A murit cântăreața Mary Wilson, co-fondatoarea trupei ”The Supremes” VIDEO

”The Supremes” a fost fondată în 1959, în Detroit, pe vremea când Mary Wilson avea doar 15 ani.Ea a făcut parte din formula inițială a trupei denumită atunci ”The Primettes”, alături de Diana Ross, Florence Ballard și Barbara Martin.Martin a părăsit trupa înainte ca aceasta să cunoscă succesul, astfel încât ”The Supremes” a continuat ca trio feminin.Consacrarea a venit în anii 1960 grație hit-urilor ”Baby Love” și ”You Can't Hurry Love”, trupa reușind să ajungă pe primul loc în topurile muzicale din SUA de 12 ori.Primul lor hit a fost lansat în 1964 ,”Where Did Our Love Go”, urmat de ”Baby Love”, ”Come See About Me” și ”Stop! In the Name of Love”.