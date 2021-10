VIDEO Adele revine după o pauză de 6 ani: Primul single de pe noul album ”Easy on Me” a depășit 12 milioane de vizualizări în câteva ore

”M-am debarasat de multe straturi, dar m-am înfășurat în altele noi”, spunea Adele într-un clip video legat de noul single,o baladă emoționantă potrivit The Guardian După o pauză de 6 ani, câștigătoarea premiului Grammy revine cu albumul ”30”, care reflectă perioada tumultoasă pe care a trăit-o după divorțul de Simon Konecki în 2019.”E ca și cum mi-am regăsit capacitatea de a simți din nou”, a mărturist Adele care a vorbit despre experiența emoțională devastatoare prin care a trecut și pe care o caracterizează drept ”un haos total”.Clipul parea fi un omagiu adus hitului ”Hello” din 2015, una dintre cele mai bine vândute piese din toate timpurile. Ambele au fost regizate de Xavier Dolan și în ambele acțiunea se petrece undeva, într-o casă de la țară.Dacă în ”Hello” Adele sosește în casă și dă un telefon, încercând o convorbire cu varianta ei mai tânără, în ”Easy on Me” își strânge lucrurile din casă și pleacă la volanul mașinii sale.În ”Easy On Me” Adele explică de ce a ales să pună capăt mariajului său în 2019, cerându-le fiului și fostului soț înțelegere."M-am schimbat pentru a vă pune pe voi amândoi pe primul loc, dar acum renunț”, cântă artista.