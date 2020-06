Alin Vaida, directorul Jazz In The Park, în ziua când trebuia să debuteze ediția din 2020: „Pandemia ne-a arătat cât de puțin știm despre dimensiunea sectorului cultural din România”

Dacă vorbim de un brand care se bazează pe vânzări de produse, gen berea care ne sponsorizează, e clar că a fost lovită mai puternic decât o companie de IT, unde angajații și-au continuat munca de acasă. Aici și noi am fost empatici cu ei. Nu am pretins o implicare ca și până acum. Asta înseamnă un parteneriat. Să ne ajutăm reciproc.

Da. Pe lângă asta ne gândim și la un proiect mai ambițios pentru ei. Noi din 2015 avem un mecanism aparte pentru festivalurile din România. Avem un fond „Jazz In The Park”. Noi nu vindem bilete, dar am creat ideea de „bilet neobligatoriu”. Tu ca participant îl poți cumpăra dacă vrei. Noi nu avem nevoie de acești bani pentru implementarea festivalului, așa că îi donăm pentru ceea ce considerăm că e important în comunitate în acel moment. Am finanțat proiecte sociale sau culturale.