Videoclipul piesei "I Want It That Way” a grupului Backstreet Boys, peste 1 miliard de vizualizări pe YouTube - VIDEO

Videoclipul piesei "I Want It That Way” a grupului Backstreet Boys a depăşit pragul de 1 miliard de vizualizări unice pe YouTube. Piesa din 1999 este una dintre cele mai cunoscute ale grupului american.

Videoclipul regizat de Wayne Isham a fost filmat pe aeroportul internaţional din Los Angeles şi încărcat pe platformă după zece ani de la lansare. În 2021, el a fost vizionat, în medie, de 400.000 de ori pe zi, potrivit YouTube, scrie News.ro.

"I Want It That Way” este unul dintre puţinele videoclipuri din anii 1990 care au depăşit pragul de 1 miliard de vizualizări pe YouTube. În acest aşa-numit club se află "November Rain” - Guns N’ Roses (1,76 miliarde), "Smells Like Teen Spirit” - Nirvala (1,38 de miliarde), "What’s Up” - 4 Non Blondes (1,19 miliarde), "Zombie” - The Cranberries (1,16 miliarde) şi "I Will Always Love You” - Whitney Houston (1,15 miliarde).





Backstreet Boys - alcătuit din Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell şi Kevin Richardson - a continuat să cânte piesa în anii de după ce a dominat topurile, inclusiv la iHeart Living Room Concert de anul trecut.





Cântecul a fost nominalizat la trei categorii ale premiilor Grammy şi ocupă locul 240 în lista revistei Rolling Stone a celor mai bune 500 de melodii din toate timpurile.

Piesa a fost scrisă de compozitorii suedezi Andreas Carlsson şi Max Martin şi produsă de Martin şi Kristian Lundin.