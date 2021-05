Bob Dylan a împlinit 80 de ani: a început să cânte în cafenele și a ajuns o legendă

Bob Dylan A ajuns în New York în ianuarie 1961, impresionând comunitatea folk din Greenwich Village. A început să-l viziteze pe idolul său, Woody Guthrie, când acesta se afla în spital. Tot atunci l-a întâlnit pe John Hammond (Columbia Records), care l-a ajutat să lanseze, în martie 1962, primul disc - o compilaţie de piese folk şi blues. Un an mai târziu, a compus un număr impresionant de cântece, majoritatea cu mesaj politic. Unele dintre acestea au fost incluse pe al doilea disc - ''The Freewheelin Bob Dylan''. Albumul a avut un impact major asupra comunităţii folk din Statele Unite, mulţi interpretând cover-uri după aceste melodii. Dintre aceştia, cei mai importanţi au fost Peter, Paul & Mary, care au transformat melodia ''Blowin in the Wind'' într-un mare hit al anului 1963.













Inspirat de poeţi precum Arthur Rimbaud şi John Keats, versurile sale au căpătat o caracteristică mai literară şi evocativă. A început să îşi extindă graniţele muzicale, adăugând mai mult blues şi R&B pieselor sale. ''Another Side of Bob Dylan'' (vara lui 1964) reflecta toate aceste schimbări.





Turneul din 1965 a constituit principala sursă pentru documentarul ''Don't Look Back'' al lui D. A. Pennebaker. Dylan va capta atenţia fanilor muzicii pop în vara aceluiaşi an, când single-ul ''Like a Rolling Stone'' a ocupat locul 2. Peste 100 de artişti au interpretat cover-uri după creaţiile sale în anii '64 - '66, înregistrând, în 1966, peste 10 milioane de discuri vândute în întreaga lume, precizează www.bestmusic.ro.













În toamna anului 1965, Bob Dylan angajează trupa Hawks, care realizase backing pentru Ronnie Hawkins. Hawks şi-au schimbat numele în Band în 1968, devenind cea mai cunoscută trupă de backing a lui Dylan. La 29 iulie 1966, Dylan are un accident de motocicletă în apropierea casei sale din Woodstock, New York, suferind traume la nivelul vertebrelor gâtului. La câteva luni după accident, Dylan s-a retras împreună cu Band şi a înregistrat câteva demo-uri, surprinzând prin versurile directe şi sound-ul înclinat mai mult spre blues, heavy country şi folk. Câteva dintre acestea au apărut în 1975 pe albumul dublu ''The Basement Tapes''.













Revenirea artistului, după perioada de recuperare în urma accidentului, în decembrie 1967, cu ''John Wesley Harding'', a fost o surpriză pentru public, piesa devenind un hit şi ajungând pe locul 2 în SUA şi pe prima poziţie în Marea Britanie.







În 1972, începe cariera de actor, interpretând rolul lui Alias în ''Pat Garrett and Billy Kid'' (regia Sam Peckinpah - 1973). Tot el a compus şi soundtrack-ul filmului, cuprinzând cântecul ''Knockin' on Heaven's Door'' - cel mai mare hit al său după ''Lay Lady Lay''. Soundtrack-ul a fost ultima lansare pe care Dylan a avut-o în colaborare cu Columbia, ulterior semnând cu David Geffen (Asylum Records).





În 1974, a plecat în turneu, lansând primul său album, "Planet Waves". Un an mai târziu, a apărut un alt album pe primul loc, "Blood on the Tracks", precizează www.imdb.com. Albumul a fost privit de critici ca o întoarcere la adevărata sa valoare, ajungând al doilea ''number one'' al său. Urmează megaturneul ''Rolling Thunder Revue'', în timpul căruia va lansa ''Desire''. Tot acum apare şi piesa ''Hurricane''.













La sfârşitul lui 1978, Bob Dylan a declarat că s-a ''născut din nou'' creştin, lansând ulterior o serie de albume cu muzică religioasă. În 1983, a revenit cu înregistrarea ''Infidels'', un succes major.







În anii '90, Dylan s-a împărţit între concertele live şi pictură. În 1992, apare albumul ''Good As I Been to You'', o colecţie de cântece tradiţionale folk. Albumul ''Time Out of Mind'' (1997) a fost triplu premiat cu Grammy, la categoriile ''Albumul anului'', ''Cel mai bun album de folk contemporan'' şi ''Cel mai bun vocalist rock''.





În anul 2000, a primit Polar Music Prize al Academiei Regale de Muzică a Suediei, premiu considerat ca fiind premiul Nobel în muzică. În acelaşi an, melodia sa "Things Have Changed", care apare pe coloana sonoră în filmul ''Wonder Boys'', va câştiga Globul de Aur şi Oscarul pentru cea mai bună melodie, potrivit site-ului www.cinemarx.ro.





În 2003, participă ca scenarist, actor şi autor al muzicii în lung-metrajul ''Masked and Anonymous''. Cântecul său, "He was a friend of mine", compus pentru Willie Nelson, va fi inclus în filmul "Brokeback Mountain". Doi ani mai târziu, în 2005, cu ocazia lansării documentarului lui Martin Scorsese, "No Direction Home", a apărut pe piaţă ''The Bootleg Series, Vol. 7'', care conţine coloana sonoră şi alte câteva melodii inedite.





Publicarea primului volum al memoriilor sale, ''Chronicles, Vol. 1'', a fost cartea cea mai vândută timp de 19 săptămâni în SUA. În august 2006, lansează ''Modern Times'', album cu 19 cântece noi care au ajuns în vârful topurilor în SUA şi în numeroase ţări din Europa.





În iunie 2007, Bob Dylan a primit ordinul Prince of Asturias Awards. La 1 octombrie, acelaşi an, Columbia Records a lansat ''Dylan'', un triplu album, unde sunt strânse cele mai bune melodii din întreaga sa carieră muzicală, precizează cinemarx.ro. La sfârşitul anului 2007, Dylan a înregistrat o versiune a melodiei "A Hard Rain's A-Gonna Fall".













Anul următor, Ace Records a lansat ''Theme Time Radio Hour With Your Host Bob Dylan'', un album cu 50 de piese. La 7 aprilie 2008, Bob Dylan a primit o menţiune specială a Pulitzer Prize Special Citations and Awards pentru profundul impact pe care l-a avut în muzică şi în cultura nord americană, marcat prin compoziţii lirice şi cu o extraordinară putere poetică.







În 2009, Dylan a relansat ''Together Through Life'', care a intrat din start în topurile britanice şi americane. În 2012, a lansat albumul al 35-lea din carieră, ''Tempest''. În acelaşi an, a primit Presidential Medal of Freedom.





Bob Dylan A obţinut zece premii Grammy (primul în 1962, ultimul în 1997) dintr-un total de 38 nominalizări (ultima în 2017) (Documentar: Agerpres)











A început să cânte prin cafenele în timpul colegiului, sub titulatura de Bob Dylan, luându-şi numele de la poetul Dylan Thomas. Inspirat de Hank Williams şi de Woody Guthrie, Dylan a început să asculte blues. A petrecut vara anului 1960 în Denver, unde l-a cunoscut pe cântăreţul de blues Jesse Fuller, cel care şi-a pus amprenta asupra stilului componistic şi de chitarist ale lui Dylan, potrivit site-ului www.bestmusic.ro.