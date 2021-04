Ce muzică (bună) se lansează în aprilie 2021. De la Paul McCartney, la Motorhead și așa mai departe

MUSIC ALERT

Demi Lovato – Dancing With The Devil... The Art of Starting Over (2 aprilie)

Godspeed You! Black Emperor – G_ds Pee at States End! (2 aprilie)

London Grammar – Californian Soil (16 aprilie)

Paul McCartney – McCartney III Imagined (16 aprilie)

Dinosaur Jr. – Sweep It Into Space (23 aprilie)

Motorhead – Louder Than Noise... Live in Berlin (23 aprilie)

Rag’n’Bone Man – Life By Misadventure (23 aprilie)

Știu că pare greu de crezut dar, din fericire, lumea nu se învârte doar în jurul pandemiei de coronavirus , a Casei Regale din Marea Britanie sau a navei care a blocat comerțul global în cel mai stupid mod posibil.Nu e ușor să te detașezi de subiectele care eclipsează toate celelalte noutăți, dar e esențial să încerci. Se întâmplă și multe lucruri frumoase în lume. De exemplu, se mai face muzică. Chiar dacă sectorul cultural a fost închis, încă mai apar albume pe piață.Am făcut o listă de albume care urmează să apară în această lună (sau care au apărut deja), din mai multe genuri muzicale, în funcție de starea de spirit.Noul album semnat de Demi Lovato, cu titlul sugestiv „Dancing With The Devil”, e primul pe care-l scoate după o supradoză din 2018 care a lăsat-o cu daune fizice severe, inclusiv puncte oarbe.Cântăreața americană, cunoscută și pentru rolurile din filmele Disney, s-a luptat toată viața cu boli psihice, la fel ca mulți alți oameni care au devenit vedetă în copilărie, gen Miley Cyrus sau Selena Gomez. Toți suferă de o formă de depresie sau anxietate.Sigur că pentru omul de rând astfel de tragedii par un preț atractiv de plătit pentru o viață de lux. Dar asta e părerea neștiutorilor, care cred că bucuria se poate cumpăra cu bani și cuvinte de laudă.În realitate, o viață de lux vine la pachet cu multă suferință. Despre asta vorbește Demi pe album. Ne învață ce înseamnă toată povestea asta cu faima și banii.„Dancing With The Devil... The Art of Starting Over” are toate șansele să fie cel mai personal material al ei de până acum. O sesiune de terapie pentru ea, un avertisment pentru noi toți.În a doua zi din aprilie apare și un material mult-așteptat de toți fanii post-rock. Godspeed You! Black Emperor lansează un nou album, cu un nume imposibil de pronunțat fără un pic de libertate de interpretare, care sosește la fix.Discografia canadienilor e plină cu momente, mesaje și stări apocaliptice. Era ciudat să nu lanseze ceva și în vreme de pandemie. În comunicatul de presă vorbesc despre ura pe care o au pentru cei super-bogați și despre desființarea poliției și a imperialismului. „G_ds Pee at States End!” e soundtrack-ul adecvat pentru 2021.A scăzut cu mult cota trupei pe scena internațională, dar românii încă sunt îndrăgostiți de London Grammar. Britanicii au un „fan base” destul de numeros la noi, cu toate că publicațiile mari din străinătate nu mai sunt chiar atât de îndrăgostite de ei.A fost confirmată la Electric Castle 2018, dar concertul nu a mai avut loc din cauza problemelor de sănătate pe care le-a întâmpinat Hannah, solista trupei. Nu a fost reprogramat dar sunt șanse să-i vedem în sfârșit pe meleagurile noastre după pandemie. Mai ales dacă noul album va rupe. Rămâne de văzut. Cert este că Hannah și-a revenit. Ascultă single-ul „Baby, Its You” ca să te convingi.Fostul membru al trupei The Beatles a scos „McCartney III” în 2020. E al optsprezecelea material discografic semnat de Sir Paul, care a ajuns la vârsta de 78 de ani, dar arată și lucrează de parcă are 40.Albumul a prins în rândul presei de specialitate și s-a descurcat destul de bine și pe partea comercială. A debutat pe prima poziție în Marea Britanie și pe locul doi în topul Billboard. Succesul albumului l-a convins pe Sir Paul să scoată o versiune nouă. „McCartney III Imagined” e o colecție de remix-uri, cover-uri și colaborări care există doar din motive financiare.În mod normal ar trebui să deranjeze acest lucru, mai ales că vorbim despre un fost Beatles, deci are probabil șapte insule private, dar lista de artiști care apar aici e impresionantă: Blood Orange, St. Vincent, Damon Albarn sau Anderson Paak. Chiar și Idris Elba a prins un loc în ciorba asta. Va fi mai bun ca versiunea inițială? O să aflăm pe 16 aprilie.Majoritatea trupelor importante din primul val de alternative rock american s-au despărțit. Nu mai există Sonic Youth, R.E.M. sau The Replacements. Trupele de grunge nu le luăm în considerare, Pixies și Meat Puppets mai scot albume dar a dispărut magia.În schimb, te poți baza întotdeauna pe Dinosaur Jr., o trupă care activează de peste 30 de ani la cel mai înalt nivel pentru scena underground. „Sweep It Into Space” a fost co-produs împreună cu Kurt Vile, un alt nume important pentru fanii scenei de indie.Moartea lui Lemmy poate fi comparată doar cu moartea lui Maradona pentru fanii de rock și metal. Omul era un zeu. Când s-a dus, toată scena a intrat în depresie. S-au consumat cantități uriașe de Jack Daniels, băutura lui preferată, și s-au cântat piese despre jocuri de noroc.S-a stins din viață în urmă cu șase ani, dar dacă te uiți la concertele lui din 2014 o să vezi un om slăbit și fără vlagă. A fost o moartea care nu a surprins pe nimeni. Practic, a murit pe scenă, ceea ce l-a imortalizat.Albumul „Louder The Noise” a fost înregistrat în 2012, pe când Lemmy era încă într-o formă fizică relativ OK, în fața unui public de peste 12 mii de metaliști din Berlin. Odată cu moartea lui s-a dus și proiectul Motorhead, deci slabe șanse să mai vedem materiale de studio de la ei. Ne mulțumim cu diferite concerte din arhivă. Orice înregistrare, audio sau video, cu Lemmy e aur.Dacă nu-ți dai seama exact de ce numele ăsta îți sună cunoscut, stai liniștit, nu e nimic în neregulă cu tine. E genul de artist la care nu te gândești decât atunci când trebuie.Rag’n’Bone Man a rupt în 2016 cu piesa „Human”, dar apoi a dispărut complet din atenția publicului. E un „one-hit-wonder” care vrea să recapete gloria de acum cinci ani de zile, când albumul de debut a ajuns pe primul loc în Marea Britanie.„Human” s-a difuzat în exces și la posturile de radio din România. Atât de mult încât a devenit insuportabilă. Are peste 1.2 MILIARDE de vizualizări pe YouTube. Slabe șanse să aibă același succes și cu noul material „Life By Misadventure”, dar orice se poate întâmpla în zilele noastre.