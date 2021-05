6 podcasturi despre muzică din România și din SUA pe care chiar nu le asculți degeaba

Popcast

Există o singură pandemie mai mare decât aia de COVID-19: pandemia de podcast-uri. Și nu există un vaccin pentru asta. Oricine poate avea acum o platformă cu care să-ți răpească timpul cu discuții care nu merg nicăieri.De ce există așa ceva? Pentru că omul în 2021 nu știe să facă nimic altceva în afară de „content”. Și content-ul ăsta nu are, prin definiție, un sistem de valori. Orice poate fi content. Nu contează că-i bun sau rău. Podcasturile sunt, de cele mai multe ori, un exemplu perfect de content fără valoare.Pentru că e super ușor să-ți faci un podcast, îți chemi vecinul și vorbiți despre infiltrațiile de apă în pereți și soarta lui Alexei Navalnîi în închisoare, înregistrezi discuția și apoi o urci pe YouTube. E greu să găsești podcasturi bune pe internet. Păcat, pentru că atunci când sunt făcute cu cap, pot fi o alternativă mai plăcută decât alte produse media.Mai ales dacă se vorbește despre un singur domeniu, nu sare de la Dumnezeu la pensie. Podcasturile despre muzică, spre exemplu, reprezintă o excepție. Dar și pe astea trebuie să le cauți, pentru că orice om are o părere despre un subiect atât de cunoscut.Am făcut o listă cu trei podcasturi de la americani și trei din România, pe care le poți asculta fără să ai senzația că ți-ai pierdut timpul degeaba:O emisiune de la New York Times, Popcast e despre muzica pop. Dar nu „pop” în sensul de gen muzical. Pop de la „popularitatea”. Vorbesc despre orice gen sau artist care-i în topuri. Discuțiile sunt și despre trenduri.Ultimul episod e despre un influencer care a devenit faimos pe Tik Tok. E unul dintre cele mai importante podcasturi pentru cei care vor să rămână la curent cu ce se întâmplă în muzică. Nu e doar un buletin de știri.Moderatorul e Jon Caramanica, un critic care lucrează la New York Times de peste zece ani, iar invitații sunt alți experți și jurnaliști de la publicații precum Pitchfork sau Complex. Discuțiile sunt serioase, întotdeauna atacă miezul problemei, deci rămâi cu ceva după audiție.Formatul podcastului amintește de Popcast, convorbiri despre trenduri în muzică, dar jurnaliștii de la Rolling Stone nu se axează prea mult pe ce se întâmplă în prezent. Se numește „Music Now” pentru că discută despre noi apariții, nu neapărat hit-uri sau artiști din top.Spre exemplu, în urmă cu câteva săptămâni au vorbit despre Neil Young, după ce a ieșit pe piață albumul „Archives Volume II”. E un podcast pentru cei care vor să aprofundeze arta asta.Au emisiuni și pentru publicul de nișă. Lansarea cărții „Nothing But A Good Time”, despre ascensiunea și apogeul muzicii metal din anii 80, a fost un prilej pentru o discuție despre toată scena de hair metal.Când s-au despărțit roboții de la Daft Punk, jurnaliștii de la Rolling Stone au făcut o retrospectivă foarte interesantă despre cariera lor.Podcastul pleacă de la o idee simplă: fiecare trupă e supraevaluată. Nu-i poți contrazice. Întotdeauna se găsește un hater. Ei bine, Mark Mosley și Tyler Mahan Coe, realizatorii „Your Favorite Band Sucks”, sunt cei mai mari hateri din lume.În fiecare episod încearcă să convingă ascultătorul că trupa lui preferată e de fapt praf. Câteodată o fac în mai multe episoade, să știm o chestie. Până în prezent au scos eseuri audio împotriva unor trupe ca Pink Floyd, Radiohead, Rush, Daft Punk, REM, chiar și Pearl Jam.Te sfătuiesc să ai grijă înainte să-i dai play, mai ales dacă ești microbist. S-ar putea să te enerveze. Dacă știi de glumă și vrei să auzi și păreri diferite, atunci „Your Favorite Band Sucks” o să-ți deschidă niște orizonturi noi.Podcastul lui Gojira, DJ, om de radio, producător, actor și ce mai vrea el să fie, e printre cele mai bune de pe piață când vine vorba de invitați. Omul cheamă niște oameni din diferite domenii, majoritatea din muzică, cu ideologii diferite și păreri controversate.Spre exemplu, Sișu și Maurice Munteanu. Gojira se înțelege bine cu toți. Recomand podcasturile lui cu muzicieni, gen Dan Bittman sau Delia, dar cel mai interesant rămâne interviul cu regizorul Cristi Puiu.Mulți intelectuali l-au criticat pe Gojira pentru abordarea lui, dar merită apreciat pentru faptul că i-a pus niște întrebări perfect normale. Spre deosebire de toți ceilalți care i-au luat vreodată un interviu lui Puiu, și au încercat să se dea mari filosofi dintr-un uriaș complex de inferioritate, Gojira vorbește cu el ca și cum ar sta la o bere.Micutzu poate fi incredibil de enervant în podcasturile lui. Are o atitudine atât de apatică încât ai impresia că se va prăbuși peste microfon din moment în moment, într-un somn adânc și de lungă durată.Nu pare că-i pasă neapărat de ce are de spus invitatul. Nu-l ajută nici vocea, care e atât de blajină încât ar trebui să se apuce de ASMR. În fine, dacă treci peste treaba asta, și ar trebui s-o faci, o să dai peste niște discuții foarte interesante.Paradoxul podcastului e că vocea lui super calmă îi face pe invitați să se deschidă cum probabil nu ar face-o la alți „comics”. Pe lângă asta, se vede că Micutzu ascultă muzică bună. La el o să-i vezi pe Nane, Deliric sau Valeria Stoica (!).El nu sprijină doar numele mari din muzică și merită multe punct în plus pentru asta.Interviurile cu maneliștii sunt atât de rare încât un podcast cu Salam e un eveniment. Sunt invitați la emisiunile de can-can, dar acolo întrebările și răspunsurile sunt regizate și fără substanță.Interviul cu „regele manelelor” din România are peste 500k de vizualizări, cel mai urmărit de pe canal, semn că românii de pe internet duc lipsă de content extins cu maneliștii.Merită să vezi și episoadele cu Irina Rimes sau Connect-R. Damian Drăghici caută extraordinarul în interviurile astea, dar o face într-un mod subtil. Are un singur avantaj, ce-i drept, foarte important: E un muzician care vorbește cu alți muzicieni.