Robbie Williams își face o nouă trupă și vrea să deschidă un club de noapte în Berlin VIDEO

"Voi înfiinţa o trupă şi voi fi DJ. Şi vreau să închiriez un spaţiu la Berlin care va fi o galerie, unde în timpul zilei va fi expusă arta mea, iar noaptea va fi un club ca Berghain", a precizat el.Muzicianul intenţionează să colaboreze cu compozitorii şi producătorii australieni Flynn Francis şi Tim Metcalfe, a raportat ziarul Bild, citând o sesiune live de pe Instagram.Williams a precizat că trupa nu are încă un nume, însă are deja gata câteva melodii. Cronologia acestor proiecte nu este clară, deoarece pandemia de coronavirus i-a întârziat planurile, a mărturisit Williams pentru DPA.Alături de Berlin, Williams ia în calcul Tokyo pentru proiectele sale.Robbie, devenit faimos ca membru al trupei Take That, pe care a părăsit-o acum 25 de ani, a lansat recent melodia "Can't Stop Christmas".Anul trecut, artistul a lansat un întreg album cu ocazia sezonului sărbătorilor, intitulat "The Christmas Present", care este acum disponibil împreună cu noua sa piesă.