VIDEO FOTO Madonna, apariție surpriză la gala MTV Awards. Mesajul vedetei care a împlinit recent 63 de ani

După imaginile în care sosea cu un taxi galben, simbol al orașului New York, legendarul star pop și-a făcut intrarea pe scenă în mod spectaculos, îmbrăcată într-un costum sumar din piele, lăsând să se vadă mare parte din silueta de invidiat, în stilul care a consacrat-o chiar de la debutul carierei sale și care făcea trimitere directă la hitu-ul ei din 1990 “Vogue”.”Și spuneau că nu va dura (succesul n.red). Dar suntem în continuare aici, nemernicilor!”, a comentat starul în aplauzele publicului.De altfel, starul a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii cu costumul respectiv și în diverse ipostaze provocatoare cu mesajul ”And they said I wouldn’t last. ……” (”Și spuneau că nu o să rezist”)Madonna, ca de altfel și MTV, a sărbătorit cu această ocazie 40 de ani de carieră și o moștenire muzicală impresionantă, dacă ar fi să amintim doar legendara sa piesă “Like a Virgin” din 1984 sau interpretarea iconică a piesei “Vogue” din 1990, notează Rolling Stone