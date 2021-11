AUDIO Dave Gahan, solistul trupei Depeche Mode, a lansat albumul de coveruri „Imposter”

Este al treilea album al lui Gahan împreună cu Soulsavers, grup condus de multi-instrumentistul Rich Machin. Pe de altă parte, „Imposter” este al cincilea material de studio solo al liderului Depeche Mode, iar pentru Soulsavers este al şaptelea. „Imposter” a fost înregistrat în Malibu (California), în toamna anului 2019, live.Colecţia de cântece alese, eclectică, are în centru atât vocea lui Gahan, cât şi chitara, pianul şi backing vocals în stil gospel.Între cele 12 piese pe care colectivul de artişti le-a modificat se numără „Not Dark Yet” - Bob Dylan, „Lilac Wine" - compusă de James Shelton şi interpretată iniţial de Elkie Brooks, „A Man Needs a Maid" - Neil Young, ”Smile”- Nat King Cole, „The Desperate Kingdom of Love" - PJ Harvey, „I Held My Baby Last Night" - Elmore James şi „Where My Love Lies Asleep" - Gene Clark.