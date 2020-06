AUDIO Chromatica, noul album al cântăreței Lady Gaga a urcat direct pe primul loc în topul britanic

Acest disc, lansat pe 29 mai şi care marchează revenirea cântăreţei Lady Gaga la statutul de super-vedetă a muzicii pop, s-a vândut în 53.000 de copii în Marea Britanie, fiind până acum cel mai bine vândut album al anului în prima săptămână de după lansare.Totodată, "Chromatica" este albumul cu cele mai rapide vânzări din discografia cântăreţei Lady Gaga după materialul ei discografic "Artpop" din 2013. "Chromatica" include şi single-ul "A Star Is Born", pentru care Lady Gaga a câştigat în 2019 premiul Oscar la categoria "cel mai bun cântec original".Criticii de specialitate afirmă că acest disc marchează revenirea cântăreţei americane la statutul de super-vedetă a muzicii pop, după cel de-al cincilea album al ei, "Joanne", un material cu multe piese acustice şi cu influenţe country, şi după semi-eşecul reprezentat de albumul ei experimental "Artpop".Lady Gaga, care s-a luptat cu afecţiuni cronice şi cu depresia, afirmă că noul ei album se doreşte a fi un antidot la perioada dificilă prin care trece întreaga omenire.Pe următoarele locuri din topul britanic - Official Charts - s-au clasat albumele "Dissimulation", de KSI, "Divinely Uninspired", de Lewis Capaldi, "Future Nostalgia", de Dua Lipa, şi "Fine Line", de Harry Styles. Potrivit Official Charts Company, "Chromatica" a fost cel mai popular album în toate formatele disponibile - unităţi fizice, streaming şi descărcări online -, dar şi albumul cu cele mai mari vânzări în prima săptămână după lansare în format vinil (8.500 de copii vândute).Trei dintre piesele de pe acest album au pătruns în topul britanic: "Rain On Me" (un duet Lady Gaga - Ariana Grande, pe locul al doilea), "Sour Candy" (o colaborare cu grupul K-pop Blackpink, pe locul al 17-lea) şi "Alice" (cântec inspirat din "Alice în Ţara Minunilor", de Lewis Carroll, pe locul al 29-lea).Pe primul loc în topul single-urile din Marea Britanie se află piesa "Rockstar", (DaBaby ft. Roddy Rich), urmată de cântecele "Rain On Me" (Lady Gaga şi Ariana Grande), "Rover" (S1MBA ft.DTG), "Toosie" (Slide Drake) şi "Breaking Me" (Topic ft. A7S). Specialiştii se aşteaptă ca Lady Gaga să debuteze cu albumul "Chromatica" pe primul loc şi în topul american Billboard de săptămâna viitoare, cu vânzări estimate la 250.000 de unităţi.