Mick Jagger a împlinit 78 de ani / Lucruri mai puțin cunoscute despre solistul Rolling Stones și cum l-a persiflat pe Roger Waters, fondatorul Pink Floyd

Cum l-a persiflat pe Roger Waters, fondatorul Pink Floyd

Ca licențiat al prestigioasei universități britanice London School of Economics, nu este tocmai surprinzător că Jagger este una dintre cele mai înstărite vedete din lumea divertismentului, având o avere estimată între 360 și 500 de milioane de dolari, potrivit The List Nefiind mulțumit să petreacă timpul doar cu familia și alte vedete rock, despre Jagger se cunoaște că frecventează cercuri de intelectuali și membri ai aristocrației britanice.Turneul Rolling Stones ce a avut loc în 1970 în SUA a fost observat de faimosul autor american Truman Capote , fotograful Peter Beard și prințesa Lee Radziwell, sora mai tânără a fostei prime doamne americane, Jacqueline Kennedy.Capote, Beard și Radziwell au călătorit cu trupa prin mai multe state americane, dormind în autocarul acesteia, ocazie cu care Jagger o poreclise „ridichea” pe prințesa Lee. Aceasta a povestit ulterior cum el era liderul/managerul trupei și încerca să păstreze ordinea în rândul grupului.Într-un interviu acordat în 2017, cântăreața Tina Turner s-a plâns că Jagger nu i-a mulțumit niciodată în public că l-ar fi învățat cum să danseze. Însă pentru a fi corecți față de Jagger, acesta s-a inspirat pentru „mișcările” sale celebre de la mai multe persoane, printre care James Brown și Rudolf Nureyev, un prieten personal al său.Când melodia „Moves Like Jagger” a trupei Maroon 5 era în vogă, sir Mick ar fi intrat într-unul din cluburile sale favorite din New York și, spre deliciul tuturor celor prezenți, a început să își etaleze mișcările.Acesta este cunoscut de asemenea ca un filantrop generos și un activist de mediu care a avertizat recent cu privire la efectele nocive ale plasticului.În 2014 cei doi fondatori ai trupei britanice Pink Floyd rămași în viață, Roger Waters și Nick Mason, au trimis echivalentul din lumea rock al unui mesaj diplomatic - o scrisoare deschisă publicată în revista Salon, celor de la Rolling Stones, potrivit Washington Post Aceștia i-au cerut lui Jagger și trupei să își anuleze primul concert pe care urmau să îl susțină vreodată în Israel. Waters și Mason și-au motivat cererea prin faptul că Jagger și compania ar trebui să își demonstreze solidaritatea față de poporul palestinian și să protesteze împotriva ocupației israeliene a teritoriilor revendicate de acesta.Cei de la Rolling Stones nu doar că nu și-au anulat concertul ce a avut loc în Tel Aviv însă l-au amânat cu 45 de minute pentru a permite evreilor credincioși să ajungă la el după încheierea sărbătorii iudaice Șavout în timpul căreia evreii ortodocși nu pot conduce, umbla cu bani sau asculta muzică, printre altele.Decizia celor de la The Stones de a ignora cererea lui Waters și Mason a subliniat popularitatea tot mai mare a Israelului pentru evenimente muzicale majore și a dat o lovitură așa-numitei mișcări BDS (Boycott, Divestment and Sanctions).Mișcarea, care îl enumeră pe Roger Waters printre susținătorii săi înfocați, cere aplicarea de presiuni internaționale asupra Israelului prin boicotarea sa și a produselor sale.