sopra l’acqua indormenzada”, „La barcheta”, „L’avertimento”, „Che pecà!” și „La primavera” din ciclul Venezia







• 27-30 mai: Orchestra Filarmonicii Din Oslo, Vasily Petrenko (dirijor), Leif Ove Andsnes (pian). În program: Øyvind Torvund Symfonisk dikt nr. 1: Morgon i skogen (Poemul simfonic nr. 1: Forest Morning), lucrare orchestrală în primă audiție; Grieg Concertul pentru pian și orchestră în la minor op. 16; Bartók Concertul pentru orchestră Sz. 116 BB 123 • 31 mai-3 iunie: Orchestra de Cameră din Basel, Giovanni Antonini (dirijor). În program: Mozart Don Giovanni K. 527, dramma giocoso în două acte. Distribuție: Luca Pisaroni Don Giovanni (bas-bariton); Sylvia Scwhartz Donna Anna (soprană); Olga Bezsmertna Donna Elvira (soprană); Patrick Grahl Don Ottavio (tenor); Giulia Semenzato Zerlina (soprană); Alex Esposito Leporello (bariton); David Soar Comandorul, Masetto (bas-bariton)





• 4-7 iunie: Orchestra De Cameră Pelléas, Benjamin Levy (dirijor), Tasmin Little (vioară). În program: Debussy Sarabandă (orchestrată de Maurice Ravel); Enescu Sonata a III-a pentru pian și vioară (aranjament orchestral de Valentin Doni); Ravel Tzigane; Chabrier Bourrée Fantasque (orchestrată de Thibaud Perrine); Bizet Simfonia în Do







• 8-11 iunie: Orchestra Barocă din Freiburg și Zürcher Sing-Akademie, René Jacobs (dirijor), Anne Katharina Schreiber (concertmaestru), Florian Helgath (dirijorul corului). În program: Beethoven Missa Solemnis în re major op. 123. Soliști: Polina Pastirchack (soprană), Sophie Harmsen (alto), Nikolaus Pfannkuch (tenor), Johannes Weisser (basso)





• 12-15 iunie: Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din Viena ORF, Horia Andreescu (dirijor), Elisabeth Leonskaja (pian). În program: Richard Dünser The Waste Land; Beethoven Concertul nr. 5 pentru pian și orchestră în mi bemol major op. 73; Enescu Suita nr. 3 pentru orchestră în re major op. 27, Săteasca; Ravel Bolero







• 16-19 iunie: Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din Berlin, Vladimir Jurowski (dirijor), Corul Radiodifuziunii din Berlin, Benjamin Goodson (dirijorul corului), Corul de Copii al Radiodifuziunii Române, Răzvan Rădos (dirijorul corului), Carmen Lidia Vidu (regizor multimedia). În program: Richard Strauss Die Frau ohne Schatten (Femeia fără umbră). Distribuție: Torsten Kerl Împăratul (tenor); Anne Schwanewilms Împărăteasa (soprană); Ildikó Komlósi Doica (mezzosoprană); Yasushi Hirano Mesagerul lui Keikobad (bariton); Andrey Nemzer Paznicul pragului templului; Artjom Vasnetsov, Christoph Oldenburg, Philipp A. Mehr Trei paznici ai nopții (bași înalți); Michael Pflumm Apariția unui tânăr (tenor); Nadezhda Gulitskaya Vocea unui șoim (soprană); Karolina Gumos O voce din cer (alto); Thomas Mayer Barak, boiangiu (bas-bariton); Ricarda Merbeth Soția boiangiului (soprană); Christoph Späth Cocoșatul, fratele lui Barak (tenor); Tom-Erik Lie Omul cu un singur ochi, fratele lui Barak (bariton); Jens Larsen Omul cu un singur braț, fratele lui Barak (bas); Nadezhda Gulitskaya, Sophie Klußmann, Verena Usemann, Jennifer Gleinig, Alice Lackner, Vizma Zvaigzne Servitori, Voci de copii







• 20-23 iunie: Orchestra Națională Simfonică a Radiodifuziunii Poloneze, Cristian Mandeal (dirijor), Nona Ciobanu și Peter Košir (regizori multimedia). În program: Prokofiev Concertul nr. 3 pentru pian și orchestră în do major op. 26, Daniel Ciobanu (pian, laureat al Concursului Internațional Arthur Rubinstein în 2017); Bartók Castelul Prințului Barbă-Albastră, Allison Cook (mezzosoprană) și Derek Welton (bariton)







• 24-27 iunie: Orchestra Regală Concertgebouw Amsterdam, Cristian Măcelaru (dirijor). În program: Strauss Poemul simfonic Don Quijote, Ken Hakii (violă) și Truls Mørk (violoncel); Beethoven Simfonia a III-a în mi bemol major op. 55, Eroica







• 28 iunie-1 iulie: Program special cu Sir Bryn Terfel, Gareth Jones (dirijor), Orchestra Filarmonicii din Monte Carlo. În program: Wagner Preludiul Actului al III-lea din opera Lohengrin; Wagner „Was duftet doch der Flieder” din Maeștrii cântăreți din Nürnberg; Wagner „Cavalcada walkiriilor” din Walkiria; Wagner „Vraja focului” și „Despărţirea lui Wotan” din Walkiria; Ceaikovski Poloneză din Evgheni Oneghin; Arrigo Boito „Son lo spirito che nega” din Mefistofele; Weill „Moritat von Macke Messer” din The Threepenny Opera; Rodgers & Hammerstein Uvertură din musicalul South Pacific; Rodgers & Hammerstein „Some enchanted evening” din South Pacific; Lerner & Loewe „How to handle a woman” din Camelot; Bock „If I were a rich man” din Scripcarul pe acoperiș