webPR: Peste 50 de profesioniști din industria muzicală și 9 concerte la Romanian Music Export online

Printre speakerii străini s-au numărat Greg Parmley (Director International Live Music Conference & International Festival Forum, UK), Chris Kemp (CEO al Mind over Matter Consultancy), Gordon Masson (Editor – IQ Magazine), Michal Kascak (Fondator / CEO - Pohoda festival, Slovacia), Christof Huber (Director, Yourope – European Festival Association Elveția), Baris Basaran (Promoter / Head of Eastern & Central Europe - TEG / MJR - UK), Lina Ugrinovska (International Booking / Password Production, North Macedonia), reprezentanți ai festivalurilor europene Summerbreeze Open Air (Germania), Wide Days (Scoția), Exit Festival (Serbia) și Metal Days (Slovenia).Industria culturală și de evenimente din România și-a spus cuvântul prin Bogdan Buta (co-fondator Untold și Neversea), Laura Coroianu (co-fondator Emagic), Codruța Vulcu (Directorul Festivalului ARTmania, East European Music Conference & Showcase Festival, Blaj aLive Festival și Romanian Music Export, precum și Vicepreședinte AROC), John Varbiu (Booking & Artist Hospitality Manager, Summer Well Festival,) Edmond Lenarth (Electric Castle Head of Booking & Festival Programmer), Emil Ionescu (Fondator/ Manager General IaBilet.ro) printre alții. La eveniment au mai participat Prof. Dr. Alexandru Rafila, Bogdan Ștefan Trîmbaciu (Directorul Unității de Management al Proiectului din cadrul Ministerului Culturii), medici, reprezentanți ai cluburilor de evenimente din țară, manageri de teatru și culturali, artiști români și reprezentanți ai companiilor de booking și management artistic.Cele opt panel-uri de discuție au deschis subiecte importante pentru industria muzicală și artele spectacolului în acest moment: Vaccinarea? Singura soluţie pentru redeschiderea vieţii culturale? (RO), Ne ajută muzica să supraviețuim în pandemie? (RO), Health & Safety post pandemic events reopening (EN), Artist sau muzician freelancer, este posibil? (RO), How do festival bookers choose newcomers for their line-up? (EN), Viitorul cluburilor și al spațiilor de evenimente underground în contextul actual (RO), AR+VR+MR=XR/ The next festival (RO) și Women in music industry (EN). În aceste sesiuni de dezbateri invitații au răspuns la întrebări despre direcția artistică a unui festival, au construit festivalurile viitorului, au analizat repornirea industriei muzicale românești și au pus pe tapet implicarea autorităților în supraviețuirea antreprenorilor culturali.Pe lângă panelurile de discuții, în cadrul Romanian Music Export Online au susținut concerte trupele: Balkan Taksim, Blană Bombă, Dirty Shirt, Gramofone, JazzyBIT, Lucifer - A Rock Opera, Psihodrom, Roadkillsoda și White Walls.Ediția online, derulată pe 31 ianuarie timp de peste 12 ore, a fost esențială pentru continuarea programului Romanian Music Export și pentru a putea face posibilă ediția live offline din 2021, din cauza situației fără precedent create de pandemia de coronavirus, care a forțat anularea, amânarea sau reorientarea spre online a tuturor evenimentelor și activităților culturale.Romanian Music Export s-a dezvoltat pentru a fi un program promoțional atât în identificarea și susținerea artiștilor români la început de drum, cât și pentru a-i sprijini în creșterea carierei lor naționale și internaționale. RME pune la dispoziție o scenă pentru noi voci și talente, prin platforma care își propune să aducă laolaltă artiști tineri, profesioniști ai industriei muzicale, directori de festival și public, având credința că muzica este acel liant universal care unește, vindecă și motivează.Romanian Music Export online este un proiect muzical și de antreprenoriat cultural realizat cu sprijinul Ministerului Culturii din România, cu ocazia Zilei Naționale a Culturii.: Radio Guerrilla, Music Channel, Hotnews, Agerpres, Cațavencii, Iqads, SMARK, Spotmedia, Zile și Nopți, Ziarul Metropolis, Observator Cultural, Liternet, The Institute, Sunete, Infomusic, Un site de muzică, Best Music, Metalhead, Maximum Rock, Eventim, Eventbook, iabilet.ro, bilete.ro, blt.ro.Romanian Music Export a prins viață la cea de-a doua ediție a East European Music Conference, pe 26 iulie 2018, eveniment la care producători, agenți de booking, promotori și operatori culturali din România și Europa au asistat la un spectacol susținut de cinci trupe românești, a căror selecție a fost făcută după o înscriere prealabilă pe platforma construită special pentru acest program.